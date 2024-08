Rocci Mefer: "La música del alma me fascina"

El primer disco de Rocci Mefer, Carmela, muestra la parte más humana de la artista con canciones compuestas por ella misma, inspiradas en la música negra añadiéndole un toque íntimo y personal. El próximo 3 de septiembre, Rocci Mefer actuará en Piccadilly Karaoke a las 21 horas, donde mostrará un año y medio de trabajo de estudio que pone de manifiesto el amor infinito hacia una madre y los beneficios terapéuticos que conlleva la música.

¿Qué es lo que te impulsó a crear tu primer disco?

El fallecimiento de mi madre. Ella falleció hace tres años y en ese momento anterior yo venía de hacer versiones de canciones con un pianista y un guitarrista. Dentro de mí empiezan a fluir un montón de melodías y letras que me vienen a la cabeza y ahí empiezo a escribir. Veo que poco a poco va cogiendo consistencia hasta formar las diez canciones que tiene el álbum.

¿A qué se debe que el disco tenga canciones en español, inglés y francés?

Esta mezcla se debe a que yo estudié Turismo, entonces he vivido en muchos sitios donde, entre otros, estuve un tiempo en Nîmes (Francia) y en Londres (Inglaterra). Ha sido un poco influencia de toda mi trayectoria, cogiendo un poquito de aquí y otro poquito de allí, ya que el inglés me ha servido para mucho. La música del alma me fascina, me gusta muchísimo el góspel, lo he escuchado mucho y de ahí por eso la canción de mi madre (Carmela) me sale en inglés. Mi padre me pregunta a veces: "¿Cómo has hecho esta canción en inglés? Yo no la entiendo, tradúcemela". Y yo le digo: "Papá, no sé cómo me ha venido, pero directamente he sentido esta melodía y de ahí he empezado a poner la letra". Con respecto a tu pregunta, te puedo responder que se debe un poco por la influencia de mi vida, los sitios donde he vivido y las experiencias que he tenido.

Imagen de Rocci Mefer / INFORMACIÓN

A raíz de este disco, quieres poner en marcha iniciativas locales con una asociación sin ánimo de lucro, ¿qué quieres conseguir con esto?

Ahora mismo estoy montando mi propia asociación, y el siguiente paso va a ser montar mi propia página web. Ahora que voy a estar de vacaciones en Benidorm, aparte del concierto, me voy a poner en contacto con varios alcaldes y concejales de turismo de pequeños municipios de lo que es la España más vaciada. Les mandaré un dosier hablándoles de mi iniciativa y lo que quiero conseguir; mi idea es, siempre con el fondo musical presente, hacer jornadas en estos pueblos que tengan escasez de población y hacer una charla sobre todo de concienciación. También les voy a pedir datos de artistas locales, gente artesana, y ponerme en contacto con agricultores, para personas que quieran vivir experiencias. Por ejemplo, a mi familia le gustan mucho los viñedos, entonces, quiero conseguir que se viva una experiencia de cómo es una vendimia y que ese turista se pueda alojar en una de las casas del pueblo y de esa forma crear y generar riqueza. También va a haber un concierto en el que yo voy a estar cantando mis canciones, donde mando muchos mensajes de reflexión para concienciar; el objetivo es que todo el mundo muestre lo que hace.

Desde el dolor de la pérdida de una madre, ¿cómo ha sido la lucha de homenajearla en un disco? ¿Te ha servido de terapia?

Lo de mi madre fue algo dramático sin entrar en detalles, fue de la noche a la mañana, o sea, que te puedes imaginar, fue terrible; soy hija única y cuando pasó todo estaba mi padre conmigo. En ese momento se desarrolló un aborigen dentro de mí, que en mi caso, se empezó a pronunciar con la música, con mis canciones. A partir de ahí, te puedo decir que para mí, sin tenerlo planificado, fue muy terapéutico. Ha sido algo bastante sanador, cuando te pasan cosas así, a mí lo primero que me vino a la cabeza fue que quería hacer un disco en homenaje a mi madre, hacerle una honra porque me ha acompañado a todos los conciertos y me ha visto cantar desde pequeña. Una forma de despedida, de cerrar ese ciclo.

¿Qué mensaje le mandas al público para que vaya a verte el 3 de septiembre a Benidorm?

Que conozcan mi música, porque no les va a dejar indiferente. Soy una persona muy cercana, me gusta mucho interactuar con el público y que sea partícipe. No quiero algo que sea unilateral, sino algo compartido, porque hago cosas muy bonitas. Para ponerte un ejemplo, en el concierto que hice de presentación, hay una canción que se llama Estás junto a mí, y es una canción que le dedico a mi padre por su lucha y fortaleza y en ese concierto salí del escenario y se la canté. Me senté a su lado y lancé un mensaje para todas esas personas que estén pasando por un duelo, que no tiene por qué ser una pérdida física sino una ruptura o todo lo que implica un cambio en tu vida. Siempre intento lanzar un mensaje positivo de que verdaderamente se puede seguir adelante, y con las herramientas que nosotros tenemos. Les animo a que conozcan mi música y a la persona que hay detrás. Quiero explicarles el proyecto que traigo entre manos en todos esos sitios donde haya necesidad de poder ayudar y levantar un poco esas poblaciones, por lo cual, la Comunidad Valenciana también estará presente.