Aluvión de conciertos este fin de semana en la provincia de Alicante

Poderío, sensibilidad y duende en Alicante

Plaza de Toros de Alicante

Luz Casal llega este viernes (22 horas) a la Plaza de Toros de Alicante con nuevo disco, Las ventanas de mi alma, que ella define como el más personal y reflexivo de su larga carrera. Doce canciones que caminan entre el rock y los sonidos más clásicos donde esta artista vuelve a brillar en pleno esplendor interpretativo.

El sábado (22h) llega Miguel Poveda, un genio que con 15 años dio su primer concierto en Badalona y se ha labrado una carrera hasta la cumbre con múltiples trabajos como esas Coplas del querer o Real, que grabó en directo, y discos como Enlorquecido o El tiempo pasa volando. Ahora presenta nuevo álbum, Poema del Cante Jondo, un viaje sonoro junto al guitarrista Jesús Guerrero basado en poemas de Lorca que, según dice, los escribió «como una oda de amor al arte y con ese mismo amor les he puesto mi voz».

El domingo (22h) este escenario recibe a un grupo legendario como Los Chichos, con 50 años de carrera donde han encadenando éxito tras otro con más de 30 millones de copias vendidas y canciones tan sonadas como Ni más, ni menos, Son ilusiones, Quiero ser libre o Amor de compra y venta y, sobre todo, con su gracia y poderío sobre el escenario. Esta es la gira con la que se despiden de sus seguidores.

Los Chichos / Europa Press/ Fernando Sánchez

Los éxitos de Earth, Wind & Fire en Benidorm

Auditorio Julio Iglesias de Benidorm

Benidorm se ilumina hoy (22.30h) con la música de los 70 y el sonido de Earth, Wind & Fire. Construida en torno a Al McKay, el legendario guitarrista de la exitosa banda de soul y funk, la Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay reencarna el espíritu del original para ofrecer un poderoso repertorio que despliega las mejores canciones del grupo. Este concierto será una celebración de clásicos imprescindibles, desde September hasta Boogie Wonderland.

El rey del violín y el rey del rock en Área 12

Área 12 en Rabasa, Alicante

Dos auténticos reyes, cada uno en lo suyo, llegan al recinto de Área 12 en Rabasa: este viernes (22 h), el violinista de origen armenio Ara Malikian, que dio su primer concierto a los 12 años y ha desarrollado una espectacular carrera que le ha llevado a actuar en los mejores teatros y óperas del planeta en maravillosos directos, donde fusiona el sonido de varias culturas con un lenguaje muy personal, que une la fuerza rítmica y emocional de estas músicas con el virtuosismo y expresividad de la tradición clásica, logrando en cada gala autenticas filigranas.

El violinista Ara Malikian / Nico Cruz

El sábado (22h) es otro rey, el del rock español, Loquillo, que lleva más de 40 años triunfando sobre los escenarios. En 1994 Loquillo, junto a Gabriel Sopeña, se atrevió a llevar versos de poetas contemporáneos a los escenarios siguiendo la tradición de los antiguos trovadores en discos como La vida por delante, que fue disco de oro, Con elegancia o Su nombre era el de las todas las mujeres, entre otros, y ha recopilado lo mejor de ellos en Transgresiones-Antología Poética 1994-2024, que presenta en su gira 30 Años de Transgresiones, un show espectacular donde Loquillo se supera a sí mismo sin perder ni un ápice de fuerza y pasión en sus directos.

El mejor pop, rock y rap nacional en Rabolagartija

Polideportivo Municipal de Villena

Tras la primera gran jornada del jueves, el festival Rabolagartija sigue hoy y mañana con dos carteles que reúnen a grandes figuras de diversos estilos musicales, desde el pop-rock a la electrónica o al rap. Este viernes actúa SFDK, Chambao, Green Valley, Buhos, El Niño de la Hipoteca, Jenny & the Mexican, Pure Negga, Dakidarria, Alademoska, Dub Elements, Sara Socas, Elane, Gato Lopez (Tributo a Ska-pi) Colomet, El Sombrero del Abuelo, Awakate y Los Ibiza.

El sábado continúan Rayden, La Pegatina, Lendakaris Muertos, El Canijo de Jerez, Ladilla Rusa, Mafalda, Trashtucada, Esne Beltza, Cactus, Pedra (Tributo a Extremoduro) Balkan Paradise Orchestra, Manolo Cabezabolo, La Otra, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Loncha Velasco, La Pelona y La Esencia de Chuky. No se puede pedir más ni mejor.