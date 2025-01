Beatriz Serrano: "Si vas a escribir una novela romántica hoy en día, no puedes ignorar Tinder"

Una novela atípica en la burbuja del Premio Planeta. Beatriz Serrano (Madrid, 1989) muestra con Fuego en la garganta una manera propia de escribir, donde la reflexión social e incluso vital se abraza con el humor más sano. Esta novela, finalista del prestigioso galardón el pasado año, recorre la infancia y la adolescencia de una joven, Blanca, que no encuentra su lugar en el mundo. Una aventura contada desde la mirada de dos generaciones de mujeres condenadas a vivir una vida que no se adecúa a ellas. Un recorrido marcado por padres ausentes y superpoderes innatos surgidos en medio de una nueva realidad: la que generó el nacimiento de internet.

La madrileña, periodista de profesión, se crió en Valencia. Ese recuerdo del Mediterráneo la lleva a centrar su historia en estos lares, contando también con la aparición estelar de otras ciudades como Benidorm o la propia Alicante. Para quienes no la conocieran antes, su primer éxito literario se consumó con El descontento, un debut con gran acogida entre los lectores que, en 2025, será traducido a más de diez idiomas. Ahora, con su segunda novela, ha conseguido ser finalista del Planeta, aunque eso no le impidió ser juzgada y mirada con lupa.

En el momento de la ceremonia, celebrada en Barcelona frente a los reyes de España, los nervios le impidieron explicar con claridad de qué iba su libro. ¿Milagros? ¿Superpoderes? ¿Búsqueda de identidad? "Me consta que a muchos escritores, al igual que a mí, les cuesta hablar de su propio libro, intentar dar solamente el titular", explica la autora. "Eso, y los nervios del momento, me pasaron factura". Lo que parece evidente es que el público lo ha recibido con los brazos abiertos y este viernes acudirá por primera vez como invitada a las Veladas Literarias de Maestral en Alicante para degustar un menú basado en Fuego en la garganta.

Su libro es difícil de definir. Supone la evolución vital de un personaje muy carismático, como es Blanca, pero también es un grito a la libertad y una oda a los comienzos de internet.

Cada uno le encontrará su propio significado. Para mí, trata fundamentalmente sobre qué sucede cuando no sabemos gestionar nuestras propias emociones y cuando no somos capaces de expresarnos y contar lo que nos pasa. Esto es lo que le sucede tanto a Blanca como a su madre. Partiendo de esa base, es un libro de formación y desarrollo. Supone estar en contacto con esas emociones tan radicales que siente una adolescente que está descubriendo el mundo. Me parece una parte muy bonita porque, como escritora, me gusta que Blanca vaya descubriendo el mundo a la vez que el lector.

Una infancia centrada en los años noventa. ¿Supone un reflejo de la suya?

Cuando pensé en escribir sobre la infancia, todo me llevaba a los años noventa porque mi infancia sucedió en ese periodo. Pero a la vez me parecía bastante interesante ese caldo que se puso en ebullición con la llegada de internet: la sociedad de masas, la radio, la televisión, el fenómeno MTV... Me parecía curioso hacer esa comparación entre el internet primigenio y el actual.

Un internet que te puede acercar a un grupo de personas que piensan como tú, pero que también puede ser cruel, con personas que utilizan una identidad falsa. ¿Cómo fue abordar en clave de literatura esa proliferación de la red?

Pues mira, Marshall McLuhan hablaba del medio eléctrico refiriéndose a la radio y a la televisión, pero si vuelves a leer algunos de sus textos, parece que está hablando de lo que nos iba a suceder con las redes sociales. Una de las teorías de McLuhan vendría a decir que cuando el medio cambia, la sociedad cambia con él, y creo que estamos en ese proceso de transición. Las generaciones que con tres años jugaban con un iPad, lo van a tener más fácil, pero nosotros éramos esos primeros exploradores que entramos en un nuevo universo en el que no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Y lo más importante de todo: un mundo donde no firmamos ningún tipo de contrato, donde nadie nos advirtió cuál iba a ser la deriva y donde todo era inocencia, desconocimiento, prueba y error.

Esa inocencia también levantó la voz de alarma hacia lo desconocido.

Totalmente. Los adultos nos alertaban constantemente del peligro que nos podíamos encontrar detrás de la pantalla por miedo a lo desconocido. Sin embargo, me parece que ahora es mucho más peligroso. Cómo toman nuestros datos, cómo juegan con nuestras emociones buscando la aprobación de los demás en forma de likes, cómo todo se ha pervertido, cómo se ha capitalizado... Parece que cuando internet era gratis, era más peligroso que ahora. La gente que suplanta la identidad sigue estando ahí. Mira a esa señora que pensó que le estaba escribiendo Brad Pitt. Ni el príncipe de Nigeria te va a dar su herencia ni Brad Pitt quiere salir contigo (ríe). Creo que son las dos cosas que deberíamos tener claras al entrar en internet.

Beatriz Serrano, finalista del Premio Planeta 2024 / Javier Serrano

Me sorprendió que una historia como la suya fuese finalista del Planeta, pues internet parece un tema tabú en el mundo literario.

