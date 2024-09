"The Walking Dead: Daryl Dixon" se rueda en Ciudad de la Luz

The Walking Dead: Daryl Dixon, la serie derivada de The Walkind Dead, se rueda estos días en el complejo alicantino de Ciudad de la Luz. La superproducción de AMC Networks anunció la pasada semana el rodaje en España de su tercera temporada, que incluía localizaciones en la Comunidad Valenciana en un amplio calendario por el territorio nacional que se extendía también por Galicia, Aragón y Cataluña.

La noticia de que la producción de The Walking Dead: Daryl Dixon se encuentra en estos momentos en Alicante la ha dado la agenda del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que visita esta tarde, a las 18 horas, el set de rodaje de esta nueva entrega de la serie y su mundo apocalíptico en el complejo audiovisual alicantino, en un acto sin presencia de los medios de comunicación.

El equipo de la serie permanecerá en Ciudad de la Luz durante diez días, según ha podido saber este diario.

El rodaje en España de la serie protagonizada por Norman Reedus (en el papel de Daryl Dixon) y Melissa McBride (Carol Peletier), que tiene su sede en Madrid, aportará "un telón de fondo nuevo y único para el mundo postapocalíptico", señaló en un comunicado la compañía, cuya segunda temporada, The Walking Dead: Daryl Dixon. The Book of Carol, se estrenará en España el 4 de octubre en AMC+.

La tercera temporada sigue a Daryl Dixon y Carol Peletier mientras continúan su viaje de vuelta a casa y al reencuentro con sus seres queridos. En su lucha por buscar el camino, el viaje les extravía aún más, llevándolos a tierras lejanas de condiciones adversas y en constante cambio, siendo testigos de los diversos efectos del apocalipsis de los caminantes.

En la ficción, además, participan Eduardo Noriega y Óscar Jaenada y Alexandra Masangkay, que se unen al reparto principal, además de Candela Saitta y Hugo Arbués como actores de reparto, entre otros nombres que se anunciarán próximamente, apunta Efe, según ha desvelado Antonio Ruiz, director general de AMC Networks, en el marco del FesTVal de Vitoria.

España, mercado clave

"La compañía apuesta por el talento de España porque es un mercado clave para AMC. Es una oportunidad única para nosotros y creo que va a ser un escaparate para nuestro país. Vamos a rodar en muchos lugares icónicos, como Santiago de Compostela. Es una gran noticia para nosotros y una gran oportunidad para nuestra industria", ha señalado Ruiz durante un encuentro con los medios en Vitoria.

“Mientras esperamos con ilusión el estreno de la segunda temporada de la serie, estamos encantados de volver al set de rodaje con Norman, Melissa y un gran reparto, junto a un fantástico equipo local en España, cuya experiencia y visión creativa son fundamentales para dar vida a estos paisajes y añadir una nueva dimensión cultural a la serie”, afirmó hace unos días el showrunner David Zabel. “Nos hace mucha ilusión que los fans sean testigos del reencuentro de los dos personajes en la segunda temporada, y de continuar desarrollando el siguiente capítulo del viaje de Carol aquí en España”.

Cuando la primera temporada se estrenó a finales de 2023, se convirtió rápidamente en el estreno más visto de todos los tiempos en AMC+, la temporada más vista de cualquier serie en la historia de AMC+ y uno de los principales impulsores de adquisiciones tanto en Estados Unidos como en España.