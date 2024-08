Leyendas del Rock se rinde a Blind Guardian

No por esperado deja de sorprender. Blind Guardian es una de las grandes bandas, con mayúsculas, del heavy metal a nivel mundial. Sin aspavientos ni declaraciones altisonantes, Hansi, André, Markus, Frederik y Johan han construido una sólida carrera jalonada de temas inolvidables, algunos de los cuales pudieron disfrutar los más de 12.000 asistentes a la jornada del viernes de Leyendas del Rock en Villena, según la organización del festival.

Junto a ellos, los otros dos platos fuertes del cartel del viernes nos regalaron otra noche memorable, con un público volcado ante el preciosismo de la propuesta de Tarja & Marko Hietala, con la sombra de Nightwish sobrevolando la noche alicantina, y la brutal descarga sónica de los británicos While She Sleeps, maestros del metalcore, en su única visita a España en 2024, que ha servido para reafirmar, junto a conciertos como el de Electric Callboy, la apuesta del festival por nuevos sonidos y propuestas.

La jornada comenzaba muchas horas antes, con el concierto acústico de Celtian en la Plaza Mayor y el debut en Leyendas, ya en el recinto, de bandas muy esperadas, como los canadienses Unleash The Archers, que a pesar de la hora congregaron a un numerosísimo público para disfrutar de una coctelera de heavy, power y death metal melódico muy bien agitada y servida por Brittney Slayes, un auténtico ciclón en escena.

Con los ánimos ya caldeándose, tomaban las tablas Tarot, padrinos y precursores del heavy metal en Finlandia de la mano de los hermanos Hietala, en lo que ha sido su primera actuación en España, previa a la participación de Marko en el concierto de Tarja, dando paso posteriormente a Saratoga, un clásico de la escena nacional y del Leyendas que, como siempre, arrasaron a su paso por el festival.

Mientras tanto, las actuaciones se sucedían en el escenario New Rock, donde podíamos disfrutar de clásicos como Zarpa, Valdhemar y el homenaje de Jero Ramiro a Santa, bandas emergentes como Sylvania y Lándevir y propuestas foráneas de muchos quilates como las de Temperance y Any Given Day.

Y para cerrar, producto de la tierra, con el folk metal divertido y gamberro de los castellonenes Lèpoka, que pusieron a cantar y saltar al respetable que, en un buen número, aún aguantaba en pie después de más de 15 horas de dura batalla.

La recta final

Leyendas del Rock 2024 echa el cierre este sábado con otra jornada de lo más completo, que arrancará con el concierto acústico de Saurom en la Plaza Mayor de Villena, a las 12 del mediodía, y se prolongará hasta las 3 de la madrugada, cuando El Reno Renardo echará el cierre al festival con su coctelera de maestría, caña musical y humor.

En medio, 7 actuaciones en el New Rock Stage, con clásicos como Bryan Downey, cofundador de Thin Lizzy, y una gran descarga de metal en los escenarios principales, donde disfrutaremos del humor pirata de Alestorm, clásicos como Stratovarius y Rata Blanca y artistas de la talla de Saurom, Wind Rose, Tyr y Equilibrium.