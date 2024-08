India Martínez, flamenco y nostalgia musical este fin de semana en Alicante

El huracán India Martínez

Plaza de Toros de Alicante

El ciclo de conciertos Plaza Alicante recibe este viernes a las 22 horas a la cantante India Martínez, un auténtico huracán sobre el escenario capaz de interpretar estilos tan diversos como los ritmos latinos, la rumba, la balada o el pop. La cordobesa llega con su último trabajo Nuestro Mundo, que incluye nuevas canciones que interpreta en directo con el poderío y la magia que sabe dar a sus canciones. Un espectáculo muy completo donde, además de sus nuevos temas, repasa títulos muy conocidos, como Niño sin miedo, con el que logró el Goya a la Mejor Canción Original en la película El niño. India Martínez debutó a los 17 años con Azulejos de Lunares, luego publicó Despertar, que logró dos nominaciones a los Grammy Latinos, para consagrarse dos años después con Trece verdades y el tema Vencer al amor, con los que estuvo más de 60 semanas entre los discos más vendidos del país situando a India Martínez como la cantante más destacada del pop racial español.

Nostalgia millenial y de los 90

Área 12, Espacio Rabasa, Alicante

El recinto de Área 12 acoge este fin de semana dos grandes espectáculos con la nostalgia como hilo conductor con grupos y solistas que triunfaron décadas atrás y siguen sonando como entonces.

Este viernes (apertura de puertas a las 19 horas y conciertos a partir de las 20.30 horas) será el Nostalgia Milenial con nombres tan conocidos como Fran Perea (Los Serrano) que sigue en plena actividad musical; Raúl con su Sueño tu Boca; el eurovisivo David Civera y Rosa López, que además de cantar el Europe’s living a celebration prepara su nuevo álbum, Doce Diamantes Negros; King África y su Bomba, Las Ketchup y su Aserejé, Nena Daconte con Tenía tanto que darte; Sonia Madod (la que cantaba Yo quiero bailar, junto a Selena); Efecto Mariposa, el grupo de Susana Alva, y otros como DCS, Pilson, Jumper Brothers, D.J. Teto, Eva Martí y Marian Dacal, Jessy y Lorna.

El sábado (apertura de puertas a las 18.30 horas horas y conciertos, a partir de las 20 horas), es el turno de Love the 90’s, que mira por el retrovisor a los sonidos más bailables y pegadizos de esa década donde el público no podrá parar de bailar con artistas como Robin S, Corona, Ice MC, Ann Lee, Paradisio, Whigfield y su mítico Saturday Night, que ahora Aitana canta con el nombre de Las Babys; Rozalla, una reina de las pistas de baile, nuestros incombustibles OBK y sus arsenal de éxitos como Historias de amor o Me estoy volviendo loco, Kym Mazelle, Sandy Chambers, Netzwerk, J.L. Milford, Abasolon, Spanic, el grupo Viceversa, que triunfó con el tema Ella (Tu piel morena), D.J. Silvan, Jerry Daley, Wintermute, Sensity World, Jumper Brothers y Just Luis, un gran número uno de esa década.

El flamenco de Fabi Vanadia

Blacky Music Bar (c/Villavieja 6, Alicante)

Blacky Music Bar se prepara para recibir la vista este sábado, a las 21.30 horas, de la bailaora de origen argentino Fabi Vanadia, procedente de una familia de artistas y bisabuelo gitano. Baila desde los 3 años de edad y vive en Madrid desde hace más de 22 años. Ha dedicado toda su vida a la danza y en Madrid y Sevilla se ha formado con grandes maestros como Farruquito, Juana Amaya, María Magdalena, Alfonso Losa, Eva La Yerbabuena, Belen López o Jose Maya. De niña a mujer, Entre el cielo y la tierra, Por mi sangre corre solo danza son algunos de sus espectáculos.

Gypsy Jazz en Las Cigarreras

Jardín Vertical de Las Cigarreras, Alicante

Los conciertos en Las Cigarreras, que han reunido a más de 1.300 personas en los conciertos del ciclo Blues & Jazz, regresan este viernes (21 horas) con Miquel Lust y The Gypsy Jazz Band, quienes interpretarán clásicos y propios de Gypsy Jazz o Jazz Manouche, en sexteto con el saxofonista Miquel Just Cardona, 3 guitarras, clarinete y contrabajo.