Nick Carter, en la Plaza de Toros de Alicante

La Plaza de Toros de Alicante recibe este martes a las 22 horas a Nick Carter, uno de los componentes de los míticos Backstreet Boys, la boy-band más famosa de la historia, que actuará por primera vez en nuestra provincia.

Tras superar con su anterior grupo todos los récords posibles, el estadounidense Nick Carter camina ahora en solitario y ha publicado tres discos. Debutó con Now or Never, que fue disco de oro en Estados Unidos, Japón y Canadá, al que siguieron I'm Talking Off y All American.

En 2023 publicó un nuevo single, Hurts to Love, que ha entrado en listas de siete países y que sonará en esta gira que con el nombre de Who I Am World Tour 2024 muestra a un Nick Carter, más maduro, tras llevar treinta años sobre los escenarios.

El miembro más joven de los Backstreet Boys -que también se ha labrado una carrera como actor- se convirtió rápidamente en una estrella del pop y, junto a sus compañeros, llegaron a ser la boy-band con más ventas de la historia en los años 90, consiguiendo agotar entradas y llenar estadios durante varios años.

Otros conciertos

A la actuación de Carter en la Plaza de Toros de Alicante le seguirán los conciertos de Luz Casal, el 16 de agosto; Miguel Poveda, el 17 de agosto, y Los Chichos, el 18 de agosto