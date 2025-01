Conciertos en Alicante: De un festival de heavy metal al "sold out" de Samuraï

El rock y el metal encabezan un fin de semana de altos vuelos en Alicante, donde el evento más destacado es el Mediterranean Metal Maniacs Fest que se celebra en la sala Marearock con actuaciones de grupos internacionales como Nocturnal o Vultures Vengeances.

La personalidad de Samuraï conquista la industria nacional

Samuraï es actualmente una de las artistas con mayor proyección internacional en España. Su primer álbum, El silencio del ruido, ha logrado un gran impacto a todos los niveles y el viernes 17 de enero lo presentará a las 21 horas en la Sala The One de San Vicente del Raspeig, donde ha colgado el cartel de "entradas vendidas". Allí repasará temas como Tirando balas, Palabra prohibida o En los espejos. Su versatilidad cautiva a propios y extraños, y su rompedora imagen traspasa fronteras, con paradas en plazas como México o Argentina a la vuelta de la esquina. Samuraï será, con toda seguridad, una de las grandes estrellas de este año recién empezado. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Descarga de heavy metal internacional en Alicante

Cátedra de heavy metal en el Mediterranean Metal Maniacs Fest, un evento en el que los asistentes podrán disfrutar de un trío internacional marcado por subgéneros del metal, el sábado 18 de enero a las 22 horas en la sala Marea Rock. La banda alemana Nocturnal, formada por Avenger, John, Invoker e Incinerator, lleva más de 20 años en la cumbre del thrash metal mundial, con sonidos que se acercan a los años 80. Los Vultures Vengeances, banda italiana, presentan su segundo álbum Dust Age, grabado en Roma y mezclado en Suecia, y que desvelaron con un arrollador primer single como Those who sold the world. El trío lo completan los españoles Whisper, quienes comenzaron tocando en pequeñas salas haciendo versiones de grandes grupos como AC/DC, los Rolling Stones o Chuck Berry, y tras lograr fama y experiencia, procedieron a adentrarse en el estudio. Ahora, tras casi 30 años triunfando en la escena nacional, con discos elogiados por la crítica especializada, llegan a Alicante dispuestos a mostrar por qué este género sigue conquistando adeptos en cada punto del planeta, con toda una muestra de talento europeo. Sala Marea Rock, Alicante.

Vultures Vengeance, la banda de metal italiano que visitará la sala Marearock de Alicante / INFORMACIÓN

Sonido envolvente para tres nombres de altura en Sant Joan

La sala Euterpe presenta esta semana sonidos diferentes y atractivos, comenzando con Vencejo, que llega este sábado a las 22 horas a Sant Joan d’Alacant. Este grupo de Murcia, liderado por Pito Hervás, con una larga y exitosa trayectoria en bandas como Traperos o Los Vecinos, ofrece un sonido cálido y envolvente que cautivará a quienes deseen disfrutar de su concierto. Además, presentarán algunos temas de su próximo álbum. El domingo a las 19:30 horas, dos artistas valencianos se subirán al escenario de la sala. Iván Lane, un músico todoterreno que formó su propio grupo a los 14 años, ahora como solista se dedica a hacer grandes trabajos, habiendo compartido escenario con nombres como Leiva o Ariel Rot. Junto a él estará Roble, quien se define como 'un obrero de la música', y que presenta su álbum Siddhartha, donde vuelve a mostrar su enorme capacidad creativa en pos del beneficio musical. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Óscar Ballester arranca en Tibi su esperada gira nacional

Óscar Ballester estaba destinado a ser un as del balón, pero una lesión le hizo cambiarlo por la guitarra. Así fue como Alicante ganó un gran músico que alcanzó gran popularidad como líder del conocido grupo de la terreta Bicho Raro. Ahora se atreve a iniciar una nueva etapa como solista que empieza este sábado en el Auditorio Municipal de Tibi, su ciudad, en la que será la primera gala de su gira nacional Cuentas pendientes, que pasará por ciudades como Murcia, Valencia, Madrid o Barcelona. Auditorio Municipal de Tibi.

Óscar Ballester arranca su gira nacional en el Auditorio Municipal de Tibi / RAFA ARJONES

Un espectáculo que homenajea el gran legado de AC/DC

Con una doble cita en el Teatro Principal de Alicante, el espectáculo Road to hell aterriza este viernes y sábado dispuesto a saciar la sed musical de los alicantinos con los himnos de la banda australiana de referencia del rock mundial: AC/DC. Supone un show musical con una colorida puesta en escena, cantantes internacionales y una gran banda de rock detrás. Teatro Principal de Alicante.

Una noche especial de rock en el Jendrix de Alicante

El próximo sábado 18 de enero a partir de las 23, el Jendrix Rock Bar de Alicante prepara una sesión musical a cargo de dos amantes del rock and roll: Wolf- a y Laballo. Ambas llevan a sus espaldas un largo recorrido trabajando en la industria musical y festivales de renombre y han preparado una selección cargada de actitud y energía. Desde clásicos del hard rock y el heavy metal hasta los himnos más icónicos del rock and roll. Una noche para dejarse llevar por el poder de la música en todo su esplendor con entrada gratuita.