Homenatge a Enric Valor a la Serra del Maigmó

El proper dijous 22 d'agost, com tots els anys des de 2011 (centenari del naixement de l'escriptor Enric Valor i Any Valor, proclamat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua), el Centre Cultural Castellut i l'Ateneu Cultural Republicà de Petrer, amb la col·laboració de moltes entitats cíviques i culturals, se celebrarà un homenatge a l'escriptor Enric Valor (Castalla, 1911 - València, 2000) a l'Alt de Guisop (serra del Maigmó, entre Castalla, Tibi i Petrer).

L'homenatge consisteix a ascendir a aquest cim de més de 1.200 metres, tots i totes plegats gaudir de l'eixida del sol i recordar amb breus parlaments i lectura de textos la important figura intel·lectual del segle XX que va ser Enric Valor. Enguany, a més, ho faran extensiu al poeta Vicent Andrés Estellés en el seu centenari (Burjassot, 1924 - València, 1993).

Tot els 22 d'agost, des de 2011, el Centre Cultural Castellut i l’Ateneu Cultural Republicà convoquen l’ascens a l'Alt de Guisop a l’eixida del sol, coincidint en el dia exacte del naixement de l’escriptor. Per això l’acte es coneix com l’Alba de Valor. Enguany es repeteix per catorzena vegada la convocatòria i hi participen com a entitats col·laboradores El Tempir, d'Elx, El Teix, d'Ibi, La Cívica-Alacantí/EV, la Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià-EV, la Colla de dolçainers i tabaleters El Terròs, de Petrer, Terres del Vinalopó-EV, el Centre Muntanyenc de Mutxamel, la Muixeranga de les Valls del Vinalopó, la Càtedra Enric Valor, de la UA, i el col·lectiu Gent de Valor.

Homenatge a l'Alt de Guisop / INFORMACIÓN

L’elecció de l’espai no és casual. L’alt de Guisop, fet matèria literària com l’alt del Eriçons era un indret estimat i sovintejat pel mateix Enric Valor que simbolitza l’epicentre enlairat del món real, literari i màgic, alhora, del mestre i escriptor. "El país, el paisatge i la bona gent s’aplega entorn a la llengua pròpia i comuna en aquest indret", apunten des de l'organització.

Indicacions

Dijous 22 d’agost , amb vehicles propis: uns des de Petrer , en Lepoldo Pardines (entrada als jardins de l’Alcalde V. Maestre) , a les 5:15 h , i altres des dels afores de Castalla, a la Creu, a les 5:30 h, fan cap Portell de Catí on tothom, a peu, pujarà a l’alt de Guisop . Cal dir que la dificultat és mitjana.

, amb vehicles propis: uns des de , en (entrada als jardins de l’Alcalde V. Maestre) , i altres des dels afores de fan cap on tothom, a peu, pujarà a l’alt de . Cal dir que la dificultat és mitjana. Convé dur bon calcer , llanterna per als primer moments de la caminada, roba d’abric lleugera, capell , botella d’aigua , i un petit mosset (galetes, fruita...).

, per als primer moments de la caminada, lleugera, capell , i un petit mosset (galetes, fruita...). Qui vulga, pot dur breus textos dels escriptors Valor o Estellés, o que es relacionen molt directament amb ells, per llegir-los i compartir-los amb la resta d’assistents en un ritual tan senzill i emotiu com els senyors Vicent Andrés Estellés i Enric Valor.

Els protagonistes

El 22 d'agost de 1911 va nàixer a Castalla l’escriptor Enric Valor i Vives. El 13 de gener de 2000, amb 88 anys, morí a València. La seua aportació escriptora va des de la gramàtica a l’obra novel·lística, passant per la monumental recopilació de les Rondalles Valencianes i una tasca civicocultural heroica.

El 4 de setembre de 1924 va nàixer a Burjassot Vicent Andrés Estellés. El 27 de març de 1993, també va morir a València. El paral·lelisme és inevitable: Estellés va viure intensament el compromís amb la llengua i el país i llegà una obra poètica incommensurable. Prendrem com a referència inqüestionable el Mural del País Valencià.