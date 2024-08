Alfredo Bernabéu: «Todavía estoy asimilando el cartel de mi alternativa con Manzanares y Roca Rey»

Que la plaza de toros de Villena se llene hasta la bandera el próximo 7 de septiembre será la mejor respuesta a los constantes conflictos políticos en torno a la tauromaquia en esta importante localidad alicantina. Por eso y porque será el día más importante de su vida, el joven novillero Alfredo Bernabéu llevará varios autobuses de paisanos cargados de pañuelos blancos. Se cumplirá un sueño que el propio torero creyó que no llegaría nunca.

¿Se siente preparado para el momento de su alternativa?

Por supuesto, piensa que he tenido muchos años para prepararme a nivel mental y físico. Lo más difícil es controlar las emociones y eliminar la ansiedad de ese día. Cuando nadie me daba toros y el teléfono no sonaba, yo me apoyaba en mi afición para seguir adelante y en no dejar de entrenar nunca, así fui construyendo mi propia armadura por si este momento llegaba y ha llegado.

El momento llega mejor de lo que usted lo habría imaginado en sus sueños, ¿no?

La verdad es que sí. De hecho, todavía estoy asimilando el cartel de mi alternativa con Manzanares y Roca Rey. No puedo quejarme de nada, ni del tiempo de espera, ni de las veces que escuché la palabra «no». No pasa nada, al final cuando se tiene fe las cosas llegan. En mi caso, imagínate, verme al lado de Manzanares, que será mi padrino, y de Roca Rey, que es el figurón del momento, que será el testigo, es un sueño inalcanzable para la gran mayoría de los toreros. Yo no tengo apoderado, así que todo me lo tengo que hacer yo mismo, llamar a los empresarios, a los ganaderos… esa es otra realidad del toreo que no se cuenta tanto, pero que existe.

Esa otra parte del toreo de la que usted me habla es muy dura. ¿Es el toreo una profesión ingrata?

Pues supongo que como en todas las profesiones artísticas la presión es muy dura y hay que ser fuerte mentalmente para encajar bien las negativas, los desprecios, las mentiras y todo lo demás. En mi caso, al ser yo quien llamo directamente, me he encontrado que muchos ganaderos o empresarios no quieren hablar con el torero directamente, quieren hablar con un intermediario, así que he tenido que inventarme a alguno para que me atiendan. Es irónico pero real. Las historias más amables o las que tiene un final feliz son las que más se cuentan; las otras muchas veces caen en el olvido.

Para su alternativa se ha cuidado todo, también la ganadería…

Así es. Victoriano el Río y Toros de Cortés, su otro hierro está en la élite mundial del toro bravo. Yo además he tenido la suerte de poder ir a la ganadería a tentar antes de la corrida y de paso echar un ojo a los toros de Villena, que están todavía allí, pastando en la finca. Es una ganadería muy brava, muy encastada pero también dotada de una gran clase y transmisión. Ojalá que los elegidos sean grandes toros para que la tarde sea perfecta.

¿De quién se acuerda usted ahora que llega la alternativa, a quién tiene que agradecer que sea una realidad y no un sueño?

Uf, pues hay mucha gente detrás. Los primeros son los empresarios de Villena, los hermanos Rafa y Paco Martí, que se han echado a la espalda la tarde con los riesgos y con las complicaciones que han tenido a nivel político. Ellos se han empeñado en montar la corrida de Villena con valentía y mucha afición. El toreo necesita empresarios valientes como los hermanos Martí, para derribar muros como el de Villena, para que los toros regresen. Luego no me puedo olvidar del empresario de Alicante Nacho Lloret, que les está ayudando en todo y que siempre confió en mí. A él le debo mucho también. Y un hombre fundamental en mi carrera que es Patricio Guerrero, presidente de la asociación cultural taurina Puerta Grande de Alicante, que siempre confió en que algún día llegaría mi alternativa. Sin ellos yo no hubiera podido seguir mi camino.

En este desierto taurino que ha vivido años atrás usted se marchó de Alicante en busca de su sueño. ¿A dónde fue?

Pues me fui primero a Jaén, que fue mi primera parada. Allí toreé mucho y me trataron muy bien. Después me fui a Cádiz, concretamente a Medina Sidonia y allí estuve viviendo temporadas. De ahí pasé a Sevilla y del sur recalé en Salamanca, así que me he recorrido buena parte de la España taurina.

También habría alguna persona buena en estos lugares…

Por supuesto. Todo no ha sido malo. Pues me acuerdo en Alicante de Paco Cervantes padre, de Antonio Martínez El Rodeño y de Arturo Blau. Luego me ayudó mucho Ángel Antonio González Marín El Quilla, quien me movió por Cádiz presentándome a Diego Ventura o Fermín Bohórquez, entre otros. Y en la etapa de Salamanca me ayudaron mucho los hermanos Javier y Damián Castaño, que me trataron como a un hermano y lo siguen haciendo hoy en día, a ellos les debo mucho.

Por lo que me cuenta, la vida que ha llevado le ha curtido mucho…

Así es. Lo que me ha quedado claro es que, en el toreo, como en la vida, siempre hay que encontrar la estrategia y una vez que la encuentras, todo se puede lograr. Y luego hay que trabajar la suerte en lugar de esperarla sin más. Todas esas experiencias me han enseñado realmente cómo es la maquinaria del toreo, ahora conociendo mejor a los empresarios, a los ganaderos e incluso a los propios toreros me puedo mover mejor.

Volviendo al cartel del día siete, ¿le asusta no estar a la altura de esos dos titanes?

En absoluto, es más, me motiva y me llena de esperanza. A Manzanares le conozco muy poco, alguna vez hemos coincidido en el campo, pero poco más. He tenido más trato con su hermano Manuel. En el caso de Andrés Roca Rey, coincidí con él en el gimnasio en Sevilla y sí tuvimos más relación personal. De hecho, me escribió por Instagram hace poco para decirme que los sueños a veces se cumplen y el mío ha llegado. Me consta que le apetece mucho la tarde de Villena.

¿También tiene una estrategia para la tarde de Villena?

Bueno, la estrategia la dirá el toro (risas), pero todo el mundo estará pendiente de la tarde de Villena, así que estoy obligado a torear mejor que nunca. Me apoyaré en mi gente, en el ejemplo de mi padre, que es carnicero y me ha enseñado la importancia del trabajo duro, en la gente que tanto ha confiado en mi persona y a la que no puedo decepcionar. En todo eso me apoyaré y también en mis ganas de ser torero.