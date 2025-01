Los oriolanos Trouper's Swing Band estrenan disco

La banda de Orihuela Trouper's Swing Band es considerada por algunos medios de crítica especializada como "la mejor banda de Neoswing del país" y acaba de publicar su reciente trabajo discográfico que, bajo el título de Dulce Maldición, contiene cinco canciones que han sido grabadas en los Estudios Señor Guindilla de Murcia y son una nueva muestra de su enorme talento y creatividad.

La Trouper's Swing Band alterna su propios temas con otros ya conocidos logrando entre unos y otros una fuerza arrolladora en directo, que es su principal atractivo que les ha llevado a ganar prestigio internacional gracias a cientos de conciertos realizados por toda Europa pasando por eventos tan destacados como el Hutball de Alemania, el Feel the 50 en Holanda o el Swing on the Beach en Italia, además de codearse con los mejores de este estilo en el Festival Internacional de San Javier.

El grupo oriolano lo componen Stephan al contrabajo, Daniel en la batería, José en la guitarra, Sam con el trombón, Ginés en la trompeta, Miguel en saxo tenor y Gaby, la joya de la corona del grupo, en la voz y armónica. Este nuevo trabajo lo presentarán este nuevo año que empieza por diversas ciudades españolas para hacer crecer, todavía más, su leyenda de súper banda.