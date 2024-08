Soziedad Alkohólika prende la traca en Rabolagartija

El festival Rabolagartija ha arrancado este jueves en Villena su octava edición, que ha estado marcada por una fuerte tormenta que anegó el recinto y obligó a retrasar la apertura de puertas, aunque finalmente se han cumplido de forma escrupulosa los horarios previstos. El festival puso sobre el escenario algunas de las actuaciones más esperadas por los asistentes, como Soziedad Alkohólika, Rulo y la Contrabanda o Muchachito Bombo Infierno.

Rabolagartija 2024 arrancó en clave valenciana, con los sonidos urbanos de las integrantes de Maluks, el punk-rock de El Último ke Zierre y el mix de reggae, ska, música tradicional y rock que solo un grande como Xavi Sarrià, con los añorados Obrint Pas en el recuerdo, es capaz de conseguir.

Por la tarde, cambio de tercio, aunque sin dejar de lado la fusión, dando paso a la rumba, el swing y el rock&roll de un músico único, Jairo Perera, que disfrazado de Muchachito Bombo Infierno puso a todo el mundo a bailar con su rumbaorleans, dejando al público a punto de caramelo para otro de los platos fuertes del día, Rulo y La Contrabanda, con una de las voces más reconocidas y genuinas del panorama musical español y temas tan conocidos como 32 escaleras.

Mientras tanto, se sucedieron las actuaciones en el Caparrilla Stage, el tercer escenario del festival, por donde desfilaban La Pelousse, Vantroi, Ketecalles, La Leñera, Colomet, Laura DSK y DJ Trapella.

El plato fuerte

A las once y media de la noche, con la puntualidad marca de la casa, arrancó el show de Soziedad Alkohólika, 90 minutos de espectáculo que pasaron en un santiamén gracias a una propuesta contundente e inapelable, como solo la apisonadora vasca es capaz de hacer, descargando los sonidos más duros de la jornada para un público que no tuvo más que cambiar de escenario para continuar la fiesta con Boikot, que puso patas arriba con sus clásicos de siempre un recinto en el que el público se encontraba ya desatado.

El rock duro dejó paso al rap y la música urbana de la catalana Lía Kali, una de las más firmes promesas musicales del país, con una propuesta tan inusual como completa que bebe también de las fuentes del soul, el flamenco, el jazz y la música negra.

El contrapunto llegó de la mano de The Locos, la formación de Pipi, ex Ska-P, con quienes comparten ideales y estilo, lo que es sinónimo de caña y diversión asegurada entre un público que ya no podía dejar de bailar, baile que se prolongó hasta las 5 de la mañana gracias a la sesión electrónica de Bassgame, que exprimió como solo él sabe las últimas gotas de energía de los festivaleros más intrépidos.

Cartel para este viernes

La segunda jornada de Rabolagartija comienza este viernes 16 de agosto con el concierto acústico de la cantautora madrileña Grex a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor de Villena. La entrada es libre.

Los villenenses Alademoska serán los encargados de abrir el fuego en el recinto, ya por la tarde, en una jornada en la que disfrutaremos del rap de SFDK, el reggae de Green Valley, el flamenco electrónico de Chambao y una completa variedad de estilos y propuestas, como las de Dakidarría, Buhos, El Niño de la Hipoteca, Jenny and the Mexicats, Pure Negga y Dub Elements.

Además, habrá hasta 7 actuaciones en el escenario Caparrilla: Los Ibiza, Gato López, Elane, Niuss, Awakate, Sara Socas y El Sombrero del Abuelo.