Yo creo que no es cosa de tabúes. Ahora, gente de 30 años para arriba está empezando a publicar novelas, una generación que ha tenido muy presente internet en su vida. Los escorpiones, por ejemplo, de Sara Barquinero, es un libro que se desarrolla prácticamente en internet basándose en las teorías de la conspiración. En Intermezzo, de Sally Rooney, por nombrar otra lectura que he leído en el último año, internet también tiene un papel fundamental, pues hay un personaje que está en OnlyFans para sacar dinero. Por lo tanto, no creo que sea tanto una cuestión de tabúes, sino que igual para otras personas no estaba tan presente. Si quieres escribir ahora una novela romántica o una historia que tenga alguna trama amorosa, no puedes ignorar Tinder. No puedes poner a dos desconocidos que se conocieron en el lobby de un hotel tomando una copa. ¿Quién cojones hace eso hoy en día? Somos una generación que empieza a integrar internet en sus historias porque forma parte de nuestras vidas. Nosotros ya no distinguimos entre identidad digital y analógica.

¿Qué le motivó a presentar el manuscrito al Planeta?

Yo tenía una novela y a mi agente se le ocurrió presentarlo. Si me preguntas por qué, creo que, fuera del marco, trata sobre la formación de una identidad, de una personita que está pasando de niña a mujer. Al final, es una novela de formación de esas que me gustan mucho, como Mujercitas o La mala costumbre de Alana S. Portero, por hablar de algo más reciente. Al final, cuando estás hablando de ese crecimiento personal y de esa búsqueda de la identidad, cualquier persona se puede ver reflejada en los problemas que tiene el personaje. Pero más allá de eso, el libro trata temas fundamentales como la salud mental. Hay una parte basada en los diarios de la madre que muestra la vida de una mujer a la que tratan de loca cuando no lo está. En el libro, tanto Blanca como su madre inician una búsqueda para encontrar a personas que las puedan entender, da igual si esa búsqueda es en internet o en una casa okupa.

Grandes cambios de la historia reciente no serían posibles sin la proliferación de internet.

Por supuesto. Internet es una herramienta como cualquier otra, y tiene el poder de conectarnos. Ha sido un refugio para las personas LGTB y para mujeres feministas. El 15M no hubiese tenido tanto poder de convocatoria de no ser por el movimiento que tuvo en redes sociales, además de por la sentada. El MeToo no hubiese tenido el mismo desarrollo ni la misma fuerza si no hubiera sido porque un montón de mujeres empezaron a compartir las historias de su primer acoso, o incluso las personas racializadas no podrían haberse unido para evitar el desahucio de una persona migrante sin contrato en Lavapiés.

La autora madrileña Beatriz Serrano / Javier Serrano

Su texto está lleno de reflexiones, algunas revestidas con un humor muy inteligente. Escribe: "Es normal que los revolucionarios fuesen siempre hombres, pues no tenían que estar pensando constantemente si se habían planchado la camisa para ir a hacer la revolución".

A mí me gusta leer mucho ensayo. Hay uno muy bueno, ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, que habla de ese trabajo invisible, no remunerado, ese trabajo doméstico que consiste en tenerlo todo a punto para que el hombre pueda dedicarse a pensar y a hacer la revolución. Es alucinante leer historias de la vida de feministas históricas. A Mary Wollstonecraft, por ejemplo, se le exigía hacer los trabajos domésticos cuando era una mujer que estaba hablando de feminismo en la calle, que estaba pidiendo el sufragio y que estaba escribiendo Vindicación de los derechos de la mujer. En la guerra de secesión estadounidense y en la Primera y Segunda Guerra Mundial, las mujeres salieron a ser enfermeras, a trabajar fuera de casa para ayudar, y cuando terminaban, les decían: "Por favor, vuelve a tener la cena lista a esta hora y vuelve a cuidar de los niños". Me interesan mucho esas mujeres, como le pasaba a la madre de Blanca, que decidió marcharse para tener otras oportunidades.

Fuego en la garganta rezuma mucha cultura. Habla de grupos como Joy Division o The Cure, pasando por textos de Virginia Woolf.

Me hacía mucha gracia plasmar la búsqueda de identidad de una adolescente que empieza a definirse a través de sus gustos. Me hace mucha gracia un momento de la novela en que Blanca se diferencia de las chicas de su instituto porque ellas ven Operación Triunfo y ella escucha a The Cure. Eso es una forma de sentirse diferente, alejándose de la cultura más mainstream. Es el descubrimiento de esas primeras veces, de escuchar una canción y pensar que Robert Smith la escribió para ti.

Disfraza a una joven gótica de una especie de diosa capaz de hacer milagros. ¿Le ha llegado ya la citación judicial de Hazte Oír o de Abogados Cristianos?

De momento no (ríe). Cuando trato la religión, lo hago de forma respetuosa. Uno de los capítulos que más disfruté escribiendo fue el de las monjas. Las monjas siempre me han parecido fascinantes. Grupos de mujeres que no se querían casar y se metían a un convento para dedicarse a la oración, al huerto y a la vida contemplativa. En cuanto a Blanca, creer o no creer en sus milagros es una cuestión de fe. Pueden ser reales o puede que las personas que tiene a su alrededor necesiten creer en ella. Pero si eso sirve para que algunas personas vivan mejor, es algo que me parece bien. En el libro intento tratar esto de una forma positiva, pero si a alguien le ofende, sinceramente, me da igual. En resumen, no me ha llegado todavía la citación, pero si me llega, te aviso (ríe).