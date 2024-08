Niña Polaca se une a Dorian y Shinova en Área 12

Niña Polaca ha sido la última en completar el cartel de Closing Party, la fiesta que se celebra el próximo sábado 21 de septiembre en Área 12., en el recinto alicantino de Rabasa. Los madrileños, inmersos en la presentación del disco Que adoren tus huesos, se suman a Dorian y Shinova en lo que será el punto final al verano musical en Alicante. La iniciativa cuenta con el apoyo de Vibra Mahou.

El triple concierto de Dorian, Shinova y Niña Polaca, pondrá el broche de oro a una temporada estival en la que Área 12 ha concentrado algunos de los mejores conciertos de este verano, por cuyo recinto se prevé que pasen más de 120.000 personas.

Septiembre, un mes de conciertos

Mientras que Bella Fuerza Fest, el primer festival en Europa con un line up totalmente femenino, cierra el mes de agosto este fin de semana, el verano no acaba en Área 12. El sábado 7 de septiembre, llega el esperado directo de Mikel Izal, estrenando su primer trabajo en solitario El Miedo y El Paraíso junto a Merino. El viernes 13 de septiembre Cruz Cafuné abre una nueva etapa con su nuevo álbum Me muevo con Dios. El sábado 14 será el turno de Beret, consolidado como uno de los más destacados de la escena musical en tiempo récord.

Andy y Lucas / Daniel Gonzalez / EFE

El viernes 20 de septiembre será el turno de Andy y Lucas que despiden sus 20 años de carrera musical con la gira Nuestros últimos acordes. A esta fecha le seguirá, al día siguiente, la Closing Party by Vibra Mahou para un cierre de temporada con el que vibrar y disfrutar de los últimos días de verano.