Más de 14.000 personas disfrutan de la música en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante

Más de 14.000 personas han disfrutado de la oferta musical programada por la Concejalía de Cultura de Alicante este verano con Summer Brass Festival y Verano de Músicas celebrado desde principios de julio hasta el pasado 17 de agosto en la Plaza del Ayuntamiento.

El Summer Brass Festival, que ofreció cuatro conciertos entre el 2 y el 5 de julio, está concebido en formato de festival de instrumentos de viento metal. Mientras que Verano de Músicas que ha tenido lugar durante julio y mitad de agosto ha contado con la Banda Sinfónica Municipal, las sociedades musicales alicantinas, folklore, lírica y músicas del mundo, así como de un espectáculo de danza.

Actuación del grupo de la compañía de danza José Soriano / INFORMACIÓN

Summer Brass Festival

El concierto inaugural ofrecido por Ensemble de la Brass Academy ha sido lo más destacado de la 13.ª edición del Summer Brass Festival, que ha reunido a unos 540 espectadores de media por concierto. Así mismo, continuó con prestigiosas agrupaciones del país en la especialidad de viento-metal.

Verano de músicas

Por otro lado, Verano de Músicas ha ofrecido 21 actuaciones en total. Este ciclo tiene sus orígenes en los conciertos que durante años se han realizado durante los meses de julio y agosto en la Concha de la Explanada. En 2020 con motivo de la pandemia se cambió de lugar a la Plaza del Ayuntamiento, donde continúan al contar con una mayor capacidad de sillas para el público.

El programa cuenta con la colaboración de la Diputación de Alicante y ha constado de 20 conciertos y un espectáculo de danza. La Banda Sinfónica Municipal se ha encargado, aproximadamente, de la mitad de los conciertos programados. El resto de espectáculos han consistido en interpretaciones de las sociedades y grupos musicales alicantinos, que han ofrecido conciertos de lírica, música clásica y folklore valenciano, aunque también ha habido representación de las músicas del mundo con espectáculos de las culturas china y africana. Y también de rock, con la participación del grupo holandés The Young Ones In Concert. Verano de músicas finalizó con la actuación de la Compañía de Danza José Soriano, residente del Teatro Principal, que ofreció un espectáculo de danza española y flamenco.

En total han participado 520 artistas (entre músicos y bailarines), sin olvidar la plantilla de la Banda municipal. Y han asistido unas 12.000 personas a lo largo del ciclo para disfrutar de la música en verano.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha asegurado que "la programación cultural veraniega está muy consolidada y este año ha vuelto a ser un éxito gracias a la variedad y calidad de las actuaciones".