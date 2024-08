Finaliza el rodaje de "[No] Body", cortometraje filmado en Benidorm

El pasado mes de julio culminó el rodaje de [No] Body, un cortometraje rodado parcialmente en Benidorm dirigido por la cineasta albaceteña Sonia Bautista-Alarcón, que destacó como uno de los proyectos finalistas en el concurso de Short Pitch de la última edición del Skyline Benidorm Film Festival.

La producción, que recupera la memoria LGTBI y la diversidad en España durante los años 70, se ha filmado en localizaciones de Benidorm, La Roda (Albacete) y Casas de Guijarro (Cuenca), según ha informado el propio festival de cine benidormense.

[No] Body cuenta con la participación de actores como Juan López-Tagle (El aviso, The man who killed Don Quixote), Eulalia Ramón (Goya en Burdeos, Cuentas Divinas), y Celeste González (Las noches de Tefía), junto a las colaboraciones especiales de Vicente Gil (El Pueblo) y Raquel Guerrero (Machos Alfa).

Eulalia Ramón, Juan López-Tagle y Celeste González protagonizan este corto / INFORMACIÓN

Este cortometraje es una producción de La Fragua Audiovisual, Factoría Henneo, Intemperie Producciones y Liquid Fiction, en coproducción con Belén Herrera de la Osa, Beatriz Hernández, Pilar Sancho y Andreu Fullana. Además, cuenta con la producción asociada de New Drama, Sooft Films y Casting Books Madrid.

Lucha por los derechos

[No] Body se enmarca en el contexto histórico de la Gran Redada del Pasaje Begoña, un episodio de represión hacia la comunidad LGTBI en 1971 en Torremolinos, Málaga. El cortometraje, a través de su narrativa, busca rescatar y visibilizar esta parte fundamental de nuestra historia reciente, destacando la lucha por los derechos y la diversidad en una época de adversidad.

El proyecto ha contado con el respaldo de la Asociación del Pasaje Begoña y la Fundación Manolita Chen. Actualmente, se ha lanzado una campaña de crowdfunding para recaudar fondos que permitan concluir la postproducción del cortometraje. El 10% de lo recaudado se donará a la Asociación del Pasaje Begoña para apoyar sus proyectos sociales.

Con este cortometraje, Sonia Bautista-Alarcón continúa su trayectoria en la exploración de historias que conectan con la memoria histórica y los derechos humanos, aportando su visión única al panorama cinematográfico español.

Presentación del proyecto en el Skyline Benidorm Film Festival / INFORMACIÓN

Skyline Benidorm Film Festival

Skyline Benidorm Film Festival, conocido por su compromiso con el cine independiente y emergente, ha sido una plataforma clave para el desarrollo de nuevos talentos y proyectos innovadores en el panorama audiovisual español. Dentro de este contexto, el concurso de Short Pitch se ha consolidado como una iniciativa que impulsa la creación de cortometrajes, brindando a los cineastas la oportunidad de presentar y desarrollar sus ideas frente a un jurado de expertos del sector.