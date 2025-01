El silencio de ECC, la editorial de Batman y Superman en España, mantiene en vilo al mundo del cómic

Era, dicen, un secreto a voces. O ni siquiera eso. "Nos ha llegado un correo de ECC a tiendas informando que dejan de enviar pedidos hasta nuevo aviso. Parece que toda esta trama llena de rumores y demás, va llegando a su fin", apuntaba en su cuenta de X Alcalá Comics. Los rumores a los que se refiere la librería de Alcalá de Henares especializada en cómic no son otros que la crisis y posible quiebra de la editorial que publica (¿publicaba?) en España los títulos de DC Comics. Un valor seguro, hogar de superhéroes (y villanos) como Superman, Batman, Joker, Flash, Catwoman y Aquaman, que sin embargo, mantiene en vilo desde hace días al sector.

El pasado mes de noviembre, ECC ya perdió los derechos de explotación de Skybound, el otro pilar de su catálogo gracias a series como 'The Walking Dead', 'Invencible', 'El poder del fuego' y 'Oblivion Song' y, según apuntan algunas voces, podría estar a punto de perder los de DC, lo que supondría un grave revés para su viabilidad.

Tiendas y librerías llevaban semanas alerta, pero las alarmas han saltado esta semana, cuando han recibido un comunicado de cese de envíos. "ECC Ediciones deja de enviar pedidos hasta nuevo aviso. Tan pronto tengamos nueva información os la haremos llegar”, puede leerse en un escueto correo electrónico que han compartido en redes sociales algunas librerías.

Sin explicaciones

"ECC ediciones ha comunicado oficialmente que dejará de atender los pedidos de las tiendas hasta nuevo aviso. Además está negando el acceso a las librerías a su perfil como clientes y la información allí existente de su relación comercial con ellos. No sé ha dado ninguna explicación sobre esta situación, lo cual hace más grave lo que está sucediendo, pudiendo tener repercusiones legales", añadía acto seguido la gallega Metrópolis Cómics.

En las oficinas de la editorial, con sede en Barcelona, nadie descuelga el teléfono. En sus redes sociales, una única entrada desde diciembre de 2024: el anuncio, vía X, del adelanto de la fecha de envío de los tres volúmenes de ‘Los Nuevos Titanes: la cacería de los Titanes’, una de sus controvertidas ediciones publicadas mediante campañas de crowdfunding para, explicaron en su día, poder dar salida a títulos de gran importancia histórica y nivel artístico “que en condiciones normales de mercado resultan deficitarios”. Siguiendo este método se han publicado, por ejemplo, las integrales de Steve Englehart y Marshall Rogers, creadores del “Batman definitivo”, o los cuatro volúmenes de ‘La Liga de la Justicia Internacional’.

Interior de ECC Cómics en el barrio de Gràcia de Barcelona. / ECC

Mientras tanto, fuentes conocedoras del sector explican que autores que tenían previsto publicar próximamente en ECC están ofertando ya su trabajo a otras editoriales. Además de su trabajo con licencias de DC y de una línea de manga (para febrero anunciaban la incorporación al catálogo de ‘Una bruja en el imperio mongol’, de Tomato Soup, y ‘Los problemas de Atami’, de Asa Tanuma), ECC también publica narrativa gráfica hispanoamericana con autores como Danide, Víctor Santos o Lorenzo Montatore. Para el 1 de marzo anunciaban la recuperación de ‘Tallaferro’, colaboración de los ochenta entre el guionista Víctor Mora, cocreador del Capitán Trueno, y los dibujantes Jesús y Adrià Santos.

La madrileña Akira Cómics, premiada en 2012 en los Eisner como la mejor tienda de tebeos del mundo, ha sido, por el momento, la más explícita a la hora de airear la crisis que afecta a ECC. “Akira Cómics dejó de trabajar tanto las novedades como los atrasados de la editorial ECC el pasado mes de Noviembre debido a GRAVES desacuerdos de contabilidad con ellos que perjudicaban notablemente a nuestra empresa y ante los que la mencionada editorial no se avino a querer solucionarlo de ninguna forma. Muy al contrario, nos pusieron en el trágala de no recibir más productos suyos si no aceptábamos sus peticiones contables, que eran divergentes a nuestra propia contabilidad”, relataba a principios de semana en un comunicado.

Desde entonces, aseguran, se han mantenido en silencio por recomendación de su gabinete jurídico. “No tuvimos otra elección que aguardar dentro de un "silencio oficial" el desenlace de la situación que vivíamos con ECC; una situación que (a partir del feedback que entonces ya disponíamos como libreros) sabíamos que iba a eclosionar más pronto o más tarde (de hecho al final ha sido más pronto que tarde) y a partir de ese momento por fin podríamos contar todo lo que figura en este comunicado”, añadían los responsables de Akira Comics.

El Joker también es figura estelar en el catálogo DC-ECC / DC

Negocio en expansión

Creada en 2011, año en que obtuvo los derechos de explotación de DC, ECC es la evolución de El Catálogo del Cómic, empresa de venta por correo vinculada a las tiendas online PlanetaComic y TiendasCosmic que fue expandiendo su actividad hasta convertirse en proveedora de servicios de empresas como Sony, Cosa, Giochi Preziosi. Para Planeta, grupo que desde 2005 publicaba en España los cómics de DC, El Catálogo del Cómic ya realizaba labores de diseño y traducción de los títulos de DC.

A partir de 2011, con la adquisición de las licencias, ECC se hizo cargo de todo el proceso y se convirtió en el hogar de Batman, Superman y compañía. Años después, en 2023, la casa crecería aún más con la inauguración en el barrio de Gràcia de Barcelona de ECC Cómics Bonavista, la segunda tienda de cómics más grande de la ciudad; un espacio de 400 metros cuadrados y 25.000 referencias que se convirtió en el buque insignia de la marca. Poco antes, la editorial ya había abierto otro punto de venta en el Centro Comercial Arenas.

A partir de ahí, turbulencias. El año pasado, de hecho , fue especialmente movido para ECC, con acusaciones de autores y lectores de utilizar herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para la traducción y rotulación de las ediciones, algo que la empresa desmintió a través de un comunicado; y el lamento concreto de guionistas y dibujantes poco o nada satisfechos con las ediciones españolas de cómics en los que habían trabajando.

“Por favor, no juzguéis mi capacidad como escritor por lo que aquí ha salido publicado. Mi guion y diálogos pueden ser buenos, regulares o malos -y siempre respetaré lo que de esto se opine- pero tiene muy poco que ver con la desastrosa traducción, adaptación y rotulación que se ha ejecutado”, comentó en redes Bruno Redondo tras leer la adaptación al castellano de una historieta suya de Harley Quinn publicada en DC.

El dibujante Daniel Sampere, autor de la serie ‘Dark Series’ y escogido por DC para relanzar el personaje de Wonder Woman, se unió al coro asegurando que la edición del primer tomo de Wonder Woman en castellano era “un desastre”. “Qué ilusión nos haría poder sentirnos orgullosos de las ediciones que se hacen aquí de nuestros cómics, por desgracia no es así en muchas ocasiones”, clamó en redes.

Suscríbete para seguir leyendo