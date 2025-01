"Una jornada particular": Orgullo LGTB, feminismo y Sophia Loren en una misma cinta de cine clásico

Ettore Scola dirigió en 1977 una película mucho más moderna de algunas que se estrenan hoy día. Se trata de un clásico del cine europeo intimista protagonizado por una Sophia Loren que se ganó la opinión de la crítica fuera de su papel de diva y Marcello Mastroianni, que encarnó un “orgulloso” giro de guion en tiempos donde el silencio era uno de las etiquetas que distinguían a las personas LGTBI. Se trata de “Una jornada particular” (Una giornata particolare) y está disponible en Filmin.

El relato, enmarcado dentro del contexto del fascismo italiano, narra la vida de dos personas durante un único día: el de la visita de Adolf Hitler a Roma, el 6 de mayo de 1938 para visitar a su aliado Benito Mussolini. Antonnieta (Loren) es una ama de casa oprimida por dos bandos: un marido machista y un régimen enraizado en el mismo sistema. El día de la llegada de Hitler a la capital italiana, se queda en casa trabajando en limpiar, coser, arreglar, y alimentar al pájaro: una de las únicas tareas que le produce algo de placer y satisfacción. La mala suerte hará que el pequeño ave se pierda y el destino de Antonnieta se cruce con el de Gabriele (Mastroianni); el único vecino -desconodido para ella- que no ha asistido al desfile de bienvenida del líder nazi. Las razones por las que el vecino no ha acudido al desfile le resultan sospechosas a la mujer, que no puede evitar sentir recelo y miedo hacia un vecino cuyas ideas políticas le resultan desconocidas (y, por lo tanto, peligrosas). Sin embargo, la conexión emocional de los personajes acaba derivando en una empatía que logra traspasar la pantalla, conectando al espectador con el miedo que sienten al conocerse pero, también, al vivir bajo el régimen de Mussolini.

Sophia Loren en Una jornada particular. / Filmaffinity

Scola rodó la película en un mismo edificio de apartamentos romano, que sirve para contextualizar la sensación de opresión y encierro que caracteriza a los personajes interpretados por Sophia Loren y Marcello Mastroianni: la primera por su falta de libertades como madre de familia y, el segundo, por su orientación sexual e ideas políticas.

“Una jornada particular” fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actor y Mejor Película Extranjera (Italia). También estuvo nominada a Mejor película en el Festival de Cannes de 1977 y resultó ganadora al premio de Mejor Película Extranjera en los César de 1978. También se llevó un Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera, aunque el mejor reconocimiento se lo han dado los años, que no han hecho más que revalorizar esta joya del cine clásico.