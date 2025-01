Mario Pérez Antolín recibe en Alicante el Premio de Escritura Aforística que organiza el IAC

El ganador del Premio Internacional Juan Gil-Albert de Escritura Aforística y del Yo, Mario Pérez Antolín, ha recibido el galardón en la tarde del jueves 16 de enero por su obra Idear lo insólito en una ceremonia celebrada en Alicante. El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, fue el encargado de entregar esta condecoración, destacando la relevancia del certamen organizado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, que rinde homenaje a la figura del insigne poeta alcoyano. Este premio, que celebra el 120 aniversario de su nacimiento y el 30 de su muerte, ha servido para dar visibilidad a un género como el aforismo.

En su intervención, Toni Pérez felicitó al autor galardonado y subrayó la calidad de los casi cincuenta trabajos presentados en esta primera edición. "Desde la Diputación no había mejor manera de rendir homenaje a su figura: creando un galardón con su nombre y, a la vez, abriendo una ventana a un género que él cultivó", comentó el presidente, destacando el impacto que la propuesta ha tenido, no solo en la comunidad literaria, sino en la apreciación del aforismo como forma de expresión.

Durante la ceremonia, que también contó con la intervención de la directora del IAC, Cristina Martínez, y de los ex directores del Instituto, José Luis Ferris y José Ferrándiz, se leyeron varios poemas de Gil-Albert. La velada fue amenizada por el dúo de clarinetes formado por Asia Fraccaro e Ismael Vicente Grau Rodríguez, quienes ofrecieron un acompañamiento musical en vivo a una proyección de imágenes de la Biblioteca Valenciana, seleccionadas por Manuel Valero.

Considerado uno de los máximos exponentes del aforismo en España, Pérez Antolín (Stuttgart, 1964) recibió los 5.000 euros del premio y una original pieza diseñada por Mario-Paul y elaborada en metal por Begoña M. Deltell. Idear lo insólito es una obra que se mueve en el terreno de la escritura fragmentaria y fronteriza, donde la profundidad del pensamiento se fusiona con una brillantez estilística única. “Los simples juegos formales, si no tienen una importante carga reflexiva o emotiva, no me interesan", comentó el autor, quien rechaza las ocurrencias vacías en favor de un discurso literario con peso y contenido.

Pérez Antolín se mostró igualmente reverente ante la figura de Juan Gil-Albert, al que considera una "figura clave" en la literatura del siglo XX español, admirando su estilo cuidado y su apuesta por la escritura transversal. En sus palabras, “su pensamiento profundo y su ética insobornable merecen colocarle entre las figuras cimeras de nuestra cultura”.

En cuanto a Idear lo insólito, la obra se caracteriza por abordar temas como el poder, el sexo, la muerte, la ética y la estética, alternando entre diferentes formas literarias como microrrelatos, prosas poéticas y pequeños ensayos. Según el autor, su libro preconiza un “humanismo escéptico y complejo”, sin caer en el nihilismo, pero defendiendo con firmeza la dignidad humana contra cualquier forma de obstrucción. La obra ha sido, sin duda, un testimonio de la riqueza intelectual y literaria que el aforismo puede ofrecer al panorama literario contemporáneo.