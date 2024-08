"Las entidades culturales procatalanistas han de pedir sus subvenciones en Cataluña"

El 11 de julio, con la ruptura de la coalición de Vox con el PP en el Consell, Pilar Tébar pasó de directora a secretaria autonómica de Cultura, un “ascenso” que la convirtió en la máxima responsable de la cultura pública valenciana solo por debajo del también conseller de Educación, José Antonio Rovira. Dice que ahora lleva como puede no poder seguir investigando en la historia del arte, labor a la que le ha dedicado más de tres décadas de trabajo. "En la medida en la que puedo escribo cosas pequeñas que me piden porque no quiero dejarme eso de lado”.

¿Quién le llamó para anunciarle que sería la nueva secretaria de Cultura, Rovira o el propio president Carlos Mazón? Los dos la conocen bien desde hace años.

Yo estaba en Madrid la tarde que se produce la ruptura entre Vox y PP y la verdad es que lo estaba viendo un poco como de lejos. Al día siguiente venía en el tren a València justo cuando se anunciaron los nombramientos y empezaron a llegarme muchos mensajes dándone la enhorabuena. Ahí es cuando me enteré. Había tenido la noche anterior una llamada de Rovira pero tampoco me especificó demasiado. Carlos Mazón sabe que puede contar conmigo para lo que sea. Soy un peón más de su tablero y le agradezco profundamente que me haya traído esta aventura valenciana

¿Se siente más a gusto con un conseller de Vox o con uno del PP?

Con los dos me siento muy a gusto. A Vicente Barrera no lo conocía y ahora tengo con él una relación excepcional. Y al conseller Rovira lo conozco desde hace 40 años, así que ya puedes imaginarte la relación excepcional que tengo con él.

Paula Añó, su antecesora, destacaba en una entrevista que la Generalitat le había dado con Vox la máxima importancia a la Cultura al darle rango de vicepresidencia. ¿Ha perdido importancia ahora que vuelve a estar a la sombra de Educación?

Esto muy reciente y entiendo que dentro de la conselleria nos darán a la Cultura el lugar que nos corresponde. Estamos empezando y en septiembre también veremos un poco la estructura, cómo lo vamos a organizar.

Añó anunció un plan estratégico con el fomento de la colaboración público-privada, la conservación del patrimonio y el impulso de la música como principales objetivos. ¿Lo mantiene usted o viene con su propio plan?

Lo que sí que está claro es que vamos a dar un impulso enorme a la restauración y rehabilitación del patrimonio de la Comunitat Valenciana, que ha estado bastante abandonado y ha habido muy pocas inversiones en los últimos años. Y desde la Dirección General de Cultura también se dará impulso a la música, pero también el libro, archivo y biblioteca... Son tres puntos en los que vamos a trabajar, como también los estaremos con el Instituto Valenciano de Cultura, con el Centro Público Instrumental, Consorcio, el IVAM, Les Arts...

¿Por qué es tan importante el patrimonio? También el conseller Rovira destacó este aspecto en su primer acto en el Centre del Carme.

El patrimonio es lo que nos identifica a todos los valencianos como pueblo, es nuestras raíces, nuestro punto de unión. Uno de los objetivos más importantes que tenemos es la rehabilitación, conservación, restauración de nuestro patrimonio porque además también abre vías de turismo y abre vías de colaboración con otras consellerías. La cultura pública de la Comunitat Valenciana en los últimos años se ha centrado demasiado en la cultural como hecho artístico y menos en la conservación del patrimonio.

“La Generalitat se ha centrado demasiado en la cultura y poco en la conservación del patrimonio”

¿Se traducirá eso con más presupuesto para conservación y menos para creación?

Cuando nosotros llegamos había una descompensación grande entre la Dirección General de Cultura y la de Patrimonio. A partir de ahora vamos a intentar ir compensando el presupuesto de ambas direcciones.

No sé si ese cambio tiene algo que ver con la “cultura blanca” que defendía Barrera o la “cultura sin ideología” de Rovira.

Bueno, yo creo que a Vicente Barrera no se le entendió cuando dijo la cultura blanca. Él quería hablar de la cultura sin ideología. La cultura, sobre todo desde mayo del 68, tiene un componente político muy grande, siempre tiene un trasfondo de denuncias sociales y eso lo vemos desde la pintura del XIX. Pero sí, el actual conseller y el vicepresidente que se referían un poco a centrarnos más en la rehabilitación del patrimonio y, sobre todo, a que no se hiciera política con la cultura.

¿Van a quitar entonces el veto a las entidades a las que Vox dejó sin ayudas en los presupuestos?

El conseller Rovira ya dijo que no se iba a dar dinero a entidades que promuevan en los países catalanes, dijo que ellos tienen mucho más dinero que nosotros el presupuesto es muy tasado y que esas entidades se dirijan a Cataluña para pedir esas subvenciones. Seguiremos la línea que ha marcado el conseller Rovira: que las entidades culturales procatalanistas pidan las subvenciones en Cataluña.

En los anteriores presupuestos autonómicos se recortó la inversión en el Consorci, el IVAM o el IVC. ¿Se van a revertir esos recortes en 2025?

Se recortó, pero desde función pública. No se recortó desde la consellería. Y eso lo adaptan a la ejecución de presupuesto. O sea que no depende de la consellería y se ajusta según el nivel de ejecución. Pero no fueron bajadas considerables y no se ha quedado nada sin hacer. A la vuelta de verano empezaremos a negociar pero intentaremos que, dentro de la conselleria, la Cultura siga teniendo un sitio importante.

