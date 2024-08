La Escuela Taurina de Alicante, 40 años de vida a pleno rendimiento

Dice la canción del gran Carlos Gardel que veinte años nos es nada, posiblemente así sea, pero cumplir cuarenta (el doble) como institución bien merece un reconocimiento. La Escuela Taurina Municipal de Alicante mira en este 2024 al futuro con optimismo y orgullo. A lo largo de los años y al tiempo que cambia la sociedad, también lo ha hecho la tauromaquia, que ha ido adaptándose a los nuevos tiempos. De este modo, las escuelas taurinas han tenido que cambiar la manera de hablar a los jóvenes, de acercarse a ellos (muchas veces a través de las redes sociales) y de formarlos en los valores que tiene un torero. Cualidades como el respeto a las normas, a los horarios, la disciplina de un entrenamiento, el respeto a los mayores, el saber escuchar, el saludar al llegar y al marcharse de un lugar, etc. Todo eso se enseña en una escuela taurina, además de la técnica del toreo, la manera de coger un capote, de iniciar un muletazo, de colocarse en la plaza cuando sale el toro. Parecen aspectos obvios, pero no lo son; en pocos lugares actualmente se tiene en cuenta los temas de la antigua urbanidad, que parece que han quedado guardados en un cajón que no interesa a nadie.

Es lo que ofrece una escuela taurina, que como la definieron los grandes maestros del toreo, como Marcial Lalanda, es una escuela de vida. Pocas escuelas a nivel nacional tienen la antigüedad de la de Alicante, exceptuando las escuelas de Sevilla y Ronda como las que marcaron el camino en los primeros años de historia de la tauromaquia y de manera oficial con titularidad propia, la escuela de Madrid. Sus cuarenta años de enseñanzas, con algún parón de por medio, y sus diferentes directores han sabido imprimir una personalidad y una manera de enseñar que ha funcionado. Repasando su historia nos encontramos con grandes nombres en sus filas.

Juan Oliver Oliver fue el gran creador e iniciador de la Escuela Taurina de Alicante. En la década de los 80 intuyó que la ciudad necesitaba una escuela que fuera oficial o que tuviera un orden estructural para ordenar la manera de enseñar a los más pequeños el complejo arte de Cúchares. Como gran taurino que es, comenzó a dar forma a un proyecto que vio la luz cuando la plaza de toros pasó de manos privadas a ser propiedad municipal. Por aquel entonces era alcalde el socialista José Luís Lassaletta y Juan Oliver, que era el hijo del conserje de la plaza y que de hecho vivía en ella, tuvo que salir de allí para que ese puesto fuera ocupado por un funcionario municipal. Este hecho no le quitó ni una pizca de ímpetu para luchar por crear la escuela que Alicante necesitaba. Y lo consiguió. El propio consistorio anunció a principios del año 1984 la creación de la Escuela Taurina Municipal de Alicante, con Juan Oliver como director artístico y docente y como profesor ayudante a Luis Valero Germi. La escuela empezaba a caminar.

Años más tarde se hizo cargo de la escuela el matador de toros Gregorio Tébar Pérez El Inclusero. Eso ocurrió en 1986 y se alargó hasta el año 88. Sus enseñanzas como maestro calaron hondo entre los alumnos que tuvieron en Tébar a un referente a la hora de ser toreros. A partir de ese momento llegaron años difíciles para la escuela, que quedó deshecha, ya que la corporación municipal que vendría después consideró que no era importante su existencia para la ciudad.

Por suerte todo cambió en 1996 gracias al empeño de Enrique Montalvo, quien por aquel entonces era concejal de la plaza de toros. En aquel regreso de la escuela fueron los matadores de toros alicantinos Álvaro Oliver y Manolo Molina quienes tomaron las riendas de la escuela como responsables artísticos, lo que supuso también el regreso de Juan Oliver a la coordinación de la misma.

Tras esta etapa, llegó a la escuela Antonio Martínez Moreno Rondeño quien, en el año 2000 ocupó el cargo de director artístico después de una carrera como banderillero de primerísimo nivel a las órdenes de los más grandes como Antonio Bienvenida, Joaquín Bernadó, Rafael de Paula, Julio Robles, Luis Francisco Esplá, José María Manzanares o Enrique Ponce entre otros. En su etapa como director tomaron la alternativa, Eugenio Pérez, Javier Bernal, Iván Pérez y Daniel Palencia.

En 2015 entró como director de la escuela Arturo Blau Espadas, hijo de Vicente Blau El Tino. Arturo desarrolló una fructífera etapa al frente de la escuela con más de treinta alumnos y alumnas matriculados, algunos de ellos llegados de otras ciudades.

En la actualidad es el matador de toros Francisco José Palazón quien se encuentra al frente de la escuela con Álvaro Oliver de profesor. El propio Palazón cuenta cómo lo más complicado es buscar tentaderos para los cerca de treinta alumnos que posee la escuela. Alicante es una tierra que no goza de la existencia de ganadería brava cerca y es necesario salir siempre que se requiera acudir al campo para cualquier necesidad de los alumnos. Dos de ellos han sido protagonistas en la pasada Feria de Hogueras: Kevin Alcolado y Javier Cuartero. Ellos son, por el momento, los últimos frutos de la actual Escuela Taurina Municipal.

A lo largo de estos cuarenta años algunos de los alumnos se han convertido en toreros; otros sin embargo han sido formados para ser mozos de espadas, banderilleros o simplemente grandes aficionados. Lo más importante es que una escuela taurina es una escuela que enseña a vivir por encima de todo y lo hace a través de los valores de la tauromaquia, así lo afirman todos sus directores.

Sea como fuere, la actual escuela taurina goza de una muy buena salud con alumnos nuevos cada año y muchos padres que se acercan a la Plaza de Toros de Alicante para interesarse por la matrícula.

La propia escuela enfila el futuro con la posibilidad de ampliar sus campos de acción y, tal vez, formar también a aficionados prácticos como ocurre en otras ciudades.

Pero lo cierto es que sus cuarenta años, con algún parón de por medio, han servido para consolidar todo el trabajo realizado décadas atrás y poner las bases sobre las que apoyar todos los retos para el futuro. Sigue pareciendo casi un milagro que en la era digital, con las redes sociales conquistando el mundo, todavía haya muchachos y muchachas jóvenes que por un instante dejen el dispositivo móvil y se acerquen a coger un capote con sus propias manos y, así, soñar con un mundo tan duro como bonito. Eso en esencia es el toreo, un lugar para soñar despierto.