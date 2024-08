Sonafilm clausura el festival en Ondara con la música de John Williams

La música de John Williams, el galardonado compositor de Hollywood y autor de las inolvidables bandas sonoras de La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones o Parque Jurásico, protagonizará este sábado, a las 23 horas, en la Plaza de Toros de Ondara el concierto de clausura de la sexta edición de Sonafilm, el Festival de Música de Cine Marina Alta, que pondrá fin a un mes entero de actividades alrededor de las bandas sonoras de cine.

Este homenaje al compositor estadounidense está organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ondara y recorrerá las más destacadas creaciones del artista. La música será interpretada por la Universal Symphony Orchestra, junto a los coros de la Universidad Politécnica de València y el Coro Infantil CODA, bajo la dirección del maestro José Martínez Colomina. En total, se subirán al escenario más de 150 músicos, en el que será el concierto con la formación más grande de la historia de Sonafilm.

Programa

Primera Parte

-Suite de Parqué Jurásico

-Suite de Tiburón

-Suite de E.T. El Extraterrestre

-Throne Room End Title de La Guerra de las Galaxias

Segunda Parte

-Somewhere in my memory de Solo en Casa

-Raiders March de Indiana Jones

-A prayer for peace de Munich

-Viktor´s Tale de La Terminal

-Hymn to the fallen de Salvar al Soldado Ryan

-Superman March de Superman

Orquesta y director

La Universal Symphony Orchestra es la orquesta residente de Sonafilm, cuyo director artístico e impulsor del festival, Javier Gil, es también gerente de la orquesta. La Universal Symphony Orchestra está especializada en bandas sonoras de cine y videojuegos. De proyección internacional, la agrupación cuenta con una dilatada trayectoria profesional en espectáculos a gran escala, entre los que destacan montajes dedicados a grandes sagas del mundo audiovisual como Assassin's Creed, Dragon Ball o The Legend Of Zelda, entre otros muchos.