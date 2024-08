«No descarto que José Tomás vuelva a torear en Alicante»

Cuando Nacho Lloret entra en la Plaza de Toros de Alicante lo hace siempre con el rostro serio, aunque, al mismo tiempo, una ligera sonrisa de satisfacción también le acompaña. Él ha sido quien ha elaborado una feria taurina que ha cosechado uno de los mayores éxitos de asistencia de los últimos años. El secreto: la calidad, aunque en ocasiones sea cara. Nacho Lloret, al frente de la empresa Eventos Mare Nostrum S.L., mira ahora al futuro con la tranquilidad que da el trabajo bien hecho, aunque sabe que queda mucho por hacer.

Todo el mundo habla muy bien de la Feria de Hogueras, pero ¿usted como empresario ha quedado contento?

No sé si contento, pero sí satisfecho. Creo que ha sido una gran feria. No lo digo yo porque sea el empresario, lo digo porque las cifras están ahí. Hemos subido en número de abonados, muy ligeramente, pero hemos crecido. Hemos tenido una media de siete mil espectadores por día en la plaza y la feria ha tenido un gran resultado artístico, que al final es lo más importante.

¿Qué ha sido lo más difícil de esta feria?

Pues lo más difícil para un empresario es precisamente lo que no puede controlar, que es el resultado artístico. Sólo eso hace que el público quiera volver a la plaza, para volver a sentir una experiencia similar a la vivida. Eso no lo sabe nadie, pero quien está detrás tiene que tener los mimbres necesarios para que luego todo funcione. Eso es lo más difícil y ahí es donde se nota el trabajo previo, a trastienda del toreo, saber elegir las ganaderías, combinar bien a los toreros y saber qué es lo que la gente de tu tierra quiere ver.

Usted es alicantino y conoce bien su tierra, pero también ha sido gerente de Las Ventas, la plaza más importante del mundo ¿Eso le ha ayudado a entender mejor el toreo como empresario?

Sin duda que todas las experiencias te sirven, las malas y las buenas. Mi época de Madrid fue muy bonita, pero también muy dura. Estar al frente del gran buque insignia de la tauromaquia te deja la boca seca cada tarde, pero al mismo tiempo te llena de satisfacción cuando todo sale bien. Pero no tiene nada que ver la gestión de Madrid con la de Alicante. De mi tiempo en Madrid me llevo la lección de saber que no puedes fiarte de nadie, sobre todo cuando estás arriba.

Parece que habla usted de aquella experiencia venteña con un sabor agridulce…

Bueno, puede ser que la experiencia tuviera sus cosas mejores y peores, pero si todo lo malo me ha servido para estar ahora al frente de la plaza de toros de mi ciudad, bienvenido sea.

Volvamos entonces a Alicante. ¿Tuvo algo que ver su paso por Madrid para que el diestro José Tomás eligiera venir a la terreta?

Pues no lo sé. Yo creo que Madrid siempre te da más notoriedad que cualquier plaza y es un escaparate muy potente, pero si detrás no hay ni seriedad ni trabajo serio, no hay nada que hacer. Con respecto a José Tomás, es él quien elige sus plazas y lo sabe hacer muy bien. José Tomás tiene mucha gente que le informa de cómo es una feria. Después él toma la decisión de venir o no, pero sé que Alicante le gusta. Por otra parte, cuando José Tomás torea, todo se transforma en un gran acontecimiento social y también hay que saber estar a la altura. Alicante lo estuvo, con una plaza llena y con un número de actividades en torno a la cita taurina que lideraron el ocio en ese fin de semana. Supimos superar aquel reto.

¿Entonces volverá a torear José Tomás en Alicante?

(Risas) Pues no lo sé. Tal vez lo haga o tal vez no, pero dependerá de él. Lo que sí que me consta es que quedó muy contento con la plaza y con nuestra afición, así que no descarto que José Tomás vuelva a torear en Alicante.

A toro pasado y tras la feria, ¿cuál es el gran reto ahora?

Pues lo más importante es no perder todo lo conseguido y trabajar para que todo sea mejor. Por ejemplo, hacer que los ganaderos quieran venir a tu feria es algo muy importante. Que aquí se sientan bien tratados, que sus toros gocen de todas las garantías para que la tarde sea grande, eso es de lo que me siento especialmente orgulloso, nombres como Victorino Martín, Jandilla, Daniel Ruiz, Juan Pedro Domecq, Fuente Ymbro y así una larga lista. Esas son las ganaderías que vienen a Alicante y hay que hacer que todas quieran volver y me consta que volverán, ese sí que es un triunfo del que me siento muy orgulloso.

Dígame con qué momentos de la pasada feria se queda usted…

Pues ha habido muchos. Por ejemplo, me quedo con el éxito de la corrida de rejones y con la alegría que vivimos esa tarde. Me quedo también con el mano a mano de Roca Rey y Manzanares. No hubo puerta grande pero sí que como empresario yo pude ver la grandeza de Alicante, una plaza llena, dos toreros que rivalizaron y toros que dieron buen juego, pero la vida es así, la espada les jugó una mala pasada y eso que hablamos de dos de los mejores estoqueadores del momento. Me quedo también con la novillada, que tuvo una asistencia más que notable y en la que actuaron dos alumnos de la escuela taurina y también con la tarde de Victorino Martín. Han sido muchas grandes tardes, por eso hablo de una gran feria.

Y más allá de la feria, ¿qué más actividades taurinas ofrece Alicante?

Bueno, ahora estamos inmersos en el primer Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana, camino de las semifinales, un certamen en el que Alicante tiene grandes representantes de los cuáles seguro que alguno está en la final. Por otro lado, este año hemos empezado con las visitas guiadas a la plaza de toros, que están siendo un verdadero éxito de participación y en eso yo quiero romper una lanza en favor del visitante extranjero porque son verdaderos forofos de esta actividad. Vienen familias enteras venidas de Alemania o Reino Unido que quedan completamente seducidas por la magia del toreo. La experiencia inmersiva les da la posibilidad de sentir lo que es estar en el ruedo frente a un toro o simplemente el hecho de coger con las manos un capote les llena de alegría. Ello son los principales clientes. Tampoco me quiero olvidar del Museo Taurino, que sigue recibiendo un gran número de visitantes.

¿Qué responsabilidad tiene usted como empresario con la escuela taurina?

Pues mucha porque en el pliego de condiciones se encuentra la escuela taurina como parte del compromiso de la empresa, de hecho, el funcionamiento de la empresa de la plaza tiene una relación directa con la escuela a la hora de promover novilladas o clases prácticas de promoción, salidas a tentaderos y la aportación económica necesaria. Pero en el caso de la escuela de Alicante mi vinculación es mucho más personal que profesional y eso hace que yo le dedique mucho tiempo y mucho cariño.

¿Se ve usted muchos más años al frente de la Plaza de Toros de Alicante?

Ojalá que así sea. A mí me gustaría seguir mucho tiempo porque después de los años trabajados empiezo a darme cuenta de lo que pide esta ciudad a nivel taurino. Es muy importante conocer a tus clientes para saber qué producto quieren consumir. Esta afición exige calidad y creo que vamos por el buen camino. Pero para llegar a la excelencia hay que trabajar mucho, echarle muchas horas y arriesgar, ese es el sino de todo empresario: el riesgo. Por eso ahora sé que estoy preparado para estar al frente de la Plaza de Toros de Alicante muchos más años.