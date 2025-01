Nace en Alicante un nuevo espacio para el teatro alternativo

Dos enamorados de las tablas, Amparo Ausina y Cali Raso, están detrás de Teatro en Red, un nuevo espacio que se inaugura este sábado en Alicante donde compartir la pasión por el teatro y las artes escénicas y plásticas alternativas e independientes. Un lugar de encuentro con el público y con otros artistas y compañías emergentes «huérfanas de lugares» en Alicante donde intercambiar experiencias creativas.

El local lo comparten con otro colectivo dedicado al cine y su propósito es ofrecerlo como sala multidisciplinar de artes escénicas. «No somos un conservatorio ni una escuela, pero queremos hacer actividades, talleres, charlas, ceder el espacio para ensayos y después mostrar obras al público, para aquellos que no tengan un lugar al que acudir», apunta Cali Raso, argentino de origen y afincado en Alicante desde hace décadas, que recuerda entre bromas que en el último festival de Alacant a Escena «ensayamos la obra en una plaza pública» y defiende «la importancia de contar con espacios creativos» donde artistas, creadores y público puedan conectar e inspirarse.

Los responsables de la sala, en el nuevo espacio / INFORMACIÓN

Raso, que trabaja como conserje en un edificio «porque con el teatro siempre hay que tener un plan B», dice haber «nacido para ser actor» y siempre ha participado en grupos de teatro amateur, al igual que su amiga Amparo Ausina, médico jubilada, que «tenía el teatro dentro y a los treinta y pico empecé a actuar -explica- y se fue metiendo cada vez más en mi vida. A los 50 años me fui a estudiar teatro a Madrid y me volví a Alicante en la pandemia con la idea de montar una sala independiente para compañías jóvenes que no tienen espacio. Teníamos en la cabeza el proyecto desde hace tiempo y empezamos ahora con mucha ilusión».

«Es un sueño que queremos cumplir en esta segunda etapa de nuestra vida», añaden ambos, que consideran Teatro en Red un espacio de experimentación y de laboratorio «y un lugar de encuentro para gente que ama el teatro, que a nosotros nos ha llenado la vida».

Los impulsores de la nueva sala, Cali Raso y Amparo Ausina / INFORMACIÓN

Lecturas dramatizadas, monólogos, teatro de pequeño formato «y lo que la gente nos proponga, si vemos que se puede hacer» figuran entre las posibles actividades a desarrollar en este espacio, que no es una sala al uso, pero sí idónea para el microteatro.

«Queremos implantarlo porque en Alicante no hay salas para este teatro pequeño, como en otras ciudades. Es una forma fácil de mostrarlo, con piezas de 15 o 20 minutos, que puede ver la gente», explica Raso, que aún no han decidido la forma de colaboración del público, pero puede ser con una pequeña contribución a la entrada o con el formato de entrada inversa, donde los espectadores pagan lo que creen conveniente una vez finalizada la representación.

Cartel con actividades a desarrollar en Teatro en Red / INFORMACIÓN

Inauguración abierta al público

Con un aforo para unas cincuenta personas, la inauguración del sábado comenzará con la proyección de un cortometraje «basado en la visión futurista de nuestra sala», avanzan, después habrá una actuación musical y por último, Ausina y Raso escenificarán tres piezas de microteatro con adaptaciones basadas en textos de Müller, Chéjov y Lorca para dar la bienvenida a la gente «y brindar por el teatro que nos une».

Aunque no existe una programación estable, para febrero preparan la proyección de cortometrajes y una función teatral.

Teatro en Red se inaugura este sábado, a las 19.30 horas, en el número 33 de la calle Italia. Para más información, teatroenrojo@gmail.com o @teatroenredalc.