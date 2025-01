La pintura hilada de Mónica Jover se expande en Alcoy

2025 es un año de aniversario para la alcoyana Mónica Jover, que cumple 25 años de su primera exposición individual en el año 2000 en el Palau Comptal de Cocentaina. La artista celebra ahora esta media carrera con una muestra retrospectiva de este primer cuarto de siglo de creación artística, un recorrrido por su obra que tiene en la pintura su base, pero en la que el hilo cobra cada vez mayor protagonismo.

La Fundación Mutua Levante de Alcoy inaugura este jueves, a las 19 horas, La pintura cosida: relato de una trayectoria, que permanecerá expuesta hasta el 7 de marzo en este espacio, al que se entra guiado por una instalación de hilos amarillos conectados desde el exterior con su primera obra en la que empleó este material, Espacio Hilado.

El hilo, que Mónica Jover (Alcoy, 1973) comenzó a utilizar en 2015 y que forma parte consustancial de ella desde entonces, al igual que el color verde, se extiende por la sala conectado a las piezas. "Desde entonces no lo he soltado y lo he ido expandiendo al exterior y a grandes instalaciones donde cada vez la labor es más técnica y de ingeniería. A veces es una locura y me preguntó por qué me he metido en esto", bromea, "pero el efecto espacial que se crea es brutal", añade sobre el resultado, parecido a un haz luminoso.

"Primavera rota", de Mónica Jover / INFORMACIÓN

Jover despliega en la Fundación Mutua Levante un total de 26 piezas, incluidas algunas primeras sin hilos y las últimas obras más recientes, creadas a modo de tapiz.

"La base siempre es la pintura y depende de lo que quiera plasmar añado hilo o no. Para mí el hilo es una herramienta más y significa expandir lo que pinto, siguiendo el concepto de pintura expandida. Otras veces lo utilizo para hacer las manchas en la pintura", explica la artista sobre esta especie "de mantra" en su obra, que conecta lo artesanal y lo contemporáneo. "La conexión con el hilo creo que me viene, después de analizarlo, porque mi padre trabajaba en una empresa textil y eso es una parte que llevo dentro de mí y por eso estoy tan cómoda", agrega Jover.

La naturaleza como refugio

Del mismo modo, el color verde expresa su "refugio" en la naturaleza y el paisaje del que parte, con recuerdos de infancia en un bancal en la montaña alcoyana.

En estos 25 años de fusionar el lenguaje plástico de pintura con textil y bordados, Jover cree que ha evolucionado a la hora de tener las cosas más claras al enfrentarse a las obras. "Siempre me ha encantado trabajar el color, las texturas, y eso sigo manteniéndolo, aunque de manera más limpia y clara", concluye.