Varry Brava: "Seguimos siendo aquellos chavales de Orihuela con ganas de vivir de la música"

Es uno de los fenómenos musicales más importantes que ha dado la provincia en los últimos años. Los oriolanos Varry Brava se hicieron un hueco en la industria musical con discos como Demasié (2012), Arriva (2014) y Safari Emocional (2016); pero fue a partir de Furor (2018) donde su nombre comenzó a sonar en todos los festivales del indie nacional. Su consolidación se confirmó con Hortera (2020) y su participación en el Benidorm Fest, llegando a la final con su canción Raffaella en 2021, les permitió darse a conocer al público general.

Ahora están dando los últimos coletazos en directo de la gira presentación de Sharirop (2024), su nueva referencia discográfica. Por ello, su vocalista Óscar Ferrer atiende a esta entrevista como previa a su actuación este viernes 10 de enero, a las 20 horas, en la sala Magma de Alicante. Junto a ellos, además, han confirmado que estará Nebulossa para interpretar una canción que, en el momento de publicación de esta entrevista, sigue siendo una incógnita.

Cierran la gira de su disco Sharirop, una etapa en la que han pasado de ser conocidos en el circuito del indie español a dar un salto notorio al mainstream nacional gracias al altavoz del Benidorm Fest.

Indudablemente, salir en pantalla es meterse en las casas de todo el mundo, pues la televisión sigue siendo un medio muy poderoso a día de hoy. Internet está presente, pero la televisión sigue siendo la reina. Y a nosotros nos dio la oportunidad de que mucha más gente conociera nuestra música, por lo que estamos muy agradecidos a Televisión Española y al formato que crearon, el cual sigue en activo a día de hoy. No nos cerramos ninguna puerta: estamos en la tele, en los festis y ahora queríamos hacer esta gira por salas.

También aparecieron en Sálvame, si no recuerdo mal.

Todo ayuda. La televisión es muy importante para que un proyecto como este pueda seguir creciendo y llegar a más gente. Las canciones están hechas para eso, para que la gente las escuche y las disfrute. Así que, si es para amplificar nuestra música, no nos cerramos a nada.

Ese crecimiento exponencial, que ya se vio con Hortera y que se ha consolidado con este último trabajo, demuestra que los Varry están en un escalón más alto. ¿Qué pensarían esos tres amigos que arrancaron su periplo discográfico con Demasié (2012) de la situación en la que se encuentran ahora?

Bueno, la carrera en una banda es una auténtica aventura. No sabes lo que va a pasar de un año a otro, no sabes las canciones que vas a hacer, no sabes cómo las va a acoger la gente. De lo único de lo que nos preocupamos al 200% es por hacer nuestras propias canciones y estar contentos con la composición y con la producción. A partir de ahí van sucediendo cosas buenas y malas en la carrera de un artista. Ocurren cosas como que te quedes sin oficina de management o que fiches por una oficina mucho más acorde a tu proyecto. Puede que luego venga un disco que no funcione mucho y luego saques otro que funcione mejor. Puede incluso que venga una pandemia que arruine todo y que al año siguiente aparezcas en televisión y media España esté viéndote en la pantalla. En general, los proyectos tienen que ser sólidos, con canciones, con producciones y con ganas de seguir aportando cosas nuevas. Y todo lo conseguido es fruto del curro. Yo creo que aquellos tres chavales estarían orgullosos de lo que hemos hecho.

¿Qué cree que tiene Varry Brava de especial? ¿Qué os hace diferentes al resto?

Que somos tres amigos que han buscado siempre divertirse y ser nosotros mismos. Sé que esto es muy baladí, pero es que es cierto, hemos confiado siempre en que las canciones que hiciéramos iban a ser para gustarnos a nosotros, y a partir de ahí se va construyendo nuestra personalidad, estando seguros de lo que hacemos y sin tener prejuicios a la hora de hacer canciones. No nos marcamos márgenes ni líneas rojas. Eso creo que nos mantiene muy despiertos en la música y nos hace dar las pinceladas que dibujan nuestra personalidad. Al final, en un proyecto musical, lo más importante es la personalidad.

Varry Brava presenta su disco Sharirop este viernes 1o de enero en Alicante / INFORMACIÓN

Si algo les caracteriza es el desparpajo y los ritmos festivos. Tanto es así que en el último disco tienen canciones como Georgina con Cristiano o ROMAMOR, títulos que para oyentes que no les conoce pueden ser tildados de parodia. ¿Cómo lidian con ello?

No lo sé, es algo que todavía intentamos gestionar nosotros mismos. Buscamos ponernos fuera de nuestra burbuja e intentar vernos como nos puede ver alguien que no nos conoce, pero que de repente le llegan nuestras canciones. También te digo que nos fiamos de nuestra experiencia, siendo conscientes de que esto también es un oficio. Nada de esto viene dado por la fortuna ni por la suerte, aunque haga falta en algunos momentos estar en el momento adecuado. Entendemos que esos nombres pueden ser un gancho para la gente. Pueden ser una broma, pueden ser una parodia, pero detrás de todo eso hay también reflexiones, maneras de vivir y de enfocar la música. Jugamos con todo eso y nos divertimos con ello.

Se suele decir que la música, como la industria en general, ha cambiado con el paso del tiempo, pero cuando escucho Varry Brava pienso que también serían tendencia en la España de los 80.

