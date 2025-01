Lola Marceli: "Si me tocara el Euromillón, me echaría a dormir"

1. Su cantante más escuchado en 2024.

Whitney Houston, con diferencia.

2. ¿Cuál fue su último concierto?

El de Black Eyed Peas en Starlite, divertidísimo.

3. La película que más veces ha visto.

Mujercitas.

4. Y la última en conmoverle.

El 47. Me ha gustado mucho.

5. ¿Por qué apodo le conocen su familia o amigos?

Mariló.

6. ¿La Revuelta o El Hormiguero?

Me cae muy bien Broncano, aunque a esas horas ya estoy acostada.

7. ¿Qué póster tenía en la pared de su habitación de adolescente?

Uno de Los Ángeles de Charlie.

8. La última serie que le ha seducido.

Querer y Celeste.

9. De no haber sido actriz, hubiera sido...

Joyera.

10. Su plato favorito.

Arroz. Y si es de Alicante, mejor.

11. Y el que mejor cocina.

El estofado de carne me sale muy bien.

12. Confiese, ¿qué robó de adolescente?

De niña, un boli que mi padre me hizo devolver; y de joven, un libro.

13. A Alicante le falta...

Quizás algo de vida cultural.

14. A Alicante le sobra...

Nada, yo he vivido en grandes ciudades y siempre digo «Alicante no me la toquéis».

15. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

Stoner, de John Williams, y Madres e hijos, de Theodor Kallifatides

16. Su próximo destino de vacaciones.

Últimamente me apetece Nueva York.

17. Un bar imprescindible de Alicante.

El Dársena.

18. ¿A qué es adicta?

Cuando entré en Twitter estuve unos meses enganchada, luego me desconecté.

19. ¿Qué le relaja?

El mar.

20. ¿Kalimotxo o vino blanco?

No entiendo mucho de vinos, soy más de tinto de verano.

21. ¿Qué coche tiene?

Ninguno, tuve uno y fue tal el desastre de intentar aparcar en Madrid que acabé dándoselo a mi hermano.

22. Última vez que usó transporte público.

Lo cojo a diario.

23. El juguete que más ilusión le hizo.

La mítica muñeca Nancy, unos patines y, por supuesto, la bici.

24. ¿Deja propina?

Sí.

25. ¿Qué manifestación le marcó?

La del asesinato de Lucrecia Pérez, el primero racista de España.

26. ¿Qué estudios tiene?

Arte Dramático y la mitad de Filología Inglesa. Intenté retomarla, pero me fue imposible con el Plan Bolonia.

27. Lo primero que hace al levantarse es...

Ducharme.

28. ¿De joven fue más hippie o más pija?

Fui poco de tribus urbanas, me gustaba el funk, pero me adaptaba a todo.

29. Una canción que le duela confesar que le encanta.

La de «ahí está/ el tiburón/ se la llevó...».

30. ¿Qué café pide?

El de Alicante, con leche condensada, aunque el colesterol...

31. No se va a la cama sin...

Desmaquillarme y cargar el móvil.

32. España está...

En un extremo de Europa.

33. ¿De qué le han operado?

De anginas.

34. La parte de su cuerpo que más le gusta.

Los pies. En redes la gente me pide fotos de ellos, pero no mando nada, claro.

35. El taco que siempre tiene en la boca.

¡Muchos! Seguramente «coño» o «joder».

36. ¿Es feminista?

Sí, creo en la igualdad.

37. Su opinión de la religión.

Como algo espiritual de uno, perfecto.

38. El último capricho que se ha dado.

Un juego de joyas.

39. ¿Qué deporte hace?

Intento hacer 8 kilómetros entre andar y correr. ¡Ah!, y odio los ejercicios de fuerza.

40. ¿De qué equipo es hincha?

Por afinidad conyugal, del Barça, pero no soy futbolera. [Su pareja es Juanjo Puigcorbé].

41. El mejor futbolista de la historia.

Dicen que Maradona o Messi, pero la verdad es que me da igual.

42. ¿Qué opina de los pisos turísticos?

Se deberían regular.

43. ¿A qué se dedicaban sus padres?

Perito industrial y ama de casa.

44. ¿Se considera capitalista?

Desgraciadamente sí, aunque intento que lo menos posible.

45. ¿Qué estaba haciendo en el 11-S?

Estaba en Toronto, en un festival de cine, y fue algo sobrecogedor.

46. ¿Con quién tiene pendiente un café?

Con muchos.

47. En su nevera nunca falta...

Fruta, yogur y verduras.

48. ¿Qué haría si le tocara el Euromillón?

Lo tengo pensado: echarme a dormir y respirar profundamente para que no se me fuera la cabeza.

49. Si le retaran a algo, ¿a qué cree que ganaría?

A llevar la contraria. Me encanta.

50. Su rincón favorito de Alicante.

En una de mis últimas visitas descubrí bien la parte vieja, me pareció precioso cómo estaba decorado y sus vistas.