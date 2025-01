De Krs One a Pignoise: The One apuesta por artistas consagrados en la temporada de conciertos de 2025

Desde el rapero americano Krs One hasta uno de los fenómenos más grandes de la nueva andadura de Operación Triunfo, Chiara Oliver. La Sala The One de San Vicente del Raspeig arranca su programación de 2025 con una larga lista de exitosos artistas confirmados. La primera en abrir la veda será Samuraï, la nueva sensación del pop nacional que se ha hecho un hueco en la industria con canciones que han calado en sus seguidores como Tirando balas o Palabra prohibida.

Ahora, aterriza en Alicante para presentar su último trabajo discográfico El silencio del ruido (Universal, 2024), un disco donde profundiza en sus dilemas internos con canciones como En los espejos o En el aire y donde comparte pista con artistas de la talla de Dani Fernández y Leo Rizzi. Su actuación tendrá lugar el 17 de enero y las entradas se pueden conseguir a través del siguiente enlace.

Otra de las citas especiales será la de Pignoise, que visitará The One el próximo 8 de febrero para celebrar 20 años de carrera creando los himnos de toda una generación con su sonido energético y letras que abordan temas como la juventud, el amor y las experiencias personales. Su rock alternativo marcó un antes y un después en la forma en que se conocía el género en España, donde la mente inquieta de Álvaro Benito, exfutbolista del Real Madrid, encontró su hueco a comienzos de los años 2000.

Su música se caracteriza por guitarras potentes, melodías pegajosas y un enfoque directo en sus letras. Uno de sus discos más conocidos es Anunciado en televisión (2006), su álbum debut, que incluye canciones emblemáticas como Nada que perder y Te entiendo. Estos temas se convirtieron en himnos para muchos de sus seguidores y el posterior disco Año Zero (2010) confirmó su relevancia nacional con hits de la talla de Todo me da igual o Cama vacía.

El rock and roll se hará presente de la mano de los valencianos Los Zigarros. La banda liderada por Ovidi Tormo regresa a San Vicente del Raspeig, concretamente a la sala donde ya colgaron el cartel de "entradas agotadas" en su pasada visita. Estarán presentando los temas de Acantilados (2023) sin perder de vista las canciones que les han forjado en su carrera musical como Dentro de la ley, Resaca, ¿Qué demonios hago yo aquí? o Mis amigos. Su visita será el 14 de febrero, día de San Valentín, y pretenden dar una descarga rockera que demuestre por qué fueron los designados para telonear a los Rolling Stones en 2017.

Cambiando de tercio, otro estilo que estará presente en The One, como viene siendo habitual estos años, es el género urbano. Los artistas Israel B y Hoke pregonarán este estilo con sus recientes lanzamientos el 28 de febrero y el 7 de marzo, respectivamente. El primero presentará Mi propio peor enemigo (2024), un trabajo maduro que ha marcado un antes y un después en su papel en la escena de la mano de su productor Lowlight. Por su parte, el valenciano Hoke da un paso más en su carrera con Tres creus (2024), el disco que le consolida como uno de los mayores exponentes del rap nacional tras su irrupción en la escena con BBO (2022), que sentó las bases de una manera de rapear única en su especie.

Ginebras regresa a Alicante en la nueva temporada de conciertos de The One / INFORMACIÓN

Entre medias se emplaza la actuación de Ginebras, proyecto con nacido en diferentes sitios de la península, incluido Aspe, que ha batido récords con canciones de la talla de La típica canción, Desastre de persona o la versión de la exitosa Con altura de Rosalía. Lideradas por la voz de Magüi, hacen gala de un pop-rock directo y desenfadado que ha conseguido colarse en los festivales indies más importantes del país. Su actuación tendrá lugar el 1 de marzo. Asimismo, el 22 del mismo mes, The One contará con la actuación Elyella, el dúo de productores y djs españoles compuesto por ELLA y MØNØ que ha confeccionado la canción Bailando mal junto a las propias Ginebras.

Y no se olvidarán de apoyar el talento de la provincia durante el primer trimestre de actuaciones. El 15 de marzo actuará en Alicante la artista eldense Shakira Martínez, una de las revelaciones del flamenco fusión recubierto con tintes de pop y bachata, visitará la sala para pregonar creaciones musicales como Esta cobardía, Quiero que me olvides o su último sencillo Abrázame. Una semana después, el 21 de marzo, será el turno del dúo alicantino Uña y Carne, compuesto por el cantante Antonio Clavería junto al músico y cineasta Carlos Salado. Su éxito con Criando Ratas ha llegado hasta la actualidad, siendo todo un fenómeno de masas.

El rap seguirá presente con Midas Alonso (18 de marzo) y sus letras cargadas de referencias futbolísticas en su reciente trabajo discográfico Mastercaster (2024) y con la sorprendente visita de KRS One (29 de marzo), el rapper afroamericano creador del himno por antonomasia del género a nivel internacional Sound of da Police. Su labor artística le ha elevado a ser considerado una figura muy significativa en la comunidad del hip hop y muchos artistas y críticos le consideran uno de los mejores raperos de la historia. Por todo ello, es una oportunidad única de poder verlo en España y, más concretamente, en San Vicente del Raspeig.

KRS One, un mito del rap estadounidense visita San Vicente del Raspeig en su gira por España / INFORMACIÓN

Las confirmaciones publicadas hasta ahora van finalizando con la visita de Chiara Oliver, una de las mayores sorpresas de la pasada edición del programa musical Operación Triunfo, que estará presentando su primer EP La libreta rosa, donde se esconden canciones como Ronda de más o El parque, interpretada junto a su compañera de edición Violeta. La cantante arrastra a una gran legión de fans en todos los conciertos que hace y esta visita a Alicante el 4 de abril no será menos.

Por último, la representación argentina también tendrá importancia con los recitales de Khea (12 de abril) y Rata Blanca (10 de mayo). El primero es una de las grandes estrellas de la música urbana en la actualidad. Comenzó su carrera en 2017 lanzando uno de sus primeros sencillos titulado Loca, una de las canciones más icónicas del trap argentino junto a Duki y Cazzu. Así, formó una carrera amplia que le ha llevado a colaborar con artistas de la talla de Bizarrap y Sebastián Yatra.

Por su parte, Rata Blanca buscarán pregonar su leyenda en Alicante, esa por la que es se le considera una de las más importantes e influyentes bandas del hard rock y heavy metal en español. Canciones como Mujer amante, Aún estás en mis sueños o La leyenda del hada y el mago volverán a sonar en la provincia después de su triunfal actuación en el festival Leyendas del Rock de Villena este pasado verano.

Estas son algunas de las actuaciones que programa The One para su primer trimestre de 2015, a las que se irán sumando nuevas confirmaciones de nombres relevantes dentro de la industria musical nacional e internacional. A su vez, también contará con bandas tributo para homenajear a voces como Tina Turner, Whitney Houston y Queen en Legends Alive; a los estadounidenses Linkin Park bajo la firma de Linkoln Park; los éxitos de The Cure, U2 y Depeche Mode con Neon Collective; un repaso en XXL Grunge al sonido de Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Foo Fighters y Soundgarden; y la mirada nacional a El Canto del Loco por la banda Estados de Ánimo.