No lo sé, puede ser, hay muchas influencias en nuestra música que viene de los ochenta. No sé si hubiéramos sobrevivido a esa época, también te digo, porque nos hubiera encantado estar ahí, pero ahora estamos enfocados en nuestro momento. De hecho, ahora miramos nuestros primeros discos, allá por 2012, y los vemos con nostalgia. Como una pequeña movida para nosotros. Entonces hay que vivir cada momento con intensidad y con los poros de la piel bien abiertos para darte cuenta de lo que está pasando en la música, porque las influencias son siempre importantes y forman parte de tu ADN.

¿Cómo es tener un grupo con dos amigos de toda la vida?

Nosotros nos conocemos desde el instituto. Teníamos 15 años y con esa edad no te enfadas por cosas de adultos. Esa relación se ha mantenido con el tiempo y, aunque ahora haya cosas de adultos y momentos en los que podríamos molestarnos, acudimos a nuestros yo personales quiceañeros y entendemos que somos amigos por encima de todo. La empatía y el perdón es mayor, porque nos lo debemos a nosotros. Seguimos siendo aquellos chavales de 15 años que tenían ganas de montar una banda y vivir de la música. Los conflictos vienen, claro que sí, también los malentendidos y los desacuerdos, pero luego nos perdonamos y vuelve la normalidad.

Volviendo al concierto en Alicante, compartirán escenario con Nebulossa, una banda de la provincia que sí consiguió dar el salto a Eurovisión. ¿Se sabe qué canción interpretarán juntos?

En cada fecha estamos invitando a amigos para que se suban a cantar con nosotros y Nebulossa no iban a ser menos. Nos conocemos de hace tiempo, antes incluso de su gran salto en el Benidorm Fest, y va a ser muy divertido estar con ellos sobre el escenario. Vamos a dejar a la sorpresa qué cantaremos, pues no se sabe si ellos cantarán un tema nuestro o al revés. Nosotros ya lo sabemos, pero queremos que la gente se lleve la sorpresa.

¿Zorra era vuestra canción favorita de la edición del pasado año?

Sí, nosotros teníamos a Miss Caffeina, que son muy colegas y compañeros de la oficina, pero es que Zorra es un tema extraordinario y tenía clarísimo que acabarían ganado ellos. Tiene una letra acertadísima, un mensaje reivindicativo, una pareja explosiva en sus componentes con Mark y Mery... Y una auténtica bomba sobre el escenario. Fíjate que cosas, tras mucho tiempo trabajando en las sombras, aparecen en la tele y triunfan, un poco al hilo de lo que hablábamos al principio.

Los componentes de Varry Brava en una imagen promocional / INFORMACIÓN

Salieron muchos adeptos de la canción, pero también muchos detractores. ¿España fue injusta con ellos?

No sé cuáles son los números de las críticas ni lo malas que fueron. Lo único que sé es que, cuando en las salas pinchan la canción, la gente se viene arribísima y eso es lo que importa. Es un auténtico éxito y Zorra va a perdurar durante años como un himno reivindicativo. Hay que atreverse a decir las cosas claras, y cuando dices algo que molesta, es normal que recibas críticas.

Después de hacer un concierto sinfónico el pasado 13 de diciembre en Orihuela, la actuación en Alicante parece coser y cantar. ¿Cómo fue aquella actuación?

Fue un disfrute subir al escenario, sobre todo gracias al trabajazo que se pegó la orquesta sinfónica. Fue muy emocionante hacer ese concierto especial delante de nuestra familia, nuestros amigos y nuestro pueblo. Había más de 50 músicos en el escenario y es algo inolvidable. Aunque se repita, ese será el primero y eso lo hace muy especial.

¿Es el primero de muchos?

Ojalá, esperemos que esto sea el inicio de una serie de conciertos sinfónicos, sería muy chulo. Vamos a ver si puede ser, estamos pensándolo.

Algo imposible es ser la persona más famosa de Orihuela. ¿Se conforma con el segundo puesto?

(Ríe). No, no se trata de eso. Estamos muy contentos con todo lo que hemos hecho, la gente en Orihuela nos quiere mucho y nos gusta apoyar y reivindicar todo lo que surge en nuestro pueblo en cuanto a cultura y en cuanto a juventud. Estamos muy agradecidos con la gente que nos para por la calle, nos da su cariño y con salas como La Gramola, que lleva desde el 91 abierta y dando oportunidades a bandas locales y a mucha gente joven. Desafortunadamente, muchos tienen que irse de aquí porque sienten que no hay posibilidad de desarrollo para ellos. Pero bueno, poco a poco se van haciendo cositas. En el teatro hay gente muy buena, en el cine está Elena López Riera, que fue nominada hace un par de años al Goya por El Agua, y que ahora está nominada también al mejor corto documental. Hay mucha gente en el ámbito de la cultura que está haciendo carrera, pero fuera de Orihuela. Quizás hay que fijarse en eso y dar más oportunidades e invertir más.

Los ritmos en la industria musical están obligando a las bandas a generar canciones y discos de forma rápida. ¿Ya tienen pensado lo próximo que van a sacar?

No tenemos nada compuesto (ríe). Acabamos de sacar un disco hace tres meses o menos y no tenemos nada. Pero sí que tenemos en mente juntarnos en alguna casa, tirarnos tres días y empezar a componer y a soltar ideas. Porque nos apetece y porque es algo que tenemos siempre en mente.