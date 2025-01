Chica Sobresalto: "Me fliparía ir a Eurovisión, pero no tengo la necesidad de quedar por encima de nadie"

Maialen Gurbindo (Navarra, 1994) afronta su segundo reto televisivo tras su participación en Operación Triunfo en 2020, una edición marcada por el coronavirus y que obligó a hacer en dos tandas. Ahora, es una de las candidatas a representar a España en Eurovisión bajo el pseudónimo de Chica Sobresalto, proyecto musical que defiende a capa y espada en los escenarios de todo el país y con el que ha elaborado tres álbumes de estudio.

Buscará dar la sorpresa en el Benidorm Fest con la canción Mala feminista, una retahíla de pensamientos intrusivos generados por la culpa y la presión que muchas mujeres sienten al intentar mantenerse empoderadas a pesar de las dificultades. Su pop con mensaje social sonará en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm el próximo 28 de enero, dentro de una primera semifinal donde participan muchas de las propuestas favoritas por el respetable.

Se acerca la semana clave del Benidorm Fest. ¿Hay nervios?

Un montón. El escenario a nivel de bolo lo tengo más que dominado con mi banda, aunque siempre me sigo poniendo nerviosa porque le tengo mucho respeto. Pero esta cosa de plató todavía me cuesta. Siempre hay que tenerle respeto a un plató de televisión.

En eso de actuar en un plató, tiene ventaja respecto al resto de sus compañeros

Bueno, no sé exactamente cómo ha sido la carrera de cada uno ni qué cosas han hecho. Pero, por ejemplo, Daniela Blasco, que ha bailado con Justin Bieber (o Justin Bieber ha bailado con ella), habrá pisado sitios que dan mucho vértigo. Creo que cada una hemos trabajado una cosa más concreta.

¿Cómo vive estos días de vorágine eurovisiva? Mucho ensayo, muchas entrevistas... Debe ser agotadora esta presión.

Un poco, pero intento darle prioridad a lo que realmente importa, que es hacer la actuación bien. A ensayar con mis bailarinas y mi coreógrafa, al estilismo, a que tengamos el pelo perfecto… Después de todo eso, si me queda tiempo para hacer otras cosas, pues estupendo. No voy a presionarme a hacer cosas a las que no llego, porque si no, mi psicóloga me echará bronca.

Maialen, más conocida como Chica Sobresalto, en una imagen promocional / INFORMACIÓN

El año pasado actuaba en La Llotja de Elche el mismo día que se celebraba Eurovisión, y este año podría ser la representante española. Cómo cambia la vida…

La verdad es que sí. Creo que hay momentos para todo, tanto a nivel vital como profesional. Este año estoy muy contenta de que me haya tocado este momento.

Se presenta al Benidorm Fest con una canción que tiene algo que decir. Mala feminista muestra una mezcla de contradicciones y pensamientos intrusivos que acaban afectando a todas las personas. ¿Es la mente nuestra peor enemiga?

En mi caso, sí, sin ninguna duda. Creo que nos estamos pasando de la raya con el autocuidado y con el ser buenas con nosotras mismas. A veces también hay que ser autocríticas. Precisamente, el mensaje de ser críticas con nosotras lo cogemos las personas que ya de por sí somos más críticas, y al revés, veo a gente con un narcisismo muy grande que no son capaces de mirar sus contradicciones y acabo pensando: "Cariño, tú no te cuides más". Pero sí, tenemos una cantidad de creencias limitantes muy grande. Yo siempre lo digo, quien quiera meterse conmigo tiene una competencia terrible porque lo más horrible que te puedas imaginar ya me lo he dicho yo misma. Odio muchísimo a mi narradora interna, es mi peor enemiga en todos los sentidos.

Muchas veces nos presionamos con ser buenas personas, tanto que acaba por martirizarnos.

Sí, yo recuerdo la primera vez que pensé si era una buena persona o no. Mi padre estaba muy preocupado por educarme como una buena persona y desde muy pequeña me lo repetía. Entonces, cuando la cagaba, pensaba: "Mierda, ya no seré buena persona". Hace poco, mi psicóloga me dijo que las buenas personas también se equivocan, y fue un golpe de realidad. No nos hace mejores o peores personas lo que podamos pensar en algún momento. La cabeza nos manda una cantidad brutal de mensajes inconexos. Lo que nos hace buenas o malas personas es cómo actuamos con ellos. En el podcast La vida secreta de las madres les he escuchado decir que si un día le gritas a tu hijo, no eres una mala madre, porque el resto de los días de la semana no le has gritado. Una cosa puntual que nos saca de quicio no nos hace malas personas. De hecho, las malas personas no están preocupadas por ser buenas.

La canción plasma que un error no modifica tu forma de ser.

Totalmente. Yo me podré equivocar mucho, pero para mí el feminismo está en mi top de preocupaciones en la vida. Quiero ser una buena compañera y una buena madre algún día. Me gustaría dejar un buen ejemplo y ayudar a mis compañeras en lo que pueda, dejar un mundo mejor dentro de mis posibilidades.

Hemos sido educados para ser perfectos y, a la mínima, nos autofustigamos.

