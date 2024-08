"Lisístrata. Occupy Acrópolis" inaugura el Festival de Teatro Clásico de Alicante y la entrada es gratuita

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Alicante (FITCA) regresa este año con una programación variada y de gran envergadura, que promete atraer a amantes del teatro de todas las edades. Dentro de su extenso repertorio, el festival incluye una pieza teatral a cargo del Festival Internacional de Teatro de Mérida y la compañía de danza contemporánea Losdedae, que ofrecerá una pieza teatral que fusiona el teatro clásico con la danza moderna. La representación inaugural, será gratuita previa retirada de las invitaciones.

El FITCA contará en total con siete obras teatrales de distintas compañías y una representación a cargo del Aula de Teatro de la Universidad de Alicante además de un completo programa de actividades que tendrán lugar entre el 12 y el 29 de septiembre al que se espera que asistan unos 5.000 espectadores.

Cayetana Guillén Cuervo en 'Pandataria'. / INFORMACIÓN

Otra de las propuestas destacadas es la participación de Prodigio Teatro, que acercará al público a las obras del célebre dramaturgo español Calderón de la Barca, con interpretaciones que prometen una inmersión profunda en el Siglo de Oro español. La compañía El Tio Caracoles también hará su aportación, con una puesta en escena cargada de pasiones e intrigas.

Como es tradición en el FITCA, el festival incluirá una producción dedicada a William Shakespeare, en esta ocasión con un estreno nacional a cargo de la compañía Ferroviaria. La programación también contará con la compañía Noviembre Teatro, que presentará una propuesta en clave de comedia, así como la Compenhia Chapitô, que ofrecerá una creación colectiva sobre la figura de Julio César.

El FITCA busca integrar a todos los públicos mediante actividades complementarias. El jueves 12 de septiembre se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas organizada por la Universidad de Alicante (UA), ofreciendo un espectáculo gratuito para el público en general. Además, el festival enriquecerá su programación con una serie de eventos paralelos en diversos espacios culturales de la ciudad, incluyendo conferencias, charlas con profesionales del teatro y propuestas de narración oral para todos los públicos.

Obra de teatro, 'Dos tronos, dos reinas'. / INFORMACIÓN

Las actividades de narración oral se desarrollarán en los Pozos de Garrigós, atendiendo a estudiantes de institutos durante las mañanas de la semana y a familias y adultos durante los fines de semana. En el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), se llevará a cabo un encuentro con el diseñador Lorenzo Caprile, quien ofrecerá una charla sobre el vestuario y la escenografía en el Teatro Clásico del siglo XXI.

El festival está organizado por la concejalía de Cultura y la Diputación Provincial en colaboración con el Teatro Principal de Alicante, Aguas de Alicante – Hidraqua, la Universidad de Alicante, el MACA y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Programación

Jueves 12 de septiembre

Lisístrata. Occupy Acrópolis

En Lisístrata. Occupy Acrópolis, nos hemos preguntado si se puede meter una comedia dentro de una tragedia. No hemos pretendido acudir a la magia, ni a lo fantástico ni a lo fabuloso. Digamos que nos hemos dicho “de acuerdo, no sabemos cuándo, ni cómo, pero sabemos que esto va a acabar muy mal para todos, así que empecemos por quitarnos importancia”. Pero cuando esto sucede en medio de una guerra, ¿podemos hacer lo mismo? Nuestra Lisístrata es una joven universitaria que escucha el estallido de las bombas, su móvil pierde la conexión y deja de tener contacto con su familia y con el resto del mundo, nuestra Lisístrata pasa de Atenas en la Guerra del Peloponeso en el 420 AC a Mariupol en la Ucrania invadida por Rusia en 2022 DC. Despeinada, herida, pero no sola

