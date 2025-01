David Afonso: "Estamos trabajando para ofrecer una propuesta a la altura del Benidorm Fest"

David Afonso (La Orotava, 1993) es un tinerfeño que siempre ha vivido rodeado de música. Aunque su día a día transcurre como electricista, desde niño se involucró en agrupaciones folclóricas canarias para dar rienda suelta a su forma de cantar. A los 12 años participó en el concurso infantil Veo Veo, y su carrera musical comenzó en 2012 con la orquesta The Boys Machine, pasando también por agrupaciones como Nueva Fuerza y El Combo Dominicano. Entre 2019 y 2025, fue vocalista en La Sabrosa, destacándose en eventos como las galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Ahora, da un paso importante al participar en el Benidorm Fest con la esperanza de representar a España y a Canarias en Eurovisión. Buscará ese logro con Amor barato, una canción que combina ritmos pop actuales con influencias latinas para expresar emociones que trascienden lo personal. La letra describe el proceso de dejar atrás una relación difícil con una base rítmica que invita a bailar y una narrativa cargada de significado. Encabeza así un movimiento latino que defenderá en la semifinal del martes 28 de enero.

En primer lugar, ¿cómo se siente en esta vorágine mediática y expositiva que tiene el Benidorm Fest?

Si te soy sincero, no pensaba que fuera a ser tan intenso. Pensaba que la vorágine sería menor, pero desde que entré he visto la magnitud real de todo lo que conlleva este festival tan grande. Estoy muy contento de estar aquí con todos mis compañeros, es una oportunidad súper grande para todos poder tener esta exposición.

¿Es la primera vez que envía un tema para participar en el certamen?

Sí, Amor barato es la primera canción que he enviado y... sonó la flauta (ríe).

¿Qué tiene de especial esta canción y qué la hace diferente al resto de propuestas?

Creo que tiene algo distinto, algo que no se ha presentado en otras ediciones. Es un tema latino, un estilo que nunca hemos llevado al festival y puede suponer un punto fuerte, apostando por hacer un cambio musical. Puede ser una grata sorpresa para los espectadores y ojalá el tema llegue muy lejos.

El tema tiene una letra de vivencias personales y permite a la gente conectar con lo que dice. ¿Cuál fue el proceso de composición de esta canción?

La letra se creó en un camp con los grandes compositores Luis Ramiro y Alejandro Martínez, y surgió de una mezcla de ideas entre todos. Ellos me fueron presentando la historia que querían contar y a mí me gustó lo que oía, porque me gustan mucho los temas de desamor. Me atraen esos acordes, esas melodías más tristes, y siempre he preferido esos estilos que encajan bastante con mis gustos personales. Así que me presentaron la historia que querían mostrar en el tema y me fueron preguntando qué estilos me gustaban más. Ese conjunto de ideas acabó desembocando en Amor barato.

David Afonso, uno de los 16 concursantes del Benidorm Fest, en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / RAFA ARJONES

Hay dos tipos de canciones: las que representan al 100% al artista y las que el cantante interpreta como un mero narrador. Entiendo que esta canción no habla de su vida y que es un intérprete, ¿no?

Correcto. Principalmente soy un narrador que cuenta una historia, pues no es una vivencia personal, no es una canción biográfica. Lo que sí es verdad es que intento transmitir lo máximo posible para que la gente, a través de la pantalla, se sienta identificada y la canción pueda llegar a muchas casas.

¿Ese intento de transmitir lo máximo posible se refleja en la puesta en escena?

Tienes la sonrisita de la pregunta trampa (ríe). No te puedo revelar nada todavía, pero va a haber un poquito de todo. Eso es lo único que puedo decirte.

¿Un poquito de todo? ¿Bailará?

No te puedo decir nada, no me dejan (ríe).

¿Cuáles son las propuestas musicales de esta edición que más le han sorprendido?

Como buen salsero que soy, me sorprendió mucho cuando escuché por primera vez el tema de Celine Van Heel, La casa. Me pareció muy guay esa salsa y esa instrumental que tiene. Es una canción muy buena que empasta muy bien con su voz. También el tema I'm a Queen de mi compañera Mel Ömana es uno de mis favoritos. Hay muchos que escucho bastante, también está el tema de mi compañero J Kbello, V.I.P., una canción que me tiene loco. En principio, esos son los tres que más me gustan.

