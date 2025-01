El virtuosismo de Carlos Núñez aterriza en Alicante entre gaitas y flautas

El aclamado y talentoso músico gallego Carlos Núñez llega este jueves 9 de enero a las 20:30 horas al Teatro Principal de Alicante para presentar su reciente álbum, Celtic Sea, en una de las muchas paradas de su nueva gira nacional que le llevará a recorrer varios rincones del país. Esta gira es solo una muestra más de la prolífica carrera de Núñez, que desde muy joven ha sabido conquistar al público con su virtuosismo y pasión por la música celta.

Carlos Núñez comenzó su andadura musical con apenas ocho años, cuando se inició en el mundo de la flauta y la gaita, dos instrumentos que más tarde serían los pilares de su carrera. Con solo 13 años, su extraordinario talento fue descubierto por los miembros del célebre grupo The Chieftains en un concierto celebrado en Vigo, lo que marcó un hito en su trayectoria. A partir de este momento, su camino hacia el reconocimiento internacional se forjó con una serie de trabajos que no solo consolidaron su carrera, sino que también revolucionaron la música celta, llevando su riqueza sonora a rincones del mundo antes impensables.

En 1989 grabó por primera vez con The Chieftains para la banda sonora del filme La isla del tesoro, protagonizado por Charlton Heston y Oliver Reed. Desde entonces, el instrumentista es el séptimo Chieftain y junto a ellos ha conseguido un Premio Grammy, ha actuado en el Carnegie Hall de Nueva York y en el Royal Albert Hall de Londres al lado de artistas como Bob Dylan, Joni Mitchel, The Who, Lou Reed, Spin Doctors, Eddie Vedder (de Pearl Jam), Bon Jovi, Alice Cooper, INXS…

El debut discográfico de Carlos Núñez en 1996, titulado A Irmandades das Estrelas, supuso un auténtico boom para la música celta en España. Este álbum no solo le permitió alcanzar la fama dentro de nuestras fronteras, sino que también fue fundamental para popularizar la fusión del sonido celta con otros estilos musicales contemporáneos. De este modo, Carlos Núñez logró unir las raíces de la tradición celta con los ritmos y sonidos del presente, creando una propuesta musical innovadora que llegó a cautivar tanto al público como a la crítica especializada.

Gracias a su constante búsqueda de nuevas sonoridades y su inquebrantable compromiso con la calidad musical, el gallego ha conseguido un prestigio internacional que lo ha convertido en una de las figuras más importantes de la música celta a nivel global. Su talento ha sido reconocido especialmente en países como Gran Bretaña y Francia, donde ha cosechado numerosos elogios. La crítica lo ha descrito como un “gaitero de oro”, un artista con un talento excepcional que es capaz de transmitir una profunda musicalidad en cada uno de sus trabajos.

Con una trayectoria llena de hitos y grandes logros, Carlos Núñez continúa sorprendiendo con cada nuevo proyecto, como es el caso de su reciente trabajo Celtic Sea, un álbum que promete seguir la estela de su éxito anterior. Este jueves, en el Teatro Principal de Alicante, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de una actuación única en la que el virtuoso gaitero gallego trasladará su magia a los escenarios alicantinos, reafirmando una vez más su estatus como uno de los artistas más importantes de la música celta contemporánea. Las entradas para poder ver en primera persona el espectáculo que tiene preparado el gallego en Alicante están disponibles en la página web del Teatro Principal a partir de 15 euros.

"Estas músicas nacen del mar y de las conexiones que lleva brindando desde hace miles de años a los pueblos celtas atlánticos", expresa el artista, que celebra con un himno y una sinfonía los 50 años de la compañía marítima Brittany Ferries, una compañía "con la que comparto la pasión de seguir uniendo todas estas culturas" y que, en palabras del propio músico, "siempre ha sido una pieza clave para el interceltismo moderno, llevando en sus barcos melodías de Finisterre a Finisterre". Así, desde los irlandeses The Chieftains hasta Polig Monjarret -el pionero de los Bagadoù de Bretaña-, son innumerables los músicos que han realizado las rutas por mar de esta compañía.