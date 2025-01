Gazir: "Seré campeón internacional y no pararé hasta conseguirlo"

El freestyle regresa a Alicante, cuna de la rima improvisada, de la mano de FMS España, una competición que pone a prueba la constancia de los competidores en un formato de liga, donde los mejores raperos del país compiten por hacerse con el anillo que les acredita como el mejor freestyler español. No obstante, todo esto llega después de un mal momento para la disciplina, que no salió muy bien parada en la competición internacional de RedBull disputada a finales del pasado año en el WiZink Center de Madrid. La final, que enfrentaba a dos competidores españoles, Gazir y Chuty, se decidió con un malentendido entre uno de los jueces y la presentadora del evento, por lo que la organización optó por declarar vencedores a ambos.

El asturiano Gabriel Sánchez Poyales, conocido en la disciplina como Gazir, renunció a su sueño de hacerse con el cinturón que lo acreditaba como campeón del mundo porque "no quiero ganar el título así", declaró en un comunicado. Un título por el que había luchado durante varios años, siendo, según sus propias declaraciones, su principal objetivo. Sin embargo, su contrincante, el madrileño Chuty, no renunció al título, sumando su segunda internacional a su extenso palmarés. Un revuelo que acaparó las noticias de los principales medios de comunicación del país y que debilitó considerablemente la imagen de esta competencia artística.

Ahora, después de haber asimilado todo lo sucedido el pasado 30 de noviembre, el rapero asturiano se enfrenta a una doble batalla en la liga nacional, que regresa a Alicante tras varias ediciones desvinculada de la ciudad. La competición tendrá lugar el sábado 11 de enero, a las 19.30 horas, en la Sala VB Spaces. Por ello, Gazir atiende a INFORMACIÓN en una entrevista donde habla de su estado de forma actual y de una ciudad que le vio triunfar en 2009 en su primera victoria de prestigio en las batallas de gallos.

Regresas a Alicante, donde comenzó su leyenda conquistando la regional de RedBull en la Plaza de Toros. ¿Qué supone para usted volver a esta ciudad?

Fue algo muy bonito. Todo empezó aquí y todavía me acuerdo de la fecha: el 18 de mayo de 2019. Ese fue el día que me cambió la vida y tengo un recuerdo muy bonito de Alicante, una ciudad con mucha historia y mucha cultura que me acogió superbién. Yo no era de aquí, ni siquiera de cerca, y podían haber apoyado a otros artistas con los que me enfrenté ese día como Errecé o Zasko, que además es alicantino. Así que siempre voy a guardar mucho cariño a Alicante.

¿Cómo se encuentra anímicamente después de todo lo sucedido a finales del pasado año en la internacional de RedBull?

Bueno, ahí vamos. Es una etapa un poco extraña. Vengo de dos semanas que han supuesto un periodo de descanso un poco raro. Ha sido el tiempo suficiente para asimilar todo lo que había pasado últimamente, que no era poco, pero no el suficiente como para digerirlo. Estoy en modo avión, pero en el momento de la batalla me voy a encender a muerte porque voy a darlo todo en la liga y en las competiciones que vienen en los próximos días.

¿Es fácil competir en una liga como FMS España con la cabeza llena de fantasmas?

No es nada fácil. En esta disciplina dependes de tu mente al 100%, tanto cuando estás en el escenario como en los momentos previos. Dependes tanto de tu mente que cualquier problema se maximiza y todo es mucho más intenso. En un momento así, cuesta más de lo que debería subir a un escenario, pero una vez allí, todo se hace más fácil, pues es lo que me gusta hacer y el freestyle siempre será parte de mi vida.

Gazir, durante un momento de la entrevista con INFORMACIÓN / Matias Segarra

¿Cree que la imagen del freestyle queda mal parada después de lo sucedido?

Creo que tenía la oportunidad de quedar muy bien parada, porque simplemente fue una batalla en la final del mundo, donde ambos demostramos un nivel muy alto, y ha logrado una viralidad similar a los números de antaño. Por ese lado ha servido para que muchos se den cuenta de que el freestyle es más trascendente que nunca, y está en un nivel muy alto tanto de eventos como de freestylers. Es una situación en la que tenemos que demostrar la responsabilidad que tenemos y aprovecharla para que el freestyle salga favorecido y no afectado por todo esto.

Habiendo pasado un tiempo para pensar, ¿considera que hizo bien renunciando al título?

Sí, no me arrepiento de la decisión que tomé. Es cierto que en ese momento respondí de manera automática, sin detenerme a pensarlo. Cuando dijeron que podría ser campeón del mundo con un empate, en ningún momento me planteé los pros y los contras. Simplemente lo rechacé y a día de hoy lo volvería a hacer. Lo único de lo que me arrepiento es que, en esas horas posteriores de reuniones, con todas las partes implicadas buscando una conclusión, tenía tal cansancio mental que dejé que las cosas fluyeran demasiado, lo que permitió que se formara una bola de nieve.

