Mario Conde: quien tuvo retuvo

Todos le envidiaban. Joven, listo, rico… Llegó a lo más alto del poder económico y social, pero igual que subió al cielo, bajó al infierno. De un día para otro pasó de héroe a villano, del yate a la prisión; de la finca de caza, al calabozo. Estoy hablando de Mario Conde, empresario, banquero, recluso…, que ha sido el protagonista de la primera conferencia del año del Cámara Business Club.

Más de ciento cincuenta personas presentes y lista de espera para ver en directo a quien acaparó portadas y portadas del papel couché como símbolo del éxito. De los primeros en llegar, Pepe Martín de la Leona, David Devesa, Eva Miñano, Ramón Alonso, Alfonso Ramón-Borja o María José Rocamora.

Y «quien tuvo retuvo». Aunque los años pasan para todos, sigue con ese halo de poderío que se tiene o no se tiene y que no se puede aprender porque es inherente a la persona. Traje azul marino (el pantalón un poco largo, todo hay que decirlo), camisa blanca con cuello duro, jersey azul marino y corbata celeste. Obviamente con su pelo engominado y ese aire de superioridad que le sale por los poros, aunque procuró estar cercano y bromista.

Carlos Baño y Jesús Navarro se encargaron de presentarlo y cuando Conde cogió el micrófono nos tuvo pendientes de sus palabras durante una hora. Si la modestia no fue su fuerte de joven, no lo iba a ser ahora con 76 años. Habló de su época de gloria, presumiendo de cuánta gente estaba bajo su mando en la etapa del Banesto, de las relaciones que tenía, de los libros que escribió, de lo que él ya advirtió hace más de treinta años que iba a pasar en el futuro, o sea, hoy. Durante su alocución se dirigió varias veces a Enrique (Ortiz) y a Macarena (Olona), con quienes parece que tiene gran amistad. Como con el emérito, Juan Carlos I, al que defendió con uñas y dientes, incluso en actuaciones que no se pueden considerar muy éticas.

Lista de espera para escuchar la conferencia de Mario Conde organizada por la Cámara Business Club. En la imagen, con la junta directiva de la entidad. / Pilar Cortés

Desde la mesa de los plumillas (gracias a Judith Roda por facilitarnos nuestra labor con inmejorables condiciones), teníamos una amplia visión de toda la sala del restaurante Santa Luzía donde se celebró la conferencia, entre los que estaban, María Jesús Arias, Luis Castillo, Fernando Verdú, María José Rocamora, César Quintanilla, Rafa Regalado, Agustín Grau, Nacho Lloret, Joaquín Pérez, Miguel Ángel Paredes, Bartolomé Lloret, Miguel Perán, Natalia Caballé, Fernando Canós, Antonio Moreno, Laura Rodríguez o Xavier Darblade.

Curioso ver cómo asentían numerosas cabezas ante las intervenciones del exbanquero cuando, por ejemplo, hablaba de la crispación de la sociedad y la política, la falta de separación de los poderes, la endogamia y la mediocridad política, el papel de las entidades financieras y los medios de comunicación... Y también las miradas de cachondeo, sobre todo, cuando nos quería deleitar con su marcadísimo acento al pronunciar alguna palabra en inglés. La primera vez (hubo varias más) que pronunció el nombre de Donald Trump tuve que resetear mis escasos conocimientos de la lengua de Shakespeare para darme cuenta que hablaba del futuro presidente de EE UU. Houston lo pillé escasamente, Oxford me sonaba y realase la tuve que buscar en el diccionario sonoro.

No contento con la clase de idiomas, puso todo su empeño en emocionarnos con una entonación de predicador y la voz ronca y casi quebrada… «Volvería a pasar por todo lo que he pasado, pero no se lo recomendaría a mis hijos, porque hay que ser especial», «¿qué es el éxito de una vida? No renunciar a la dignidad», «he aguantado, no me he doblegado» y ya para terminar… «seamos dueños de nuestro futuro, aunque no lo vayamos a ver». ¡Un personaje!

Lleno en la UA

Llegó por fin el día para Amparo Navarro, el de su toma de posesión como rectora de la UA para seis años más, con el salón de actos del Paraninfo lleno hasta la bandera (arreglado el conflicto de Medicina, Juan José Ruiz, rector de la UMH, entre otros rectores, le acompañó en tan entrañable acto). Un nofaltanadie total. Empieza el acto y cuando el secretario llama a Navarro a la mesa para jurar su cargo, una joven (con una potente voz que podría ser aprovechada para la ópera), junto a dos jóvenes (como coro no estaban mal), decidieron que querían expresar su derecho a la libertad de expresión y, sobre todo ella, que llevaba la «voz cantante», le dirigió unas palabras, expresadas con contundencia y emoción, tanto a la rectora como al presidente de la Generalitat Valenciana. Entre el público, sorprendido por este giro de guion, comentarios a favor y en contra de la actuación de la «espontánea». El coro (los dos jóvenes) quisieron demostrarnos que también ellos estaban ardientemente exultantes con esta intervención, y animaron el discurso de la joven con explícitas frases dedicadas al presidente de la Generalitat como «puto asesino». Nadie, y especialmente la rectora, se merecía esta falta de respeto en un acto académico tan importante.

Carlos Mazón junto a João Negrão después de su discurso en el cóctel de bienvenida al 2025 de la EUIPO. / Alex Domínguez

EUIPO

Y de ahí pasamos a la EUIPO. Bastantes hicimos doblete y fue inevitable hablar del suceso de la UA en el cóctel de bienvenida a 2025 al que nos invitó su director ejecutivo, João Negrão. Comentarios de «ya se sabía que habría algún escrache», «esto ya estaba orquestado desde hace días», «muchos de los que estaban en el patio manifestándose han venido a defender los derechos de sus nietos»…

Después de que el vicepresidente primero de la Cámara de Comercio, Jesús Navarro, se confundiera con el nombre de la agencia y la llamara OAMI (y de paso le recriminara al director que cómo se les ocurría cambiar de «marca»), Negrão comentó que este año la EUIPO empezaba una nueva fase en la que su prioridad será ayudar a las empresas a crecer y a darles protección en nuevas áreas como los derechos de autor, la innovación en las pymes o la IA. El cóctel, abundante y delicioso, nos relajó a todos y dejamos los temas escabrosos para otro día… ¡Un poco de relax, por favor, aunque sea sólo el fin de semana!