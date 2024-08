Valeria Alonso ('Desde el mañana' y 'Máxima'): "Tocar una piedra y ver el futuro no me parece tan desopilante"

Valeria Alonso (Buenos Aires, 1979) es una artista multidisciplinar: interpreta, produce, escribe...., porque le acompaña un motor creativo que la impulsa. El 15 de agosto presentó en el festival de Tarazona su corto 'Mamífera', salido de su primera novela 'Las heroínas también tienen miedo' y espera con ilusión este viernes, 30, en que llega a los cines su nueva película con Jonás Trueba, 'Volveréis'. Además, hace poco estrenaba en España dos series que se unen a 'Cuéntame' y 'Cuestión de sexo: 'Desde el mañana' y 'Máxima'. En la ficción de Disney+ da vida a una neuróloga y en la de Atresplayer, a la madre de la reina de Holanda. El pasado 15 aterrizó en Latinoamérica la serie que cuenta cómo llegó una argentina a casarse con un príncipe. En Argentina había gran expectación. "Se la esperaba con platillos', dice.

¿Cómo puede con todo? Encima es madre de dos niños pequeños.

Hay algo ahí de mi naturaleza. Desde muy chiquitita me puse a crear, a escribir, a actuar, a producir, incluso a a filmar. Nací en esta especie de multidisciplina, donde hago diferentes cosas y todas se combinan. En una época pensaba que tenía que elegir, porque el mercado de alguna manera te pide especializarte. Y lo sufrí un tiempo. Hasta que me di cuenta de que yo realmente soy la combinación de todas. Es que me acompaña siempre un motor creativo que me impulsa.

¿Es una 'psicópata del arte'? ¿Una 'creadora en serie'?

(Ríe) Muy bueno.

Montó una compañía de teatro, La Cabra, ¡con solo 20 años!

Mi primer espectáculo fue en Argentina, en un proyecto muy experimental con una producción compleja. Todo era una gran locura y yo tenía 20 años. Y después creé tres espectáculos. Estuve viviendo en Francia, viajé por todos lados. Creé con becas en Suiza, en Francia, en Austria… El teatro es como mi hogar. Estoy empezando a formular un nuevo proyecto y estoy ilusionada.

El escritor Manuel Vilas dijo que era la Rigoberta Bandini de la literatura.

Fue por mi primera novela, Las heroínas también tienen miedo, una autoficción sobre el embarazo que es un escupitajo de feminismo y de rebeldía. No descubre nada nuevo, sino que simplemente lo dice.

Y ha dado origen al corto 'Mamífera', con Ángela Cremonte.

Sí. Estamos muy contentas. Tenemos ganas de desarrollar la serie.

Las series, otra de sus facetas. Ha participado en 'Cuéntame,' que es historia de la televisión en España.

Sí, fue increíble. Hice dos temporadas de novia de Toni. Tengo muy buenos recuerdos, porque, además, hoy en día salgo por Madrid y todo el mundo me reconoce por Cuéntame, pese a que haya pasado bastante tiempo. Pero en España comencé con la serie de Cuatro Cuestión de sexo. Han sido grandes escuelas para aprender el trabajo con la cámara.

"Hoy en día salgo por Madrid y todo el mundo me reconoce por ‘Cuéntame’. Con el tiempo que ha pasado"

Ahora ha estrenado dos más. La primera, 'Desde el mañana' en Disney+.

Fueron tres meses de rodaje en Bilbao. Aún estaba dándole el pecho a mi hija pequeña y al mismo tiempo preparaba la siguiente serie. Fue un momento muy intenso. Y sí, Desde el mañana tiene esa especie de mezcla de géneros: ciencia ficción, comedia, drama familiar... Te identificas con los personajes desde un lugar muy cercano. Y mi personaje es superloco y, a la vez, una neuróloga con una cabeza científica, cuadrada.

Nada que ver con usted.

Nada. Está bien defender algunas cosas cuando mi manera de ver el mundo es mucho más alocado, metafórico. Para mí tocar una piedra y ver el futuro no me parece tan desopilante. Había una tensión genial para rodar y construir el personaje.

Y después, 'Máxima', en Antena 3, ahora en Atresplayer. ¿Cómo le llegó ese proyecto holandés?

Me convocaron para un cásting. Me llegó una foto de Cerruti y me pareció increíble, porque no me parezco en nada. Pero me fui a la peluquería para buscar un aspecto muy distante a mí. Y al final quedé yo.

¿Recuerda cómo se vivió en Argentina que el príncipe holandés se casara con una compatriota?

No lo recuerdo. Pero te puedo decir lo que pasa ahora. El orgullo argentino es Maradona, Messi y la reina en Europa. El argentino siempre va a resaltarse. Sí hay algo de ponerlo en primera línea: "¡Además, tenemos una reina!".

Ahí da vida a la madre de Máxima, que parecía obviar que su marido colaboraba con la dictadura.

No creo que se desentendía, la serie se basa en la biografía de Máxima, que yo he leído, en la que se cuenta que estaba ahí para apoyarlo y así aparece en la serie. Lo que pasa es que después se termina dibujando el personaje más maternal. Pero hay una tensión y ahí está el conflicto de la serie: si no dejan casarse con el príncipe es porque el padre colabora con la dictadura. Para mí fue también un desafío empatizar con esa mujer.

"En ‘Máxima’ me ponían unos vestidos que una compañera me decía: "Ya te han puesto el cortinado"

Le da vida en diferentes edades.

Eso fue fantástico. Son tres décadas. Yo me hice un croquis de la edad que tenía, porque se rodaba todo al mismo tiempo. Me ponían algunos vestidos que una compañera que me decía: "Ya te han puesto el cortinado". Una ropa que no me pondría en mi vida y eso me encanta. La transformación no fue tan obvia, porque se rodaba todo junto, entonces las arrugas se maquillaban y se me puso una peluca con canas. Yo aduje que las mujeres, sobre todo en esa época, y ahora tampoco, no se dejan las canas. Se tiñen de rubio. Pero me dijeron: "Si te ponemos rubia, parecerás de 25".

¿Cómo se está viviendo en Argentina los recortes con Milei en el Instituto Nacional de Cine?

Sin duda es un gran problema. Es quitar financiación, recursos, medios, la creatividad... Y el cine cuesta mucho dinero. Si no hay apoyos, no sé como va a subsistir. Obviamente, no va a morir. Los creativos siempre van a encontrar la forma. Pero no es lo mismo trabajar con medios que desde un lugar indigno. Es terrible.

¿Puede contar algo de la serie que prepara con Juana Acosta?

No mucho. Esto de dedicarme a distintas cosas hace que tenga varios proyectos paralelos abiertos... Estoy desarrollando otra serie de televisión mía y una película. Pero esto lleva años. Es ir poniéndole cariño y paciencia. Y Juana Acosta es una amiga y una genia.

Lo que sí es una realidad es el estreno en cines de la película 'Volveréis'.

Sí, en toda España. Es hermosísima. Es la que más me gusta de Jonás Trueba. Yo estuve en su primera película, 'Todas las canciones hablan de mí', y la esperaba con ansias. En Francia ha gustado.