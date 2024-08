Sol Picó sale a la calle para celebrar 30 años en danza con su compañía

La alcoyana Sol Picó celebra este año tres décadas de andadura con su compañía de danza contemporánea, asentada en Barcelona, con la que ha creado más de una treintea de espectáculos. En junio lo festejó de forma «loca y maravillosa» en el festival barcelonés Grec con El combate del siglo, donde montó un ring dentro del Mercat de les Flors e invitó a otros artistas. Ahora continúa con la celebración, pero se pone un poco más seria ante su próximo estreno, esta vez en la Plaza Matadero de Madrid, donde este domingo (22 h) presenta Carrer 024, un espectáculo de calle de gran formato que reflexiona sobre la soledad. Así es Sol Picó, que planea entre la diversión, la vida cotidiana y el compromiso.

«El combate del siglo fue la parte más lúdica de la compañía, que la tiene, una locura en la que hicimos karaoke, concurso de paellas y nos tiramos la manta a la cabeza. Y Carrer 024 es una reflexión sobre esta sociedad tan aparentemente avanzada, con tanta tecnología, tan en movimiento, que deja sola a tanta gente porque en el fondo tendemos mucho al individualismo», explica Sol Picó, que nunca ha dejado de poner sobre la mesa «temas que me inquietan y me preocupan y uno de ellos es este, que cada vez lo tengo más presente, no porque me toque a mí, pero lo veo en la gente joven, en la gente mayor, y cómo las soledades llevan a ese trastorno mental del que tanto se habla».

Sol Picó, en una imagen reciente / INFORMACIÓN

Carrer 024, que toma el nombre del teléfono de asistencia a gente con problemas para evitar el suicidio, es una nueva creación alrededor de este problema que se estrena en plena calle, en un espacio pensado para 2.500 personas.

«Me parece un tema interesante a tratar y más desde este lugar, con grandes elementos de otros espectáculos de calle que hemos recuperado después de muchos años», explica la coreógrafa y directora de la compañía, muchas de cuyas bailarinas no han visto algunas de las producciones callejeras que ha llevado por el mundo como Sirena a la plancha o Amor Diesel con sus excavadoras. «Llevo treinta años, pero mucho público de generaciones jóvenes no las conocen y me parecía interesante mostrar todo eso con un concepto diferente y en una creación nueva».

Un reto "brutal"

Para la alcoyana, el gran desafío es, justamente, sacar un tema como este a la vía pública: «El gran reto es cómo hacer que tanta gente, de pie, esté presente en un espacio por el que pasa una ambulancia, se oye a un perro, alguien grita.. y, sin embargo, puedas generar esa concentración del público, que es fundamental y dificilísimo. El reto es brutal».

Además, para esta pieza, de aproximadamente 40 minutos, Sol Picó quiere «mover al público» a través de la idea de «volver a la comunidad, al encuentro, a lo colectivo, a mirarnos a los ojos, a pensar que no estamos solos y que un buen abrazo vale la pena. Estas acciones que parece que hemos olvidado, pero es muy importante volver a recuperar la comunidad».

Sol Picó, a la izquierda, en los preparativos de "Carrer 024" / Judith Espada

Carrer 024 cuenta con diez personas en escena -cinco bailarinas y cinco técnicos y técnicas- y todos interactúan, mientras ella «en principio», no participa. Tras Madrid, abrirá Fira Tàrrega (5, 6 y 7 de septiembre) y poco después, las fiestas de la Mercé en Barcelona.

Balance

En estos treinta años, después de diez premios Max, el Premio Nacional de Danza del Ministerio de Cultura y el de la Generalitat de Catalunya, a la coreógrafa no le gusta mirar atrás «salvo para coger carrerilla» porque tiene entre sus defectos, según revela, «pensar en lo que no he hecho y castigarme un poco por lo que no ha pasado, no sé si es por esta sociedad capitalista que te empuja a hacer, a producir, a ser el mejor... ¡Eso sí que es un bucle del que no sales!».

«Pero la verdad -confiesa- es que solo puedo dar gracias. Me he sentido muy acompañada con gente que sigue a mi lado en el camino, como mi socia Pía Mazuela, 30 años juntas con la misma ilusión, que eso ya merece un monumento».