Hay una culpa compartida muy grande entre la gente de mi generación. Nuestros padres venían de una cosa muy católica y tradicional, y nosotras hemos querido hacer un cambio muy rápido, pero al mismo tiempo nos han educado desde ese mismo prisma con el que les educaron a ellos. Nos culpamos por no haber sido lo que nuestros padres querían que fuéramos, y también por no llegar a esa generación Z que ya ha crecido rompiendo completamente con lo tradicional. Creo que los millennials estamos en un punto medio súper chungo.

Mala feminista saca todos esos fantasmas internos que queremos esconder y los exterioriza para que Europa los escuche.

Yo no tengo nada en contra de lo que la gente quiera contar, pero siento que en la forma de escribir de otros artistas hay una cosa que se empezó a poner de moda: "Voy a contar mi historia vital y soy súper valiente por contarla". Una historia donde se habla del daño que te ha hecho la sociedad, pero en el mainstream nunca sabes hasta qué punto lo que se cuenta es verdad y no se está utilizando una supuesta causa para capitalizarla y sacar más dinero de ella. Quizá lo verdaderamente valiente sea explicar qué cosas haces tú mal, contar una verdad desde otro puñetero prisma.

¿La letra de una canción es importante para Chica Sobresalto?

Para mí sí, pero también me gustan muchísimas canciones cuya letra no dice nada trascendental. No estoy en contra de ello, en absoluto, pero en mi forma de componer y en mi proyecto sí que tiene muchísimo peso porque creo que es lo que mejor se me da. No soy una intérprete brutal, ni sé hacer volteretas mortales. Para mí, lo que tiene toda la fuerza en mi proyecto es lo que estoy contando. Creo que por eso me dedico a esto. Es interesante que la playlist del Benidorm Fest tenga de todo: una canción para petarlo con tus amigas, otra para mandarle indirectas a la chica que te gusta y otra, como la mía, que sirve para ponerte de mala hostia y sacar tus demonios.

¿Cuáles son los temas que más le han gustado de sus compañeros?

Por afinidad de estilo musical me encanta la de Henry Semler. Si yo hubiera compuesto otra de esas canciones, sería la suya. Obviamente, Hartita de llorar me parece un temazo y estoy segura de que LaChispa lo va a interpretar de manera increíble. K!ngdom creo que ha dado en la diana y ha hecho la canción que no puedes sacarte de la cabeza, algo muy difícil de hacer. Y podría seguir, porque hay canciones muy buenas. Lo que hace Mel Ömana también me gusta muchísimo, esa mezcla entre Natalia Lafourcade y Nathy Peluso me parece un mix brutal.

Chica Sobresalto defenderá "Mala feminista" en la primera semifinal del certamen musical / INFORMACIÓN

¿Piensa en rankings y en las posibilidades de ganar el Benidorm Fest?

Siendo honesta, me da un poco igual en qué posición quedar. Quiero decir, me fliparía llegar lo más lejos posible. Me pasó lo mismo en Operación Triunfo, quiero seguir viviendo la experiencia y me gustaría quedar lo mejor posible, pero yo tengo el ego puesto en otras cosas. Me molesta no estar en ciertos carteles de festivales, por ejemplo, pero la posición en la que quede me da igual. Es muy chulo haber llegado hasta aquí. No te lo voy a negar, me fliparía llegar a la final e ir a Eurovisión por seguir viviendo esto, pero no tengo el ego ni la necesidad de quedar por encima de nadie, es algo que no me interesa en absoluto.

Ha anunciado que en esta ocasión no le acompañarán su banda, pues la música no se toca en directo. ¿Cómo afronta esta situación?

Me costó mucho tomar la decisión, sinceramente. De todas formas, ellos van a estar aquí viviendo la experiencia. Mi director creativo es Santi Goicoechea, mi vecino, mi peluquero, mi amigo y prácticamente mi marido. Entonces, me siento muy respaldada en ese sentido. María Moreno es la coreógrafa, que no la conocía, pero en cinco minutos también me parecía bien casarme con ella. Y luego mis Marías y Bella, que van a estar conmigo sobre el escenario. Aunque no esté con mi banda, no me voy a sentir desprotegida en ningún momento.

Estaría bien que la música fuese en directo.

Estaría muy guay, pero es verdad que me lo planteo y puede ser un follón interesantísimo. Y por eso mismo, para llevar a unos músicos haciendo playback, creo que hemos hecho bien en llevar a cuatro actrices y bailarinas que lo llenan todo. Y eso me hace crecer a mí. De repente parece que yo hago muchísimas cosas, pero es mentira, lo hacen todo ellas (ríe).

¿La Maialen que comenzó con su proyecto musical antes de OT podía llegar a imaginar que se acabaría llevando tan bien con las cámaras de televisión?

En la vida, porque además es súper difícil actuar en un plató. La mínima cara de susto traspasa la televisión. No es como un bolo tuyo, que puedes disimular muchísimo más. He de decir que yo también soy excesivamente negativa conmigo misma, pero aun así estoy muy orgullosa de todo lo que he conseguido en todo este tiempo.