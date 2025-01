Maxi Velloso abre una nueva escuela de cine en Alicante

Acostumbrado a llevar al cine películas colectivas como El amor y otras desgracias o Los muertos también bailan, el cineasta alicantino Maxi Velloso se pone al frente de una nueva escuela de cine que abre sus puertas en Alicante el próximo viernes en el barrio de Benalúa. Junto a Bárbara Barone y Alejandro Palacios, Velloso dirige Alicante Film School, una iniciativa privada que busca la formación integral en el arte de contar historias bajo la narrativa cinematográfica.

La escuela inaugura su espacio este viernes, a las 19 horas, en la calle Los 200, y el lunes se ofrece una charla abierta al público para informar de su programa de cursos, de entre tres y ocho meses de duración, que pondrá en marcha a partir de finales de enero.

De momento, se ofrecen cuatro cursos de guion e interpretación a finales de enero y otros dos más de dirección y filmmaking que se iniciarán en febrero en grupos reducidos de diez alumnos cada uno.

«Comenzamos con los que más demanda tienen porque los cursos ya están casi al completo, pero iremos sacando nuevos de forma escalonada de otras materias», apunta Maxi Velloso, que añade que las clases presenciales pretenden cubrir las áreas clave del cine con un enfoque práctico y especializado y estas incluirán dirección de arte, producción, fotografía e iluminación, storyboard, diseño de vestuario o posproducción, entre otras disciplinas.

Profesionales en activo

Para ello, contarán con profesionales en activo como el cineasta de Novelda galardonado con un Goya por Sueños de sal Alfredo Navarro, que impartirá el curso de dirección; Lara Torres (interpretación); Rodolfo Coloma (producción)o Paco García Galipienso (diseño de vestuario), así como otros en el futuro como Sami Natsheh y Arly Jones en tareas de posproducción y storyboard, según indica el responsable del centro, que destaca que «lo mejor de este proyecto es que los profesores son profesionales en activo, es gente que trabaja en producciones y de sobra capacitada para poder enseñar», al tiempo que subraya que una de las fortalezas de la escuela es su metodología práctica. Los alumnos tienen oportunidad de participar en rodajes reales y enfrentarse a los retos desde el inicio de su formación.

Otra imagen del rodaje de "Catrina" / Melina Bolopá

Un campo por explorar

«Nuestra idea es preparar a los estudiantes no solo para contar historias, sino para liderar la narrativa visual con herramientas innovadoras y un entendimiento profundo del cine como arte y técnica», comenta Velloso que apunta que la idea de poner en marcha esta escuela partió de dos de sus alumnos (Barone y Palacios, ahora sus socios en Alicante Film School) a los que inició en el mundo del cine de forma particular, y vieron que era un campo aún no explorado suficientemente en Alicante.

«Es un proyecto divertido. A mí siempre me gustó enseñar y nos hemos decidido a montar la escuela», manifiesta el director de largometrajes como La entrevista, DOG o, la más reciente, Catrina.

La formación que se impartirá en Alicante Film School no forma parte aún de la enseñanza reglada, pero Velloso apunta que trabajan por contar con un título homologado en el futuro próximo y de momento los cursos cuentan con el aval de la Universidad Lux de Monterrey, México.