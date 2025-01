Benissa ya tiene su festival de cine

Benissa contará este año con un festival de cine propio, Benissa en Corto, que celebrará su primera edición del 3 al 6 de septiembre, gracias a la alianza de Pedro Font, cinéfilo y responsable del cine municipal de esta localidad de la Marina Alta, la actriz María Mas y el guionista Raúl Martínez. Juntos se han embarcado en el propósito de crear un certamen de cortometrajes para disfrutar del cine durante unos días y compartirlo con el público.

La convocatoria, abierta desde el 1 de enero para cortos de ficción y animación nacional de menos de 30 minutos, ya ha recibido 200 propuestas y el plazo sigue abierto hasta el 30 de abril de 2025. En su difusión han contribuido los vídeos promocionales grabados por un centenar de personas del mundo del celuloide, que cada día se van subiendo a las redes sociales del festival, y cuentan con la participación de actores y directores como Esteban Crespo, Nacho Guerreros, Alberto Ammann, Malcom Treviño, Eduardo Velasco, Enrique Villén, Nazaret Aracil o Raúl Tejón.

Apasionado del cine desde su infancia, Pedro Font ha colaborado en más de cincuenta rodajes audiovisuales y lleva más de 25 años al frente del cine municipal de Benissa, que programa cuatro películas cada fin de semana, con especial atención al cine español. "Mi abuela me llevaba mucho al cine de sesión doble de pequeño, después siempre he ido mucho a festivales de cine y me pregunté por qué no montar uno en Benissa. Al llevar el cine de aquí lo planteé al Ayuntamiento y me dijeron que presentara un proyecto. Lo hablé con María y Raúl y nos hemos embarcado en esta aventura, a ver qué tal sale", explica Font.

Raúl Martínez, María Mas y Pedro Font / INFORMACIÓN

Raúl Martínez es un locutor de radio que el pasado año debutó en el cine con su primer guion del laureado cortometraje Dios te salve María y se encuentra preparando su próximo proyecto, Cicatrices, cuyo rodaje comenzará en unos meses. María Mas, actriz de Benissa, cuenta con una carrera teatral y cinematográfica y es una de las creadoras de la compañía Teatreres pel Món.

Selección de cortos a concurso

Los tres se encuentran visionando la los cortos recibidos y en mayo seleccionarán un total de 16 cortometrajes a concurso, además de otros cuatro de la Comunidad Valenciana, para después nombrar a un jurado profesional, que será quien decida las obras ganadoras. El festival contará con tres premios y uno de la Comunidad Valencia, mejor actriz y actor, premio honorífico, premio del público y premio de igualdad. Se repartirán más de 6.000 euros en metálico, con galardones entre 500 y 1.500 euros, un trofeo Pere Bigot y el de igualdad, Eva Pinera.

El primer miércoles de septiembre

El festival comenzará siempre el primer miércoles del mes de septiembre (este año, el día 3) y los dos primeros días se llevarán a cabo las proyecciones en el salón de actos del Centro Cultural, mientras que el viernes se proyectará un largometraje vinculado al premio honorífico en la playa de La Fustera de Benissa y el sábado se celebrará la clausura y entrega de premios en el Centre d'Art Taller Ivars y culminar con una verbena popular en la plaza.

Los organizadores confían en contar para entonces con el apoyo económico suficiente entre aportaciones del ayuntamiento, patrocinadores y subvenciones. Los interesados pueden mandar sus cortometrajes hasta el 30 de abril en el siguiente enlace de la plataforma Movibeta: https://www.movibeta.com/festivals/1762