Desde que se instauró el formato del Benidorm Fest, nunca ha representado a España en Eurovisión un hombre y las malas lenguas dicen que este es el año. ¿Se ve haciéndolo?

Está bien que este año pueda cambiar la cosa y le toque a un hombre. Y claro, siempre hay que verse en la posibilidad de que te toque a ti, hay que estar mentalizado y ser consciente de que la oportunidad está ahí, al igual que el resto de tus compañeros. Pueden pasar muchas cosas, aunque no seas un claro favorito.

"Estoy muy agradecido con toda esa gente que gasta un minuto de su tiempo para mostrar su apoyo"

¿Piensa mucho en las apuestas y los rankings que hace la gente?

Prefiero no dejar que me influya demasiado porque, al final, te acaba condicionando de cierto modo. Hay que intentar huir de ello, porque puede acabar desmotivándote según lo consigas llevar.

Lo que parece evidente es que, se gane o no se gane, el altavoz del Benidorm Fest ayuda a los artistas a promocionarse a nivel nacional e incluso internacional. ¿Ha sentido ese cariño de gente de fuera de España?

La verdad es que sí, me han llegado muchos mensajes y estoy muy agradecido con toda esa gente que gasta un minuto de su tiempo para mostrar su apoyo. Esto ayuda a afrontar todo porque, como te comentaba, no hay que dejarse influir por las cosas, pues puede llegar a desmotivarte. Esto te puede hacer pensar que, como hay gente con mucho apoyo detrás, y tú no eres uno de los favoritos, no puedes llegar tan lejos como esas personas. Pero es que en realidad todo puede pasar, en la música no puedes dar nada por sentado.

Mira el caso de Chanel en 2022...

Totalmente, es un claro ejemplo. Estamos trabajando mucho para llegar a la primera semifinal del día 28 de enero con una gran propuesta acorde con la magnitud del festival y poder darlo todo en el escenario. La fecha de la actuación es clave, es el día en el que podemos mostrar todo el trabajo que se ha llevado a cabo y que la gente pueda valorar nuestra propuesta. Podemos hacer que, los que no están del todo convencidos, se convenzan ese día.

Si su propuesta se queda en semifinales, ¿pensará que es una derrota?

Para nada. Seguiríamos trabajando, seguiríamos con nuevos proyectos y, sobre todo, seguiríamos subiendo escalones para mostrar lo que tenemos e intentar conectar con la gente.

¿Quién es David Afonso fuera de ese Amor barato?

Pues David Afonso es un electricista que se dedica a cantar con su orquesta por las noches. Básicamente me dedico a buscarme la vida, como la mayoría de cantantes de Canarias, que tenemos que tener dos trabajos para poder subsistir. Ahora estoy en proceso de escalar y meterme por los caminos de la industria y probando cosas nuevas, como este Benidorm Fest.

Ahora cambia el sentimiento de unidad de la orquesta por la aventura en solitario, un cambio total en su vida.

Un cambio muy grande, la verdad. Aquí estoy yo solo en el escenario, no tengo detrás a mis 14 compañeros de orquesta que, quieras o no, son músicos que están contigo y te arropan. Es como una familia. Aquí me enfrento yo solo a otro tipo de público y a las cámaras, algo que es completamente nuevo para mí. Da miedo, pero a la vez es emocionante. Al fin y al cabo, estás cumpliendo un sueño y eso es lo que más importa.

¿Es el comienzo de una carrera discográfica en solitario?

Sí, por supuesto. Quiero seguir trabajando junto a mi equipo, haciendo cosas nuevas sin perder mi esencia y mi estilo personal. Mi música va a tener siempre ese toque latino, que está sonando mucho y la gente lo está consumiendo bastante. Puede ser una buena oportunidad para seguir avanzando y creo que es el momento preciso para embarcarme en un proyecto latino en un mercado donde no hay producto latino local, pues todo lo que consumimos viene de fuera.