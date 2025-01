C. Tangana presenta en La Revuelta "La guitarra de Yerai Cortés", rodada en Alicante

Antón Álvarez es el director de "La guitarra flamenca de Yerai Cortés", un filme que narra la vida de este músico y su relación con el arte bajo la batuta de un director cuyo nombre artístico, C. Tangana, los lectores reconocerán más fácilmente. Este martes en La Revuelta de David Broncano, el alicantino Yerai Cortés y C. Tangana presentaban su proyecto en prime time.

El filme narra la vida del guitarrista que no solo ha acompañado a Tangana en su gira sino que acumula ya decenas de eventos entre los que destacan, además, homenajes a Paco de Lucía al otro lado del charco. No se trata de un documental al uso, tampoco un relato de ficción: "Va sobre él y su manera de componer", resumió C. Tangana cuando anunció el proyecto en el festival de San Sebastián en unas declaraciones en las que, además, subrayó que el alicantino es "su artista favorito". En el momento de este anuncio el madrileño presentaba "Esta ambición desmedida", documental sobre sus últimos años de trayectoria.

El propio Cortés indicó a INFORMACIÓN que "el 80%" del documental estaba rodado en Alicante. El montaje ha llevado unos tres años, ya en 2022 el de "Tú me dejaste de querer" la "lió" en la plaza de Argel durante el rodaje de algunas escenas.

Durante la entrevista, Cortés ha abordado la temática del documental y ha contado anécdotas relacionadas con su familia, pilar sobre el que se sustenta también su condición artística: "Esas canciones tenían nombre y apellido, tenía claro que quería contar cosas que nosotros en la familia no nos estaban haciendo bien", ha comentado durante la entrevista.

Sus padres, que llevan 20 años separados, reaccionaron también de forma diferente, hecho que el guitarrista ha comentado desde el sentido del humor: "Mi madre [tras ver la película] me dice: 'Yerai, cariño, no sabía yo el daño que te hacía. Prometo que haré las cosas de otra manera'", comentó Cortés antes de añadir: "Mi padre fue un poco más breve, me dijo: 'Yo soy tu padre'".

Trayectoria

Yerai Cortés (Alicante, 1995) es compositor, además de guitarrista. Premio Guitarra con Alma del Festival de Jerez por su guitarra en Al fondo riela, de Rocío Molina, también ha trabajado con artístas comoLa Negra, La Tana, Chuchito Valdés, Javier Colina, Farruquito. La gira de C. Tangana "Sin cantar ni afinar" lo llevó por distintos escenarios del país, entre ellos el festival alicantino Spring Festival.