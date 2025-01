Elio Rodríguez instala sus esculturas orgánicas por primera vez en la Euipo

Elio Rodríguez trabaja en los últimos años la escultura de una forma desprovista de solemnidad, con materiales sencillos y moldeables que él mismo cose y que en ocasiones se acercan más a la artesanía que al arte. Varias de sus esculturas «blandas», como él las denomina, son las que inaugurarán este jueves, a las 14 horas, un nuevo espacio dedicado al arte en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) de Alicante.

Agrupadas bajo el título de Jungle’s Spirit, el artista de origen cubano afincado desde hace casi dos décadas en Elche, presenta nuevas obras acolchadas que, imbuidas del espíritu de la naturaleza salvaje que ya mostró en la exposición Junglas del MUA, aparecen ahora con carácter modular, de forma que todas pueden conectarse en una para "reptar" por la pared y adaptarse a los volúmenes del espacio.

"Siempre tengo la manía de pensar en lo salvaje de la naturaleza. Vivimos siempre encerrados en una arquitectura muy aburrida y suelo intentar poner en primer plano la naturaleza», explica Rodríguez, cuya obra se inspira en la cultura popular caribeña y cubana usando el humor, la ironía y la práctica lúdica para poner del revés estereotipos que cuestionan su identidad, una identidad en búsqueda constante por el autor.

El artista nacido en La Habana ha planteado para la Euipo cinco obras nuevas, forest on the walls, cada una con su personalidad, que funcionan por separado pero también interconectadas entre sí como si formaran una planta trepadora a lo largo de una pared de cinco metros a su disposición. "Es una pared difícil, pero me gustan los retos", bromea.

El artista Elio Rodríguez, junto a una de sus obras / INFORMACIÓN

"Es una obra concebida para adaptarse al espacio y me interesa mucho que fluya y que parezca orgánica", apunta Elio Rodríguez, que juega con las formas que intentan adherirse o apropiarse de la superficie como si tuvieran vida propia: hay quienes ven en ellas plantas carnívoras, animales, formas humanas, pero siempre con un espíritu de divertimento, como señala el artista.

Entre las telas que utiliza se incluyen desde el raso, el algodón o el terciopelo, hilvanadas en tonos negros hasta otras formas más coloridas.

Nueva serie en marcha

Además, Rodríguez presenta la primera obra de una serie nueva que se llamará Musas, donde usa como soporte adornos vintage y antigüedades que añade a sus esculturas contemporáneas. Es el caso de Chandelier, donde su pieza cuelga de una antigua lámpara de cristales de su colección.

"Chandelier", primera obra de la serie "Musas" / INFORMACIÓN

A su vez, el espacio contará con una o dos esculturas más pequeñas de la propuesta Jungle’s Spirit y otra pequeña estatua de la libertad, sobre un pedestal, perteneciente a su serie Proyectos utópicos, en las que famosos monumentos se veían invadidos por lo salvaje a modo de ensoñación.

La muestra permanecerá instalada en la Euipo durante un mes.