Mari Carmen de España llega a la plaza de toros colgada del teléfono. Su móvil no para de sonar. La Escuela Taurina, las visitas guiadas por toda la plaza o el propio museo taurino, entre otros asuntos, copan buena parte de su actividad diaria, la cual reparte también con sus otras responsabilidades municipales como la cartera de empleo y fomento o educación entre otras. El reto, para ella es llenar de presencia taurina los meses que llegan tras la feria de junio. Muchos proyectos esperan ver la luz verde en este 2024, todo un reto para un presente taurino que la propia concejala define como dulce y esperanzador.

Si hacemos un balance la reciente Feria de Hogueras, ¿con qué se queda usted?

Pues lo que más destaco es el balance de público que ha asistido este año. Hemos crecido un 15 % con respecto al año pasado, lo cual evidencia dos cosas: por un lado, la fidelidad de los espectadores y por otro que el interés por los toros en Alicante va en progresión ascendente lo que nos indica que vamos por el buen camino.

¿La buena combinación de los carteles de la feria tiene mucho que ver con este buen resultado?

Sin ninguna duda. Ese es el escaparate mayor que tenemos, aunque detrás hay mucho trabajo y otras actividades, pero queda claro que el eje sobre el que se estructura todo lo demás es nuestra feria taurina. Este año, con la presencia de Enrique Ponce, con el mano a mano de Manzanares y Roca Rey, con la exitosa corrida de rejones, con una novillada de alumnos de la propia escuela taurina, con la buena corrida de Victorino Martín y el triunfo de Manuel Escribano… con todo eso, la Feria de Hogueras se ha convertido en el referente nacional del mes de junio, un logro nada sencillo.

¿No le parece esa una afirmación muy ambiciosa?

Es un hecho que se puede demostrar. Por ejemplo, no todos los ganaderos de la élite lidian en cualquier plaza. Pero cuando se trata de Alicante todos quieren venir a lidiar aquí, Juan Pedro Domecq, que ha venido muchos años, Jandilla, Fuente Ymbro, Victoriano del Río, Victorino Martín, Fermín Bohórquez, Zacarías Moreno, Daniel Ruiz y muchos más. Eso es porque aquí obtienen las garantías que ellos exigen, como es el trato a sus toros, la relevancia de sus corridas y por eso lidian en Alicante. Con los toreros pasa algo similar, saben que Alicante es una plaza amable que siempre está a favor de que todo salga bien y eso importa mucho. Ponce eligió Alicante como una de sus plazas de despedida, Manzanares y Roca Rey agotaron el papel, como era de esperar, triunfaron Daniel Luque, Manuel Escribano, Tomás Rufo, David Galván, los tres rejoneadores, los novilleros, ha habido toros de vuelta al ruedo y en cada tarde ha pasado algo relevante. Pero lo más importante es que todo esto se ha refrendado con una gran asistencia de público, con una media de 7.500 personas por día, con espectadores que han venido de cuarenta nacionalidades diferentes, se han vendido 260 abonos jóvenes duplicando la cifra del pasado año y el público se ha quedado con ganas de más. Si eso no es convertirse en un referente, usted me dirá…

Y después de todo este éxito, ¿qué pasa con los toros en Alicante?

Pues ese es nuestro gran reto, llenar de tauromaquia el resto del año. Para ello, Alicante cuenta con una oferta que va creciendo en calidad y diversidad. Tenemos nuestra Escuela Taurina Municipal, que este año cumple cuatro décadas de vida. Cuarenta años formando a toreros y aficionados con muchas historias vividas. Actualmente una treintena de alumnos y alumnas están matriculados.

Este año también hemos puesto en marcha las visitas guiadas por toda la plaza, con una gran acogida por parte del público nacional e internacional. Se llama La Plaza Alicante Tour, que hace un recorrido por la historia centenaria de esta plaza mostrando los rincones más desconocidos, como los corrales, los chiqueros o la enfermería o hace sentir la experiencia de sentir como se coge un capote o una muleta. Además, esta visita ofrece una experiencia inmersiva que cautiva al turista. Hay que decir que los visitantes que vienen del extranjero se quedan impresionados por lo que se les cuenta y salen con la sensación de haber visto algo que no encontrarán en otro sitio.

De manera paralela, nuestro Museo Taurino, que es uno de los más visitados de toda la provincia sigue recibiendo un goteo constante de visitantes por día, lo que nos hace estudiar la posibilidad de una ampliación del mismo y mejoras a nivel de contenido que refuercen todo este flujo constante de visitas. Todo eso está en funcionamiento en Alicante todo el año.

Eso en materia puramente taurina, pero la plaza de toros ofrece mucho más…

Ofrece los mejores conciertos que se combinan con una gran oferta gastronómica para poder disfrutar de una experiencia global. Hay que pensar que, junto a nuestro Teatro Principal, la plaza se ha convertido en el gran edificio para los eventos de ocio de nuestra ciudad y eso es muy importante porque se le está dotando de vida y de actividad prácticamente durante todo el año.

Ha citado usted antes el Teatro Principal de Alicante, que este año fue el marco elegido para el pregón taurino que ofreció el maestro Luis Francisco Esplá…

Así es. La gala del pregón taurino celebrada en junio de este año ha supuesto la confirmación de que, a nivel taurino, estamos creciendo en calidad y en oferta. Fue una puesta de largo de la feria emotiva e impresionante a partes iguales. Comprobar cómo se llenó por completo el Teatro Principal para un evento meramente taurino fue precioso, el discurso del maestro Esplá estuvo lleno de sensibilidad, recuerdos y sabor alicantino, la música estuvo presente en todo momento y creo que ha supuesto el evento taurino del mayor nivel de la historia de nuestra ciudad. En este caso tengo que agradecer una vez más el gran esfuerzo de la empresa taurina de Alicante, Eventos Mare Nostrum, por su implicación al igual que la Universidad Cardenal Herrera CEU y la Diputación Provincial de Alicante. Y por supuesto recordar que ese pregón se realiza gracias a las tres instituciones taurinas que posee la ciudad que son el Club Taurino, la asociación cultural Amigos de Nimes y la otra asociación cultural llamada Puerta Grande. Todo ese equipo humano hizo posible una gala de primerísimo nivel que presidio el alcalde Luis Barcala. Nuestra intención es seguir repitiendo esta gala todos los años venideros.

Hábleme de los retos del futuro a nivel taurino…

Pues dotar de mejoras a la Escuela Taurina Municipal, que los alumnos puedan viajar a más tentaderos y toreen más, que la Plaza de Toros como edificio protegido tenga las mejoras estructurales que necesita para afrontar los desafíos futuros y el reto más importante que es el de mantener el gran nivel conseguido en materia taurina de una ciudad que está llena de tauromaquia en su historia y que merece tener el mejor escenario. n