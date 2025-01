Quince de los mejores cortos españoles se ven en La Nucia

El Festival de Cortos de La Nucia celebra la próxima semana su decimoprimera edición con la proyección de una selección de los mejores cortometrajes del cine español. El Auditori de La Nucia acogerá dos sesiones, el jueves 16 y viernes 17 de enero, a las 20.30 horas, totalmente gratuitas, para exhibir un total de quince títulos en formato corto, entre los que se encuentran los más galardonados de CortoEspaña y los Premios Fugaz.

El público con su voto determinará el corto ganador de esta undécima edición del festival, que además proyectará fuera de concurso el proyecto local ¿Por qué lloran las chicas?, protagonizado por los jóvenes actores nucieros Pepa Pastor y Aitor Martínez y dirigido por Claudia Ortega.

Este festival se celebra gracias a la colaboración entre la Concejalía de Cultura, Auditori de La Nucia y CortoEspaña, que ha sido presentado por Francesc Sempere, director Auditori y Pedro Lloret, concejal de Cultura.

Presentación del festival con Francesc Sempere y Pedro Lloret / INFORMACIÓN

Los quince cortometrajes seleccionados

Quince son los trabajos, que han conseguido decenas de premios y han sido seleccionados en festivales Internacionales de cine, que se distribuirán en dos sesiones.

La primera sesión será el jueves 16 de enero a las 20.30 horas con los siguientes títulos: Colorado, de Sandra Gallego y Pilar Gómez; El Trono, de Lucía Jiménez; Sold, de Enrique Rambal; Tumbas Vecinas, de José A. Gutiérrez; El Kala, de Diego Pérez; The Boogey & The Witch (animación), de Jorge Turell y Céntrico, de Luso.

Imagen del corto "La gran obra", de Alex Lora / INFORMACIÓN

La segunda sesión del viernes 17 de enero, a la misma hora, proyectará Fallin, de Carlos Navarro; La Compañía, de José María Flores; Pathos, de Andrea Noceda; La ley del más fuerte, de Raúl Monge; To bird or not to bird (animación), de Martín Romero; La gran obra, de Alex Lora; Anticlímax, de Néstor López y Óscar Romero.

Toda la información, en la web del festival.

Corto de La Nucia fuera de concurso

En la sesión del día 17 se proyectará fuera de concurso el cortometraje ¿Por qué lloran las chicas? de Claudia Ortega y producido por Entre las Piedras Films y Films Vértigo y que fue el ganador de la edición de 2023 del Concurso Shortpich del Skyline Film Festival de Benidorm. Corto que en noviembre de 2024 ganó el premio a Mejor Cortometraje Internacional en el Festival Internacional de Patagonia (Argentina).

Sesión escolar extra

Además, el XI Festival de Cortos de La Nucía incluirá como en ediciones anteriores un pase extraordinario de cortos matinal para estudiantes del Instituto de La Nucía, que será el 17 de enero, a las 12 horas, en l’Auditori.