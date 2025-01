Arkano: El renacer del mayor exponente del "freestyle"

Ficha técnica Artista: Guillermo Rodríguez Procedencia: Alicante Discos: Bioluminiscencia (2017), MATCH (2022) Año de comienzo: 2008

Cuentan las leyendas que hubo una persona que consiguió hacer de un divertimento para minorías algo mainstream. Su nombre se propagó por todo el mundo mientras enarbolaba la bandera de su tierra: Alicante. Arkano es el rapero que marcó un antes y un después en la rima improvisada. El rostro que abrió las batallas de gallos al gran público. Pero eso de ser el referente más conocido de toda una disciplina desgasta. Nuevos competidores llegaban con propuestas renovadoras gracias a haber descubierto a Arkano rapear y la industria avanzó a pasos agigantados. De ser una simple competición de parques, con un mero reflejo en escenarios de la mano de RedBull, a convertirse en un deporte con reglas, rankings y ligas nacionales e internacionales.

Suya fue la conocida para muchos como la mejor batalla de la historia, y que contó con el récord de visualizaciones en YouTube hasta hace relativamente poco. Su enfrentamiento con el argentino Dtoke en la Final Internacional del año 2015 en Chile cuenta actualmente con 46 millones de reproducciones y fue la entrada a la disciplina de muchos jóvenes inquietos que encontraron en el freestyle su vía de escape. También ostenta el récord Guinness mundial por rapear sin descanso durante 24 horas, 34 minutos y 27 segundos, permitiéndose simplemente hacer paradas de tres segundos para saciar sus necesidades básicas.

Ahora, tiempo después de que el líder de toda una generación colgase el micrófono, al menos en lo relacionado con la confrontación directa, pues nunca ha dejado de rapear, regresa a los escenarios para hacer lo nunca visto, un show libre de etiquetas llamado Utopía. «Este espectáculo es especial, pues voy a hacer algo que no ha hecho nadie nunca», asegura el alicantino. "Es un formato que me he sacado de la manga con ayuda de muy buenos profesionales. En esencia, el show se cimienta en la improvisación, tanto a nivel de rimas como a nivel de conversación directa con el público, pero también cuenta con una parte de guion muy importante".

Así, el espectáculo plantea la idea de que una inteligencia artificial secuestra el teatro y va poniendo a prueba al freestyler. "Tiene partes de comedia, reflexiones e incluso mensaje", explica Guillermo, lo que supone una combinación de elementos nunca antes vistos de la mano. "Es un poco lo que ha ido marcando mi carrera profesional, hacer lo que se me va ocurriendo por el camino".

Arkano durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / RAFA ARJONES

Con un primer preestreno realizado en La Rambleta de Valencia, a partir del próximo año comenzará a girar por coliseos de toda España. Actualmente, su gira cuenta con 11 ciudades confirmadas y asegura que es una buena oportunidad para que "gente a la que no le guste el rap pueda disfrutar de lo que hago", pese a que "la gente que le guste el tema también disfrutará mucho con Utopía". Su parada en Alicante será el 23 de mayo en el Teatro Principal. No contento con ello, da un paso más en su puesta en escena y se expone completamente al público para que los asistentes hagan lo que quieran con él. "Hay un momento del show en el que hago un homenaje a Marina Abramovic, concretamente a una performance que hizo en los años 70 que se llamaba Rhythm Zero".

Esa creación artística fue de las primeras en marcar el límite de la ética en el mundo artístico. Así, mostrada en una urna de cristal durante horas, se convertía en el propio objeto y daba al público la oportunidad de hacer con ella lo que quisieran. Arkano replica eso y pasa a ser el objeto durante un momento de su show, en el que gente del público podrá subir "y hacer conmigo lo que quieran, pues tienen permiso para absolutamente todo", asegura. Un riesgo que no tiene miedo a sobrepasar por el bien del arte.

Así, con estas características, Arkano regresa a los grandes escenarios en el mismo momento en que ha decidido dar un salto en el mundo de las batallas de gallos, participando en FMS Perú y haciendo acto de presencia en la Superliga para enfrentarse al mexicano Aczino. Un reencuentro con su don artístico que está consiguiendo que renazca la persona que profesionalizó el freestyle a nivel internacional. El padre de toda una generación.