¿Siente que Chuty tenía que haber renunciado también?

Yo no puedo decir lo que debe hacer cada quien ni cómo debe sentirse. Sé lo que habría hecho yo en su posición, pero no puedo hablar por él, ya que entiendo que es una situación difícil. Digamos que no se resolvió como me esperaba por ninguna de las otras partes implicadas.

Quien sigue las batallas de gallos sabe que su objetivo principal es la RedBull Internacional. ¿La conseguirá?

Sí, conseguiré ser campeón internacional. No sé cuándo, la verdad, pero no pararé hasta conseguirlo. Hablando antes con unos amigos, les decía que para mí, la RedBull Internacional es mi sueño, y tenerlo de esta manera que se me ofrecía era como si me dicen que voy a tener un hijo, pero el padre es otro. No sé cuándo será el momento, pero sé que con el tiempo voy a recuperar las ganas con la que veía ese objetivo.

El asturiano Gazir en Alicante, preparado para competir en FMS España / Matias Segarra

Es el principal exponente de una generación de freestylers que ya veía la disciplina como un fenómeno de masas y que incluso podía ganarse la vida con ello. ¿El Gazir de entonces, el que veía batallas como espectador, se imaginaba capaz de conseguir todo lo que ha logrado actualmente?

Al principio estaba muy lejos de imaginarme en la posición que estoy actualmente. Es verdad que cuando salía a competir, como fue el caso de la regional de Alicante, me imaginaba ganándola. Pero siempre he sido muy calmado, no era el típico que llegaba diciendo "voy a ganar a todo el mundo". Pero en mi subconsciente había algo que decía que podía conseguirlo, pues no viajas con 17 años a Alicante con tu madre para quedar en octavos. Tenía la esperanza de que iba a conseguir cosas, pero lo que ha pasado en estos últimos años no lo tenía ni en mis mejores sueños.

¿Qué pensó su círculo más cercano cuando les dijo que quería dedicarse a esto?

Hice que el proceso fuese lo suficientemente paulatino para que lo entendieran. De hecho, que mi madre estuviese ese día en Alicante, el día que me cambió la vida, es importante porque no es lo mismo volver a casa y decirle "mamá, que he ganado una competición" a que vea a su hijo, que todavía estaba en el instituto, sobre el escenario mientras toda una Plaza de Toros se cae celebrando una de sus rimas. También ella estuvo a mi lado cuando encendí el móvil y vio cómo se me petaba el Instagram porque había pasado a tener miles de seguidores. Mis padres han estado cerca en todo el proceso y he notado toda la confianza que han depositado en mí. Ellos sabían que yo, antes de conocer el freestyle, tenía en mente ir a la universidad, y he conseguido dedicarme a mi pasión sin dejar de estudiar lo que quiero.

¿Conocían este fenómeno antes de que se lo enseñase?

No mucho, pero eran los años donde Arkano empezaba a ser un poco más mainstream entre otras generaciones y fue lo primero que les llegó. De decirme de repente mi madre: "pues he visto a un chico en la tele que hace lo mismo que tú".

Gazir, durante una sesión de fotos para INFORMACIÓN en Alicante / Matias Segarra

¿Cómo se entrena la improvisación?

Depende de muchos factores. Hay momentos distintos en la carrera de un freestyler. En mi caso, siempre intento mejorar mi nivel constantemente. De hecho, si no existiesen las competiciones, también me habría gustado ver mi capacidad y comprobar hasta dónde puedo llegar. Cuando ya llegas a un nivel, el mantenimiento de ese nivel es un rodaje que te obliga a rapear para recuperar esa fluidez y esa agilidad de palabras, de construcción de rimas y de ingenio. Mi manera favorita es rapear con otra gente, es la más entretenida. Hay días en los que no te apetece rapear, pero viene un amigo, se pone a rapear delante de ti y es imposible que no le corte y entre a rapear yo también.

Sorprende ver que un artista que está en lo más alto del freestyle a nivel internacional no haya dejado de lado su carrera y esté cursando el último año de física. ¿Cómo compagina ambos mundos?

Actualmente es un poco diferente. Los dos últimos años de carrera los he cursado viviendo en Madrid, pese a que mi universidad sigue estando en Oviedo. Actualmente estudio a distancia y no tengo un día a día universitario, siendo realistas, hasta que llega abril y me toca remontar para llegar a los exámenes de mayo y junio. Digamos que no es una doble vida constante; al freestyle le dedico el 100% y solo en momentos concretos tengo que prestar atención a la carrera. El problema viene cuando en abril te llama tu manager diciendo que quieren hacer una exhibición en Bosnia contra el campeón de allí y tú estás intentando resolver una ecuación mientras tienes en mente ese viaje. Es un poco difícil sacarse el mundo de Gazir de la mente y aislar solo a Gabriel.