Pilar Tébar, secretaria autonómica de Cultura. / Francisco Calabuig

Su primer gran “marrón” como secretaria autonómica ha sido la paralización judicial de la búsqueda de un director para el IVAM. La conselleria ya ha presentado alegaciones pero ¿qué hará después? ¿Se han planteado la posibilidad de aprovechar para reiniciar el proceso?

De momento no hemos hablado de ese tema porque esperamos a lo que diga la Justicia.Ahora está en vía judicial y hasta septiembre no tendremos noticia, así que esperaremos tranquilamente. La verdad es que no me preocupa, según resuelva el juzgado procederemos.

¿No le preocupa cómo puede afectar ya no solo a que tenga o no director el IVAM sino al propio prestigio de la institución?

A lo mejor es un punto de inflexión, a lo mejor podría ser hasta positivo para el IVAM. Los grandes museos trabajan con dos años vista las exposiciones, con lo cual está todo en marcha y las futuras exposiciones están ya aprobadas. Además de la directora y de la junta rectora hay un cuerpo de conservadores de muchísima experiencia que están trabajando para que el IVAM mantenga el nivel. El IVAM tiene una colección increíble, de un nivel altísimo. A lo mejor es el momento de ir haciendo exposiciones con la propia colección del IVAM para que puedan verse piezas que no se han visto o las últimas adquisiciones.

¿Pero es bueno para el IVAM vivir de su propia colección en los próximos año?

No digo que solo se exponga su propia colección, digo que si hay algún hueco por rellenar siempre está la propia colección y que el equipo ya está trabajando en las siguientes exposiciones del IVAM.

Por cierto, ¿habrá subsede del IVAM en el Parc Central?

Eso está ahí diluido y habrá que ver si se retoma o no. Porque a lo mejor es más interesante, dentro del propio IVAM, hacer otra entrada posterior u otras intervenciones, pero no diluir la sede en València. Esto supone un montón de inversión de presupuesto, de personal, de seguridad, de limpieza... El tema está por ver.

Otro marrón lo tiene en el Centre del Carmen. El consejo del Consorci aprobó antes de verano las bases para elegir un director artístico pero aún no se han publicado en el DOGV.

El tema está en función pública y estamos viendo a lo mejor si hay que cambiar o modificar algún pequeño punto de las bases. Es lento pero está siguiendo el curso. Lo ideal sería tenerlo antes de que finalice el año. De todas formas, hay una comisión científico-artística y un grupo también de coordinadores de exposiciones que están trabajando en las exposiciones futuras.

“Yo era amiga de José Luis Pérez Pont y viví su destitución como director del Centre del Carme con dolor”

Usted era directora de Cultura cuando la conselleria destituyó a José Luis Pérez Pont. ¿Cómo vivió aquello?

Yo en ese momento no estaba nombrada como directora. La secretaria autonómica me sustituyó. Yo era amiga de José Luis Pérez Pont y, claro, lo viví con dolor.

Algunos periodistas hemos destacado su carácter más conciliador frente al más combativo de Paula Añó. ¿Hacía falta un cambio de actitud ante el sector cultural valenciano?

Nuestra trayectoria es diferente. Yo llevo más de 30 años de profesional y conozco el sector. Tengo mi carácter y voy a intentar ponerme al lado de las artes escénicas, del circuito cultural. Además, he sido gestora cultural y gracias a Dios no me siento fuera del agua, me siento en mi ámbito. Hay que llegar a acuerdos y buscar soluciones conjuntas entre todos, no unilaterales.

¿No ocurría así hasta ahora? Es de lo que se han quejado los promotores de artes escénicas y musicales con el circuit cultural y las ayudas del IVC.

Hasta donde yo he visto, a lo mejor muchas veces no se tenía en cuenta la opinión de los profesionales de cada sector. En mi caso, mis primeras reuniones han sido con esos sectores. Pero hay que tener encuenta que el nuevo equipo del IVC se ha encontrado con unos reparos de intervención porque no se cumplían los procedimientos. Son cambios que cuestan de revertir, pero vamos a intentar mejorar todas las bases y llegar al límite de lo que se pueda legalmente para satisfacer al sector. Tienen mi compromiso.

Pilar Tébar, secretaria autonómica de Cultura. / Francisco Calabuig

Hablemos ahora de otro lugar muy querido por usted: el Museo de Bellas Artes. ¿Para cuando la tantos años esperada mejora de su entorno? ¿Y para cuando el cambio jurídico para darle más autonomía a la institución?

El Ayuntamiento de Valencia está trabajando ya en eso con el Ministerio de Cultura, que es el titular del museo para mejorar el entorno. Y también estamos trabajando de forma paralela para poder abrir otra entrada al museo por un lateral. A lo largo de 2025 vamos a poner el acelerador en todo eso. En cuanto a la figura jurídica, lo primero que hay que hacer ahora es nombrar un patronato, porque el anterior presidente falleció. Y conforme esté el patronato también nos reuniremos con el Ministerio para darle la figura jurídica que sea más adecuada para el Museo de Bellas Artes.

¿No le preocupa que hayamos hablando tanto de la provisionalidad y las urgencias de los tres museos públicos más importantes de València?

Yo todavía no lo veo con carácter urgente. Veo que esto puede pasar en cualquier museo. Para mí la situación está controlada. De momento, pienso que los próximos meses podremos avanzar en todo esto. José Luis Pérez Pont y Nuria Enguita han sido dos directores de dos centros importantes, pero ahora llegará el momento del cambio y quizá es el momento de hacer un punto de inflexión en las instituciones. Y en el Bellas Artes estamos trabajando. Hay un director y sigue también su curso.

Suscríbete para seguir leyendo