Viernes 13 de septiembre

Pandataria

Es una isla perteneciente al archipiélago de las Pontinas, mar Tirreno y mide 1,54 km2. En la época de la dinastía Julio-Claudia, las mujeres del imperio que no se adecuaban a las normas (adúlteras, poderosas, independientes, políticas) eran exiliadas a Pandataria para lavar la imagen de la autoridad. Julia la Mayor fue la primera y tras ella su hija y su nieta en distintos momentos de su vida. La vida en el exilio en una isla tan pequeña y sin posibilidad de salir podía llegar a ser muy aburrida y asfixiante. Pero Pandataria como isla-prisión, llegó a representar el paraíso de los olvidados

Sábado 14 de septiembre

Monstruos, el prodigio de los dioses

Hace más de dos mil años, llegaron a la tierra las más temidas y fantásticas criaturas que el mundo jamás había visto. Estos seres maravillosos, diferentes al resto, más conocidos como monstruos, fueron temidos por los dioses, ya que ocupaban los lugares que ellos querían gobernar. Fue así como dio comienzo una guerra que llega hasta nuestros días, entre dioses y monstruos, entre quienes mantienen el orden y aquellos que, por el hecho de ser extraordinarios, lo alteran. Semíramis, Aquiles y Herodes, tres grandes monstruos de Calderón, irrumpen en este universo en el que tienen que luchar entre lo que la divinidad ha dictado para ellos y su libre albedrío. Junto a ellos, otras bestias y fieras, dragones, serpientes, aves…

Domingo 15 de septiembre

Dos reinas, Dos reinos

La lucha por un trono. Un encuentro imaginario que nunca existió. Una sentencia de muerte postergada. La feminidad y la masculinidad del poder a través de dos mujeres antológicas: Isabel I de Inglaterra y María Estuardo, Reina de Escocia. Dos mujeres luchadoras y transgresoras. Dos mujeres que dependían una de la otra… Una pieza intensa que promete no dar tregua al público desde un texto exquisito de Pepe Cibrián que, magistralmente, cobra vida en este duelo actoral entre Nacho Guerreros y Nicolás Pérez Costa. Pasión, intrigas, ternura, emoción, verdades, intensidad… teatro del más puro

Jueves 19 de septiembre

Macbeth

Cuenta una historia tenebrosa e inquietante. Respaldado por las engañosas profecías de las "Hermanas Fatídicas", Macbeth decide asesinar a su rey y tomar la corona. Consciente del horror al que se entrega, se deja poseer por el mal que nace del ansia de poder, creyéndose invencible y eterno. Es posible que el mensaje de una obra como Macbeth y el poder transformador del teatro nos haga reflexionar, sobre un tipo de conducta, del que no somos ajenos y que el propio Shakespeare apunta, invitándonos a identificarnos con su protagonista. Un texto absolutamente actual y referencial para tomar consciencia de los comportamientos destructivos, no solo de nuestros gobernantes, si no de la sombra y el miedo que nos hace auparlos al poder

Viernes 20 de septiembre

Julio César

Inspirado en la imaginación popular de las representaciones de Roma y la notable figura que fue Julio César, explorando las inconsistencias históricas y tomándose libertades en el tratamiento de hechos documentados - con la falta de rigor que ya caracteriza a la Companhia do Chapitô - he aquí la desconsagración de otro monstruo histórico: Julio César

Sábado 21 de septiembre

Las locuras por el veraneo

Dos familias desatadas en una competición de apariencias se encontrarán inmersas en un buen número de situaciones cómicas que conseguirán que el espectador disfrute de una gran comedia al tiempo que reflexiona sobre algunos de los valores de entonces que, todavía hoy, condicionan nuestro comportamiento como ciudadanos.

Domingo 22 de septiembre

El viaje del monstruo fiero

El viaje del monstruo fiero habla del actor y de sus múltiples facetas. El Brujo da una clase magistral versificando los más grandes poemas de la historia del Siglo de Oro y lo mezcla con divertidas anécdotas de sus autores.

Actividades complementarias

De forma paralela, el festival ha programado varias actividades complementarias, todas de carácter gratuito, que se realizan en diferentes espacios culturales de la ciudad, además de la propia sede del Teatro Principal.