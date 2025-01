Manelito: De la timidez a la versatilidad estilística

Ficha técnica Artista: Manel Espinosa Procedencia: Castalla Discos: Land of Fire (Bostok, 2015), Moltes Llums (Pellikana, 2016), Dichotomy (Bostok, 2017), Viure’t (Pellikana, 2017), Dichotomy Special Edition (Bostok, 2018), Historias bonitas (Manelito, 2021) Año de comienzo: 2008

La timidez, esa sensación emocional que oprime a las personas en su intento de relacionarse con otra gente, generando miedo e inseguridad, no parece la mejor amiga de cualquiera que quiera dedicarse en cuerpo y alma al mundo de la música. Sin embargo, la perseverancia puede hacer que se derriben los muros de la incomodidad, que la timidez se convierta simplemente en un estado de ánimo como otro cualquiera. Que no afecta a la creatividad musical.

Y eso es precisamente lo que ha conseguido Manel Espinosa, un artista de Castalla que se ha marcado unas metas claras durante toda su carrera, la de hacer cosas salidas de lo más profundo del corazón, por muy diversas que puedan parecer. Porque no es lo mismo ser el guitarrista de una de las bandas de metal más potentes de los últimos años en Alicante, como fue la extinta Bostok, que ser el adalid de los sonidos latinos más bailables con su proyecto en solitario, donde se apoya en estructuras de otros letristas como Residente, dando más importancia al qué se cuenta en vez de al cómo.

Es uno de los artistas más completos y versátiles que conozco, y entre sus proezas destaca el nunca darse por vencido y estar aprendiendo constantemente. Tuvo que dejar su casa y marchar a Dublín para conocerse como artista, y desde allí ha dado vida a un nuevo proyecto en el que, bajo el nombre de Manelito, muestra su inquietud música al ritmo de sonidos latinos que van desde la bachata al merengue, pasando por la rumba cubana.

"Yo no sé bailar, lo hago muy mal, pero es una forma de derribar complejos", asegura el músico. Es precisamente aquí donde encuentra la primera lucha contra su timidez, a la que incluso le ha dedicado una canción: "Soy una persona muy tímida, me cuesta hablar con gente nueva y mantener una conversación en persona con gente desconocida, pero subirme a un escenario me cambia completamente, me sirve para expresar cosas que de otra manera no podría", expone.

Manelito durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / RAFA ARJONES

Ha sido capaz de interpretar los riffs de canciones fuertemente aguerridas como End is on You o Eternal Rain en Bostok a la par que daba rienda suelta al sonido más festivo en lengua valenciana con Pellikana. Sin embargo, sus comienzos fueron más diferentes: "Las fiestas de Moros y Cristianos de Castalla fueron mi primer acercamiento a la música", relata Manel. "Quería tocar el tambor y así fue como de pequeño comenzaron a enseñarme cómo era eso de hacer sonido. Más tarde, fueron amigos de mis padres los que me enseñaron canciones de Fito, Ska-P o El Canto del Loco, lo que hizo que acabase dedicándome a esto", señala.

Ahí llegó el punto de inflexión de su vida, apostando todo por hacerse un hueco en el convulso y arriesgado mundo de la música. Una cualidad artística que, con el paso de los años y la experiencia que ha ido adquiriendo con los proyectos que ha liderado, le permite ser fiel a una idea libre de etiquetas que sirve como método para explorar sus fantasmas internos. "Cuando me siento mal con algo o quiero expresar cualquier tipo de circunstancia, utilizo la música para desahogarme y compartirlo con el mundo", expresa el músico de Castalla: "Soy consciente de que a muchas personas les pasan las mismas cosas y es bonito encontrar con tus letras a gente que se pueda sentir identificada con tus vivencias o que le hayan ayudado a superar cualquier situación".

Mientras trabaja en labores de producción para otros artistas, tiene planeado publicar su próximo álbum, Veneno & Miel, en 2025, del que ya se conocen algunos sencillos como No encajo en ningún sitio, Tango ruidoso o la propia Tímido. "Será un álbum que tendrá forma de libro y contará con las ilustraciones de David Macoca junto con pequeñas historias sobre cada canción", asegura. Será algo diferente, propio y cuidado que marcará un antes y un después en la carrera de Manelito y en todo lo que está por venir. Lo que es seguro es que su ambición no parará y tendremos canciones de Manel Espinosa para largo. Estamos ante un verdadero trabajador de la música.