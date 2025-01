Mailers: Dejando huella en la clase media de la música

Ficha técnica Formación: Anabel García (voz), Carlos Gómez (batería), Óscar Santacreu (guitarra), Josu García (guitarra) y David Arenas (bajo) Procedencia: Alicante Discos:Materia (2012), Macondo (2015), Más humanos (2019), MarTe (2024) Año de comienzo: 2012

Cuando piensas en Alicante y en sus exponentes musicales, es imposible no pensar en Mailers, una banda que ha conseguido ser una referencia a nivel nacional y ganarse la vida en el difícil mundo de la industria musical. Un proyecto rocoso y sin fisuras que ha sabido sobreponerse a situaciones complicadas y no perder la cabeza cuando los años de bonanza les dieron tanta notoriedad a nivel nacional.

Un grupo "de la clase media de la música", como lo ha bautizado su cantante Anabel, que ha mostrado los dientes sobre los escenarios, frente a las cámaras de televisión y en cualquier plaza donde les ha tocado torear. Un grupo versátil que destila unas letras creadas para degustar con detenimiento, adornadas con una sonoridad que gana enteros junto con la experiencia vocal de su frontwoman.

El primer logro de la banda alicantina fueron las decisiones tomadas en sus comienzos. El futuro no existe de forma predeterminada; se construye a partir del camino andado en el presente, y pocos proyectos musicales pueden decir abiertamente que suenan de manera tan profesional desde su primer disco. Materia (2012), el álbum que les sirvió como carta de presentación al mundo real, sigue sonando fresco. Pueden cambiar el enfoque de las letras o buscar nuevas sonoridades que se ajusten a los intereses de sus músicos, pero desde su primera referencia han demostrado que, por encima de todo, quieren sonar bien.

Sus inicios, antes de ser Mailers, los condujeron por un camino de suerte, y su maqueta llegó de casualidad a las manos de Nacho Mañó, bajista de Presuntos Implicados, y al programa de Andreu Buenafuente. Contactos que han servido para forjar la banda que conocemos hoy. "Estábamos muy verdes, pero enseguida conseguimos trabajar con gente consagrada que sabía lo que hacía y que tenía unas producciones profesionales que estaban mucho más allá de nuestro alcance", se sincera el batería Carlos Gómez.

Un tiempo suficientemente largo que les ha servido para comprobar los cambios de una industria volátil a la que miran "con experiencia de vida". "Hoy en día, con los home studios, ha cambiado todo muchísimo. Sin embargo, si algo nos caracteriza es que mimamos mucho la producción y seguimos creando igual que lo hacíamos cuando empezamos, no hemos cambiado", asegura Carlos.

Mailers durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / RAFA ARJONES

Destilan un pop-rock con espacio para la contundencia, pero donde no se olvida el mensaje, que sigue siendo su principal estandarte. Actualmente, más cercanos a lo denominado como indie, su cantante coge las riendas de la definición pura de la banda alegando que "nos gusta la música, pero no nos gusta ser comerciales". Una manera de vender su música que va más allá de las palabras: "El arte está hecho para decir cosas que no se pueden contar con palabras", reivindica Anabel.

Si algo destaca cuando hablas con ellos, es que son un grupo. Utilizan cada declaración para mirarse entre ellos y reflexionar. Sacar algo en claro que les pueda servir en el futuro más próximo. Todos suman y todos tienen clara una cosa: no quieren sonar a prefabricado. "Ahora se ha puesto de moda que los artistas jóvenes tomen pistas pregrabadas y canten por encima, pero esto va a durar poco, porque después de beber tantos zumos de naranja de cartón, la gente quiere probar una naranja recién exprimida", ironiza su guitarrista Óscar Santacreu. Porque las prioridades cambian, y ellos siempre han primado la calidad sobre los números.

Mailers navega a contracorriente en un momento donde la imagen vende más que la música. "Somos unos auténticos negados para las redes sociales, no somos capaces de vender nuestra imagen en redes y, de hecho, ninguno de nosotros tiene TikTok", subraya la vocalista. Porque para ellos el número de seguidores se queda en un segundo plano: "Tendremos pocos números, pero nos sentimos muy apoyados", expresa Anabel, que se enorgullece de saber que "tenemos un público bastante fiel que sigue acudiendo a nuestros conciertos".

Fidelidad del oyente

La banda arrancó su carrera musical en 2012 y desde entonces ha buscado destacar sobre los escenarios. Una de las estrategias para no resultar repetitivos en cada actuación es que "no hay dos conciertos iguales". Han conseguido fidelizar así a un oyente que crece con la banda, que celebra sus logros como propios y que sigue cegado por la pasión que destilan en vivo. Son esas pequeñas metas las que se tienen que poner los grupos locales, sin mirar a unos estándares que pocos pueden permitirse.

"La industria musical te exprime y hace que nunca tengas la sensación de haberlo conseguido; siempre te pide más y más", critica Anabel. Mailers tuvo la oportunidad de vivir de la música durante varios años y pudo comprobar de primera mano cómo es entrar dentro de ese modo de vida en el que nada te sacia y siempre hay un paso más que poder dar, "una industria en la que hay que entrar preparados psicológicamente".

Esta forma de vivir la música sin presiones les permite disfrutar bien de la experiencia. Esa experiencia que les ha llevado a grabar en Abbey Road, a encontrarse con Lady Gaga en los estudios y a tocar en vivo junto a la orquesta ADDA Simfònica. La siguiente parada de este torbellino musical con epicentro en Alicante tendrá lugar el próximo domingo 26 de enero, a partir de las 19 horas, en la sala Euterpe de Sant Joan para presentar su disco MarTe. Una nueva oportunidad para ver a uno de los grupos de cabecera de nuestra provincia y degustar una música hecha con gusto y huyendo de las fórmulas.