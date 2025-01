Óscar Ballester: Apostando todo por la música propia

Ficha técnica Artista: Óscar Ballester Procedencia: Tibi Discos: ¿Quién se va a quedar aquí? (Óscar y la Busband - 2016), No doy el perfil (Óscar y la Busband - 2019), Caminos cruzados (Bicho raro - 2022) Año de comienzo: 2016

La importancia de apostar todo por tu carrera musical, un proyecto de vida difícil que ha dejado a muchos artistas en la deriva. ¿Cuántos grupos locales se han perdido por el camino? ¿Cuántos artistas tienen que ganarse la vida tocando canciones de terceros? Óscar Ballester dice "basta" y arranca una andadura por los turbulentos mares de una industria musical repleta de artistas con propuestas diferentes, pero con falta de altavoz.

Así, se ha marcado este año 2025 como el punto de inflexión que necesita en su vida, arrancando una gira que le llevará por varios rincones del país defendiendo sus canciones. Murcia, Valencia, Barcelona o Madrid serán algunos de los rincones donde hará un breve repaso a las canciones que ha ideado en los diferentes proyectos en los que ha participado a lo largo de su carrera musical. Lo hará intercalando conciertos con banda con recitales en acústico, dependiendo de las dimensiones de las salas en las que actúe. Y sí, también recaerá en la provincia, abriendo la gira este 18 de enero en el Auditorio Municipal de Tibi, en su casa y frente a los suyos. Además, también pasará el 22 de marzo por la sala Confetti ubicada en Playa de San Juan.

El que fuera componente de la banda de rock alternativo Bicho Raro deleitará a los asistentes con la interpretación de canciones de nuevo cuño como Bailar seriamente o Rescate emocional. Dos temas que muestran las intenciones del artista, que busca acercarse al rock de letras que se hunden en el subconsciente del oyente y generan lazos de complicidad. Además, cuenta con la colaboración de Poncho K en su último sencillo y con la producción de Borja Montenegro desde los estudios Diciembre de Madrid, lo que genera un aditivo a su calidad compositora.

Óscar Ballester durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / RAFA ARJONES

"Contar con Poncho K en mi segundo single es una cosa que no vi venir. Un conocido le pasó el tema y esa misma tarde me dijo que le había gustado y que quería cantar una canción juntos. Nos conocimos en el estudio y es una persona muy amable", asegura Ballester, que ve cómo su vida ha dado un vuelco: "he pasado de estar brincando en sus conciertos a poder estar con él en un estudio cantando una canción mía".

Del fútbol a la música

El amor por la música llegó de casualidad. Por circunstancias de la vida, un problema cardíaco le obligó a cambiar el balón de fútbol por la guitarra. "Mi hermano siempre ha sido mi espejo y desde pequeño quería parecerme a él. Empecé a jugar al fútbol porque él lo hacía, incluso me hice zurdo por él. Arranqué en las categorías inferiores del Elche hasta los 14 años, donde me ficha el Hércules. Pero fue en ese primer año en el Hércules cuando me detectan un problema de corazón y tuve que dejar el fútbol, cambiando el balón por la guitarra".

Aquí comenzó una trayectoria profesional que le llevó a editar dos trabajos discográficos más personales bajo el nombre de Óscar y la Busband como son ¿Quién se va a quedar aquí? (2016) o No doy el perfil (2019). Pero sería con Bicho Raro donde alcanzaría una gran exposición mediática, editando el álbum Caminos cruzados (2022) y recorriendo España con su música.

Pero al final, los proyectos locales son insostenibles si no tienen la suficiente demanda. La precariedad musical le obligó a reinventarse y a abrazar sonidos más cercanos al pop rock y al folk americano, acercándose a las influencias de artistas como Tom Petty o Los Secretos. Una oportunidad para demostrar de lo que es capaz con una serie de sencillos en el horno que, espera, puedan llegar a formar un trabajo discográfico próximamente: "2025 es el año donde he apostado fuerte por mi música. Estoy cansado de hacer conciertos donde toco alguna canción de otra banda y se acuerden del tema que no es mío. Confío en mi proyecto y voy a darlo todo por pregonar mi nombre por España", asegura. "Aunque empiece en conciertos para 10 personas, intentaré que a la siguiente actuación puedan venir 20".