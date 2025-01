El Teatro Principal de Alicante logra su récord histórico de espectadores con 107.233 en 2024

El Teatro Principal de Alicante ha superado las cifras de público registradas en su historial, cuya cifra máxima se situaba en 104.271 espectadores en el año 2013. El año recién terminado 2024 ha batido todos los récords tras alcanzar 107.233 espectadores, que consolidan con su presencia la programación realizada desde el coliseo.

Este hito, que ya se barruntaba tras sobrepasar la barrera de los cien mil espectadores durante el año inmediatamente anterior, 2023, ha sido confirmado este viernes por la subdirectora del teatro, María Dolores Padilla, al presentar la nueva temporada teatral de febrero a junio de 2025, que incluye un total de 76 propuestas. La asistencia de público supone un crecimiento de un 6% respecto al ejercicio anterior.

Evolución de espectadores desde 2012

Los registros que Padilla contabiliza desde 2012 arrojan unas cifras que han ido oscilando en la última década: 93.796 en 2012, 104.271 (2013), 88.266 (2014), 91.652 (2015), 81.530 (2016), 87.363 (2017), 52.691 (2018), 68.197 (2019), 26.992 (2020), 52.929 (2021), 85.488 (2022), 101.232 (2023) y los últimos 107.233 de 2024.

"No me fijo batir récords, pero siempre queremos que el teatro se llene y que nadie pueda decir que en el teatro no hay nada para él o para ella", ha manifestado la responsable del teatro, satisfecha con las cifras, que también revelan mejores datos de ingresos, que no no ha detallado y que remitirá a la junta de propietarios del teatro, formado por el Ayuntamiento de Alicante, el Banco Sabadell y la Generalitat Valenciana.

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha felicitado a Padilla "por su trabajo y compromiso con el teatro" tras alabar la "amplia y variada programación" presentada, que la representante del Banco Sabadell, Ana Ponsoda, también ha elogiado por "el trabajo que hay detrás" de "una oferta que se adapta a todos los públicos".