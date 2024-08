Un alicantino en busca del punto más al sur de Europa

El alicantino Manuel Lorenzo viajará en septiembre con su moto, una Harley-Davidson Softail Deuce 2000, hasta el punto más al sur de Europa, que administrativamente se encuentra en la isla de El Hierro, y completará así la ruta que realizó desde Alicante al punto más al norte del continente, Cabo Norte en Noruega. La idea de recorrer un continente hasta sus extremos ya la hizo Lorenzo con el americano, con la novedad de que en esta ocasión la administración canaria le sufraga el traslado de la moto en ferry desde Cádiz.

El fotoperiodista y viajero, natural de Dolores y afincado en Alicante desde hace dos décadas, que en los últimos años ha recorrido 80.000 kilómetros a lomos de su moto, a la que llama La Cerda, inició sus kilométricos viajes en solitario por puro placer, que ahora se plantea como retos personales para alcanzar los puntos más septentrionales y australes del planeta.

En 2016 llegó desde Alicante hasta Cabo Norte, en Noruega, y volvió hasta Tarifa, pero otro alicantino afincado en Canarias le invitó a que condujera hasta el verdadero punto más al sur del mapa político de Europa.

«Cuando volví de Siberia edité mi viaje con la Harley y lo subí a mi canal de YouTube y Juan Abascal, un guardia civil alicantino destinado en El Hierro, también motero, lo vio y me propuso hacer allí la Ruta del Fin del Mundo (The End Route), la más al sur del continente europeo, para lograr el hito de llegar al punto más septentrional del mapa político, no geográfico, que es el Faro de Orchilla, en el parque de La Restinga, que me lo abren para que llegue con la moto», explica Manuel Lorenzo.

The End Route es exclusiva para Harley-Davidson, limitada a 80 motoristas, que forma parte del atractivo turístico de la isla. Lorenzo acude invitado por la asociación que la organiza y el Cabildo de El Hierro, que le sufragan el traslado desde la península el próximo 11 de septiembre desde Cádiz a Las Palmas y de ahí, a El Hierro.

«Antes de irme al viaje americano, el Cabildo me dio una ayuda de 800 euros para promocionar la ruta y la isla durante el recorrido poniendo pegatinas en los puntos principales, desde Ushuaia, en Argentina, hasta Prudhoe Bay, en el norte de Alaska», relata el alicantino, que permanecerá en la isla hasta el 15 de septiembre.

Lorenzo nunca se había propuesto lograr ningún récord con sus viajes, «pero ahora me estoy planteando alcanzar los puntos más al sur de los cinco continentes, ya que he estado en los más al norte de los círculos polares árticos europeo, americano y asiático (en Noviurengoy, norte de Siberia) y se me abre la puerta para llegar con la moto al extremo sur del resto de continentes».

El fotoperiodista nunca ha viajado con patrocinios ni tiene cargas familiares, «así que los viajes los he ido haciendo según iba ahorrando -indica-. En el de América me gasté 20.000 euros, 5.300 en reparar la moto en Perú -donde le sorprendieron las revueltas en 2023-, que tardé 5 meses en recuperar», por lo que agradece la invitación canaria para cumplir sus metas. Apoyo que no ha logrado en su propia ciudad, pese a que siempre la nombra allá donde va y presentó un proyecto al Ayuntamiento y a la Diputación de Alicante. «Si hay interés político, no hay que hacer grandes gestiones ni inversiones», lamenta Lorenzo, que no obstante ya planea nuevas rutas.