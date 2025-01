Una temporada de grandes montajes en el Principal de Alicante

2025 será un año de grandes montajes para el Teatro Principal de Alicante, entendidos como propuestas teatrales de gran formato -sin ser musicales- con numerosos intérpretes en escena; espectáculos que con la pandemia se vieron reducidos drásticamente y por los que se apuesta esta temporada en la programación diseñada de febrero a junio, presentada este viernes por la subdirectora del coliseo alicantino, Mª Dolores Padilla, que cuenta con media docena de las propuestas teatrales con más de ocho personajes en el escenario y los hay que incluso alcanzan los doce actores y actrices y que, en ocasiones pertenecen a producciones o coproducciones públicas.

Esta es una característica de las 32 nuevas propuestas apuntadas por Padilla entre abril y junio, tras el avance de la programación hace un mes de las primeras 44 hasta marzo, que suman en total 76 citas en el calendario.

Entre las nuevas fechas programadas figuran 11 propuestas teatrales, que comienzan el 23 de marzo con Un tranvía llamado deseo, de Tennesse Williams, dirigido por David Serrano y con Nathalie Poza y Pablo Derqui al frente de un elenco de ocho personas, seguida de Todos pájaros (5 abril), que aborda un drama de parejas israelo-palestinas dirigida por Mario Gas y con doce actores en escena, incluida Vicky peña, Pere Ponce o Manuel de Blas; Una madre de película (6 de abril), nueva comedia de Juan Carlos Rubio interpretada en solitario por Toni Acosta; o La vida es juego (8 de abril), fiesta de entremeses del Siglo de Oro a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Ultramarinos Lucas, con dos funciones.

"El gran teatro del mundo" / Sergio Parra

La compañía nacional también está detrás de El gran teatro del mundo (13 de abril), de Calderón de la Barca, donde Lluís Homar dirige a una docena de actores que escenifican esta obra que tiene a Dios de director de escena; Ignasi Vidal dirige el clásico de misterio La ratonera (26 de abril) de Agatha Christie, con elenco valenciano de ocho intérpretes; Camino a la Meca (2-3 de mayo), del sudafricano Athold Fugard, inspirada en una mujer rebelde encarnada por Lola Herrera, a la que acompañan Natalia Dicenta y Carlos Olalla; No me toques el cuento (4 mayo), contra las princesas Disney, y No me toques el cuento (7 de junio), sobre los príncipes azules, ambos de Olivia Lara; Malditos tacones (22 de mayo), de Ignacio Amestoy, con Luisa Martín y Olivia Molina dirigidas por Magüi Mira, que vuelve a dirigir el 1 de junio a Ana Duato y Darío Grandinetti en La música, de Marguerite Duras.

"La música", con Ana Duato y Darío Grandinetti dirigidos por Magüi Mira / Sergio Parra

Pero antes llega otra comedia Las que gritan (25 de mayo), de Antonio Rincón-Cano y José María del Castillo, con Rosario Pardo, Eva Isanta, Norma Ruiz y Pepa Rus, y Blaubeeren (31 de mayo), la nueva producción de la compañía Barco Pirata, que cuenta la historia de unas fotografías de la Segunda Guerra Mundial, dirigida por Sergio Peris-Mencheta con Víctor Clavijo y Clara Alvarado al frente de un nutrido elenco.

Música y danza

Además del musical Kinky Boots, programado para el 13 y 14 de junio, la música llega en forma de conciertos con Celtas Cortos y Virtuós Mediterrani el 3 de abril, seguido de El Consorcio el 9 de abril, el espectáculo Satuday Night Disco con música de Studio 54 el 24 y 25 de abril, el concierto solidario del Día Internacional del Jazz el 27 de abril y la actuación de OBK el 8 de mayo, además de Arkano, que presenta Utopía el 23 de mayo y Marwán, en su gira del 20 aniversario, con Canciones para una urgencia, el 29 de mayo. Además, el Coro del Teatro Principal presenta Mediterráneas (18 mayo) y la Compañía Lírica Alicantina estrena la ópera Aída dentro de la residencia lírica Ruperto Chapí (28 mayo).

Marwán / INFORMACIÓN

La danza aterriza el 30 de abril con Silk, de Dance Theatre Heidelberg, dentro de Abril en Danza; en mayo continúa con Tierra de Juana, una colaboración con el Conservatorio Profesional de Danza José Espadero, el MACA, la Escuela de arte y superior de diseño de Alicante y el IES Luis García Berlanga. La dirección artística es de Abel Martí y Nestor de Lara, que gira alrededor de la vida y obra de la gran pintora alicantina Juana Francés. Y el 4 de junio remata la compañía Antonio Najarro presenta su último espectáculo Romance Sonámbulo, inspirado en García Lorca.

Un momento de "La Ruina" / Anna Portomeñe

Humor con La Ruina y Alex O'Dogherty

El humor está presente con seis espectáculos, que preside el show La Ruina, conducido por los cómicos Ignasi Taltavull y Tomás Fuentes, para que el público comparta sus situaciones embarazosas los días 22 y 23 de mayo; Miki D'Kai presenta su comedia Sois maravillosos el 4 de abril; Miguel Lago regresa con su espectáculo Lago Comedy Club el 4 de mayo; Alex O’Dogherty también vuelve al Principal para presentar Palabras mayores el 6 de junio, que previamente ocupará el escenario Daniel Fez con La vida regulinchi, mientras que Wilburg presenta su último trabajo, Fuego Salvaje, el 7 de junio.