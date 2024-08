Leyendas del Rock se despide de Villena por todo lo alto

El Reno Renardo y su propuesta humorística ponen a las 3 de la madrugada el broche de oro a un Leyendas del Rock 2024 que llega a su fin tras 64 conciertos y 4 intensas jornadas.

El día comenzaba con el concierto acústico de Saurom, que trasladaba el festival hasta la Plaza Mayor de Villena avanzando el gran show que iban a ofrecer por la noche, el mayor montaje que la banda gaditana ha dado en España hasta la fecha y un preludio de lo que ofrecerá el 21 de marzo de 2025 en el Wizink Center de Madrid.

Ya por la tarde, en el recinto, abrían el fuego el folk metal de los alemanes Equilibrium, en los escenarios principales, y el rock castellano aderezado con instrumentos de la tierra de Ars Amandi, celebrando su 20 aniversario, en el New Rock Stage, que a lo largo de la jornada también tenía espacio para propuestas innovadoras como las de Oceans Ate Alaska, Evil Invaders, Eihwar y Kalmah, un clasicazo como Brian Downey, cofundador de Thin Lizzy, y el tributo Linkoln Park para cerrar el escenario a base de temazos.

Mientras tanto, los escenarios principales asistían al disfrute máximo con Týr, que con sus melodías vikingas y paganas era una propuesta muy esperada por el respetable, y al despiporre y desmelene de la mano de Wind Rose, que en su único festival en Europa en todo el verano de 2024 no dejaron títere con cabeza, regalando una gran fiesta que tuvo continuidad con el concierto de Stratovarius, un clásico a la altura de su leyenda que nos regaló una amplia selección de sus inmortales composiciones.

La traca final, además de con Saurom, venía de la mano de Rata Blanca y Alestorm. Los de Walter Giardino y Adrián Barilari, corazón y el alma de la formación argentina, trajeron algunas de las más exquisitas canciones creadas jamás dentro del rock hispano, mientras que los piratas comandados por Christopher Bowes demostraron, una vez más, que en el Leyendas se sienten como en casa y son queridos y seguidos como pocos, regalándonos otra fiesta épica y para la historia.

Fin de fiesta

Para concluir, El Reno Renardo acometía uno tras otro los temas que les han convertido en toda una referencia del rock humorístico, tras lo cual el público comenzaba a desfilar hacia la salida, agotado tras cuatro intensísimas jornadas pero satisfecho de haber disfrutado de una edición más de Leyendas, que volverá a ponerse en pie los días 6, 7, 8 y 9 de agosto de 2025 con su primer cabeza de cartel ya anunciado: Powerwolf, acompañado de bandas como Beast in Black, Feuerschwanz, Fit For A King, Dartagnan, The Cost, Thrown, Charlotte Wessels y Robse.