Un viaje por el mundo interior de Elvira Pizano

Elvira Pizano comenzó a pintar cuando se separó de su marido. A partir de ahí inició una nueva vida, liberada y dedicada a la creación, que emprendió hace cuarenta años asistiendo a clases de dibujo con Begoña M. Deltell, propietaria de la antigua galería Aural y hoy comisaria de la exposición que Pizano inaugura este miércoles, a las 19 horas, en la Sala Juana Francés de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal, 4), donde permanecerá hasta el 14 de abril.

«Aunque tenga 89 años, Elvira es una artista por descubrir», apunta Begoña M. Deltell sobre esta artista alicantina que ha cultivado todas las disciplinas artísticas, que se arrancó tarde -participó en los años 80 en sus primeras exposiciones colectivas y realizó su primera individual en 1994- pero que, como ella cuenta , «una vez empecé a formarme, no he parado».

Ahora estudia el arte oriental pero ha trabajado el grabado, la fotografía, la pintura, el dibujo, la goma bicromatada o cianotipia y, fundamentalmente, el collage. Y precisamente como esta técnica han planteado comisaria y artista la exposición Vida y tiempo sobre el plano. Último gran collage.

«Ella dice que esta será su última exposición, pero de momento lo dejamos en que este es su último collage», bromea Deltell, mientras Pizano señala que, tras su última exposición en 2012 en el Club INFORMACIÓN, «creía que había terminado ya como artista porque no tenía nada nuevo que contar. Me metí mucho en la literatura y en la poesía, pero luego vi que tenía muchísima obra que nadie había visto y solicité esta sala (la Juana Francés, que cuenta con una gran pared en forma de semicírculo), que siempre me ha gustado mucho, y hablé con Begoña, porque si no era con ella, no lo haría con nadie».

La artista alicantina Elvira Pizano expone en la sala Juana Francés de la sede la UA / Pilar Cortés

En este espacio, la artista ofrece un recorrido por su obra, un viaje a su mundo interior acumulado a lo largo de toda una vida. «Su trabajo tiene que ver con lo personal, con lo vivido, porque ella trabaja a golpe de emociones. Ella es muy abstracta, muy intuitiva, y el azar juega un papel muy importante en su obra, muy vitalista y muy presencial», destaca la comisaria, que quería mostrar al público, a través de pinceladas, «el trabajo y el pensamiento de Elvira, cómo concibe el arte».

«Al principio pintaba siempre con música, o de Los Panchos o de Mahler, pero ahora es el silencio lo que necesito», explica ella sobre su obra, con resonancias musicales y poéticas, plena de color y llena de formas geométricas pero también de elementos naturales.

Un mapa con 80 obras

Alrededor de 80 obras se muestran en esta gran composición a modo de mapa con el reto de seleccionar y ordenar sobre la pared un legado artístico de varias décadas y diversas disciplinas. «Queríamos convertir la sala en ese gran collage y hemos ordenado su trabajo como si las obras fueran elementos gráficos de ese collage», explican sobre esta relación de colores y de formas, con obras enmarcadas y sin marcos, en un juego más de composición.

La exposición, cuyo titulo se inspira en Punto y línea sobre el plano de Vasili Kandinsky, no está estructurada por orden cronológico; tampoco hay carteles, ni fechas de las obras, ni rondan alrededor de un tema. «No es una retrospectiva ni tampoco una antológica, es una línea en el tiempo y la vida de Elvira y mostramos la obra en conjunto», aclara la comisaria.

El catálogo de la muestra se presentará en un acto posterior a través de una conversación con la artista, en la Sede de la UA en Alicante.